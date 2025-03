Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Doodle é o software de programação perfeitamente projetado para satisfazer as complexas necessidades do moderna, sem fins lucrativos ou ONG. Sabemos que é preciso MUITAS reuniões para fazer avançar os projetos e fica complicado quando essas reuniões acontecem com indivíduos em inúmeros locais. Falamos com Travis da SRG Inc, uma organização que implementa iniciativas beneficentes no mundo em desenvolvimento, sobre como a SRG racionalizou radicalmente a programação de suas reuniões graças à Doodle.

Uma equipe remota com alcance global

A SRG trabalha com uma gama diversificada de funcionários, consultores de campo, grant beneficiários, e partes interessadas em todos os países e fusos horários. Antes que eles fez a mudança para Doodle muito de seu valioso tempo foi consumido tentando organizar reuniões por e-mail ou telefone. Não só levou em média uma semana para fixar um tempo, Travis nos disse que, "na hora em que você tiver o de todos respostas todas as datas que sugerimos já foram aprovadas, então agora temos para fazer tudo de novo".

"Então, estou olhando provavelmente para uma economia de 30 a 40 horas de tempo. E isso é só para mim!"

Avançar projetos

A SRG é uma empresa completamente virtual. Toda sua estratégia e tomada de decisão é feita através de grandes teleconferências. Travis viu imediatamente os resultados quando começou a usar o Doodle para agendar essas chamadas: 'Consegui montar essa agenda em cerca de 15 minutos, o que normalmente me levaria de 2 a 3 horas para fazer. Portanto, isso é apenas um grupo de chamadas". Então, há provavelmente dez a quinze dessas chamadas no decorrer de um ano". Agora todas as reuniões virtuais e teleconferências do SRG são organizadas com a ajuda de Doodle e Doodle 1:1.

Implementação rápida

É fácil adicionar usuários a uma conta Doodle Premium, e uma vez que eles estejam a bordo da interface clara e amigável do Doodle, eles podem começar a usá-la imediatamente. Os consultores da SRG estavam logo utilizando o Doodle tanto no campo como internamente. Travis diz: "Eles têm que descobrir como agendar reuniões com 20 parceiros em um período de 7 dias". E assim lhes disse, pessoal. O Doodle é a opção perfeita". Basta enviar isso para todos, enviar isso para todos os seus parceiros, obter sua disponibilidade e depois construir sua agenda a partir disso".

Casos de uso: Reuniões de equipe, programação global, participantes externos, one-on-one