Une étude sur l'expérience des utilisateurs de Doodle

Doodle est le logiciel de planification parfaitement conçu pour répondre aux besoins complexes de l'ONG moderne. de l'association ou de l'ONG moderne. Nous savons qu'il faut BEAUCOUP de réunions pour faire avancer les projets et cela se complique lorsque ces réunions ont lieu avec des personnes situées à différents endroits. Nous avons parlé à Travis de SRG Inc, une organisation qui met en œuvre des initiatives caritatives dans les pays en voie de développement, de la façon dont SRG a radicalement rationalisé la planification de ses réunions grâce à Doodle.

Une équipe à distance avec une portée mondiale

Le groupe SRG travaille avec un large éventail d'employés, de consultants sur le terrain, de bénéficiaires de subventions et de parties prenantes dans des pays et des périodes différents. bénéficiaires de subventions et de parties prenantes dans différents pays et fuseaux horaires. Avant de Avant de passer à Doodle, une grande partie de leur temps précieux était perdue à essayer d'organiser des réunions par e-mail ou par téléphone. d'organiser des réunions par e-mail ou par téléphone. Non seulement il fallait en moyenne une semaine pour fixer une date, Travis nous a dit que souvent, "le temps de recevoir les réponses de tout le monde, toutes les dates que nous avions suggérées étaient déjà dépassées". réponses de tout le monde, toutes les dates que nous avions suggérées étaient déjà dépassées, alors il fallait tout recommencer. alors nous devons tout recommencer".

Donc, j'envisage un gain de temps de 30 à 40 heures. Et ça, c'est juste pour moi !"**

Faire avancer les projets

SRG est une entreprise entièrement virtuelle. Toutes leurs stratégies et prises de décision se font lors de grandes conférences téléphoniques. Travis a immédiatement constaté des résultats lorsqu'il a commencé à utiliser Doodle pour planifier ces appels : "J'ai pu établir ce planning en 15 minutes environ, alors que cela m'aurait pris 2 à 3 heures. Et ce n'est qu'un seul groupe d'appels. Il y en a probablement dix à quinze au cours d'une année". Désormais, toutes les réunions et conférences téléphoniques virtuelles de SRG sont organisées avec l'aide de Doodle et de Doodle 1:1.

Mise en œuvre rapide

Il est facile d'ajouter des utilisateurs à un compte Doodle Premium, et une fois qu'ils sont intégrés, l'interface claire et conviviale de Doodle leur permet de commencer à l'utiliser immédiatement. Les consultants de SRG ont rapidement utilisé Doodle sur le terrain et en interne. Travis explique : "Ils doivent trouver comment planifier des réunions avec 20 partenaires sur une période de 7 jours. Et donc je leur ai dit, les gars. Doodle est l'option parfaite. Il suffit de l'envoyer à tout le monde, de l'envoyer à tous vos partenaires, d'obtenir leurs disponibilités et de construire votre planning à partir de là".

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, planification globale, intervenants externes, entretiens individuels.