Une étude sur l'expérience des utilisateurs de Doodle

Nous avons parlé à Katrina Enros, responsable de l'engagement global et des idées, de la façon dont Science Gallery utilise Doodle pour rationaliser ses réunions, optimiser ses collaborations et réaliser sa mission unique.

Des réunions par centaines avec des parties prenantes du monde entier. Des semaines de temps gagné.

Science Gallery invite le public à se connecter à la recherche scientifique de manière surprenante et participative. En partenariat avec un réseau d'institutions académiques, la Science Gallery propose une série d'expositions, d'événements et de programmes publics transdisciplinaires qui mettent la communauté en contact avec la recherche scientifique et ouvrent la voie à la découverte là où la science et l'art se rencontrent.

Programmation facile (et évolutive) avec Doodle

À Science Gallery, la collaboration est essentielle : elle est facilitée lors de leurs événements, et elle est également essentielle pour que ces événements aient lieu. Science Gallery coordonne des réunions avec 130 employés internes ainsi que des parties prenantes externes et des partenaires potentiels. Doodle leur permet de planifier des réunions à grande échelle et entre les institutions avec un minimum d'efforts. Katrina estime que Doodle leur a parfois épargné des semaines d'allers-retours pour essayer de fixer une heure de réunion. Selon Katrina, "...cela nous permet même d'organiser des réunions qui, autrement, n'auraient pas lieu".

"Nous avons souvent affaire à des membres potentiels, pour lesquels nous n'avons pas accès à leur agenda... Doodle sert d'interface utile pour cela. "

Doodle pour une planification multiplateforme

Si Science Gallery utilise un seul outil de calendrier, nombre de ses partenaires externes ont opté pour un autre. Heureusement, Doodle est compatible avec toutes les plates-formes. Katrina a trouvé cela particulièrement utile lorsqu'elle a approché des partenaires potentiels. Même si Science Gallery n'a pas accès à leurs calendriers, elle peut organiser des réunions sans avoir à faire de longs allers-retours par e-mail.

Doodle 1:1 est la solution idéale pour se rencontrer en tête-à-tête.

Avec des partenaires situés de Dublin à Détroit, Katrina doit souvent organiser des réunions sur plusieurs fuseaux horaires. Trouver un moment pour un tête-à-tête rapide avec les partenaires de Science Gallery à Melbourne posait un problème particulier : les seuls moments qui convenaient étaient en dehors des heures de bureau de Melbourne. Mais avec Doodle 1:1, les partenaires de Melbourne peuvent proposer un moment qui leur convient en dehors des heures de bureau. Autres avantages de Doodle 1:1 ? Katrina aime l'URL claire et nette, avec le domaine Science Gallery, et le fait qu'elle soit si facilement partageable.

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, parties prenantes externes, programmation globale, événements, entretiens individuels.