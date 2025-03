Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Wir sprachen mit Katrina Enros, verantwortlich für Global Engagement and Insights, darüber, wie die Science Gallery Doodle nutzt, um ihre Meetings zu rationalisieren, ihre Zusammenarbeit zu optimieren und ihre einzigartige Mission zu erfüllen.

Hunderte von Meetings mit Stakeholdern aus aller Welt. Wochenlange Zeitersparnis.

Science Gallery lädt die Öffentlichkeit ein, auf überraschende und partizipative Weise mit der wissenschaftlichen Forschung in Kontakt zu treten. In Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von akademischen Einrichtungen bietet die Science Gallery eine Reihe von transdisziplinären Ausstellungen, Veranstaltungen und öffentlichen Programmen an, die die Gemeinschaft mit der wissenschaftlichen Forschung in Kontakt bringen und Raum für Entdeckungen an dem Ort schaffen, an dem Wissenschaft und Kunst aufeinandertreffen.

Einfache Planung (und Skalierung) mit Doodle

In der Science Gallery wird Zusammenarbeit großgeschrieben: Sie wird bei ihren Veranstaltungen gefördert und ist auch für die Vorbereitung dieser Veranstaltungen unerlässlich. Science Gallery koordiniert Meetings mit 130 internen Mitarbeitern sowie externen Interessengruppen und potenziellen Partnern. Doodle stellt sicher, dass sie Meetings in großem Umfang und institutionsübergreifend mit einem Minimum an Aufwand planen können. Katrina schätzt, dass es ihnen manchmal wochenlanges Hin und Her erspart hat, um einen Termin für ein Treffen festzulegen. Katrina sagt: "... es ermöglicht uns sogar Meetings, die sonst vielleicht nicht stattfinden würden.

"Wir haben viel mit potenziellen Mitgliedern zu tun, bei denen wir keinen Zugang zu ihren Terminkalendern haben... Doodle ist dafür eine nützliche Schnittstelle. "

Doodle für die plattformübergreifende Terminplanung

Während die Science Gallery ein Kalender-Tool verwendet, haben sich viele ihrer externen Partner für ein anderes entschieden. Glücklicherweise ist Doodle plattformübergreifend kompatibel. Katrina hat dies als besonders nützlich empfunden, wenn sie sich an potenzielle Partner wendet. Selbst wenn Science Gallery keinen Zugang zu deren Terminkalendern hat, können sie Treffen vereinbaren, ohne dass ein zeitraubendes Hin und Her per E-Mail erforderlich ist.

Doodle 1:1 ist die perfekte Lösung für ein persönliches Treffen.

Da Katrina Partner an Orten von Dublin bis Detroit hat, muss sie oft Meetings in verschiedenen Zeitzonen planen. Ein besonderes Problem war es, einen Termin für ein schnelles persönliches Treffen mit den Partnern der Science Gallery in Melbourne zu finden: Die einzigen Zeiten, die passten, lagen außerhalb der Bürozeiten in Melbourne. Mit Doodle 1:1 können die Partner in Melbourne jedoch eine Zeit ausserhalb der Bürozeiten vorschlagen, die für sie passt. Weitere Vorteile von Doodle 1:1? Katrina mag die saubere, klare URL mit der Science Gallery-Domäne und die Tatsache, dass sie so leicht weitergegeben werden kann.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Interessenvertreter, globale Terminplanung, Veranstaltungen, Einzelgespräche