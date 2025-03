Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Conversamos com Katrina Enros, responsável pelo Global Engagement and Insights, sobre como a Science Gallery usa o Doodle para agilizar suas reuniões, otimizar suas colaborações e alcançar sua missão única.

Reuniões às centenas com as partes interessadas em todo o mundo. Semanas de tempo economizado.

A Science Gallery convida o público a se conectar com a pesquisa científica de formas surpreendentes e participativas. Em parceria com uma rede de instituições acadêmicas, a Science Gallery oferece uma série de exposições transdisciplinares, eventos e programas públicos que envolvem a comunidade com a pesquisa científica e abrem espaço para a descoberta no local onde a ciência e a arte colidem.

Fácil programação (e escalonamento) com Doodle

Na Science Gallery, a colaboração é fundamental: ela é facilitada em seus eventos, e também é essencial para que esses eventos sejam iniciados. A Science Gallery coordena reuniões com 130 funcionários internos, bem como com partes interessadas externas e possíveis parceiros. A Doodle garante que eles possam agendar reuniões em escala e entre instituições com um mínimo de agitação. O Katrina estima que às vezes lhes poupa semanas de ida e volta, tentando agendar um horário de reunião. Katrina diz: "...isso até nos permite ter reuniões que de outra forma poderiam não acontecer".

"Estamos lidando muito com possíveis membros, onde não temos acesso aos seus diários... O Doodle atua como uma interface útil para isso "

Doodle para programação de cross-plataforma

Enquanto a Science Gallery usa uma ferramenta de calendário, muitos de seus parceiros externos optaram por uma ferramenta diferente. Felizmente, o Doodle é compatível com plataformas cruzadas. O Katrina achou isto especialmente útil ao se aproximar de possíveis parceiros. Mesmo que a Science Gallery não possa acessar seus horários, eles ainda podem agendar reuniões sem demorar muito tempo para ir e vir por e-mail.

Doodle 1:1 é a solução perfeita para atender um a um

Com parceiros em lugares de Dublin a Detroit, o Katrina frequentemente tem que agendar reuniões em múltiplos fusos horários. Encontrar um horário para uma rápida reunião individual com os parceiros da Science Gallery de Melbourne colocou um problema particular: os únicos horários que funcionavam eram fora do horário de funcionamento do escritório de Melbourne. Mas com o Doodle 1:1, os parceiros de Melbourne podem sugerir um horário fora do horário de expediente que funcione para eles. Outras vantagens para o Doodle 1:1? O Katrina gosta do URL limpo e claro, com o domínio da Galeria de Ciências, e o fato de ser tão facilmente compartilhável.

