Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Doodle è il software di schedulazione perfettamente progettato per soddisfare le complesse esigenze della moderna organizzazione moderne organizzazioni non profit o ONG. Sappiamo che ci vogliono TANTE riunioni per portare avanti i progetti, e la cosa si complica quando queste riunioni si svolgono con persone in diverse località. Abbiamo parlato con Travis di SRG Inc, un'organizzazione che realizza iniziative di beneficenza nei paesi in via di sviluppo, di come SRG abbia radicalmente semplificato la programmazione delle riunioni grazie a Doodle.

Un team remoto con portata globale

La SRG lavora con una vasta gamma di dipendenti, consulenti sul campo, beneficiari di sovvenzioni e stakeholder in diversi Paesi. beneficiari delle sovvenzioni e stakeholder in diversi Paesi e fusi orari. Prima di passare a prima di passare a Doodle, gran parte del loro tempo prezioso veniva consumato per cercare di di organizzare riunioni via e-mail o telefono. Non solo ci voleva in media una settimana per Travis ci ha detto che spesso, "quando si ricevono le risposte di tutti, tutte le date che avevamo proposto sono già state risposte di tutti, tutte le date che avevamo suggerito erano già passate e quindi dovevamo rifare tutto da capo". quindi dobbiamo rifare tutto daccapo".

"Quindi, sto cercando di risparmiare dalle 30 alle 40 ore di tempo. E questo solo per me!".

Far avanzare i progetti

La SRG è un'azienda completamente virtuale. Tutte le strategie e i processi decisionali vengono presi nel corso di grandi conferenze telefoniche. Travis ha visto immediatamente i risultati quando ha iniziato a usare Doodle per programmare le chiamate: "Sono stato in grado di assemblare quel programma in circa 15 minuti, cosa che in genere mi avrebbe richiesto dalle 2 alle 3 ore. Questo è solo un gruppo di chiamate. Probabilmente ce ne sono dieci o quindici nel corso di un anno". Ora tutte le riunioni virtuali e le conference call della SRG sono organizzate con l'aiuto di Doodle e Doodle 1:1.

Rapida implementazione

È facile aggiungere utenti a un account Doodle Premium, e una volta che sono stati inseriti l'interfaccia chiara e facile da usare di Doodle significa che possono iniziare a usarlo immediatamente. I consulenti della SRG hanno presto utilizzato Doodle sia sul campo che internamente. Dice Travis: "Devono capire come programmare le riunioni con 20 partner in un periodo di 7 giorni. E così ho detto loro: "Ragazzi, Doodle è l'opzione perfetta". Doodle è l'opzione perfetta. Inviatelo a tutti, a tutti i vostri partner, ottenete la loro disponibilità e poi costruite il vostro programma a partire da quello".

Casi d'uso: Riunioni di team, programmazione globale, stakeholder esterni, incontri individuali