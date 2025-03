Um Estudo de Experiência do Usuário Doodle

Quando as agências governamentais trabalham com as comunidades locais, a colaboração é fundamental. Darion Mayhorn, de uma agência governamental do Departamento do Interior, falou conosco sobre como o Doodle agiliza as reuniões que fazem com que as iniciativas ambientais baseadas na comunidade se iniciem.

É difícil lidar com um grande volume de reuniões externas

A cada ano, a agência recebe até 70 milhões de dólares em fundos federais, que depois aloca aos requerentes de subsídios locais. Os candidatos bem sucedidos devem participar de uma Reunião de Iniciação de Ajuda Financeira. A agência faz um ponto de interrogatório com os candidatos não aprovados. Diz Darion, "temos o que chamamos de "debriefings". Nós conversamos com eles ao telefone, acompanhamo-los nas solicitações, que tipo de oportunidades existem para melhorias". Programar consultas externas um a um neste volume foi uma grande dor de cabeça até que a agência começou a usar Doodle.

Organizar centenas de reuniões, em atas.

Antes Doodle Premium, a agência estava organizando suas reuniões à moda antiga: "...era alguém olhando para nossos calendários, chegando com um monte de vezes diferentes, e depois enviando esses e-mails para todos... Era completamente incômodo, a maneira como estávamos fazendo este jogo de etiqueta de e-mail". Com o tempo que eles economizam usando Doodle Premium, a equipe da agência pode se concentrar em seu trabalho real: colaborar com as comunidades locais na implementação de iniciativas ambientais. Darion diz: "Isso nos permite focar nas coisas em que realmente precisamos nos concentrar".

Doodle 1:1 simplifica as consultas com parceiros e clientes externos

Quer estejam acompanhando um candidato bem sucedido através da logística de subsídios, ou aconselhando um candidato mal sucedido sobre como melhorar seu pedido de financiamento, a maioria das reuniões da agência são reuniões 1:1 com as partes interessadas externas. O Doodle 1:1 permite que a agência organize múltiplas reuniões externas 1:1 de forma simples e flexível. De acordo com Darion,'...a funcionalidade 1:1 tem sido realmente a melhor...tem funcionado muito bem'.

Casos de uso: Reuniões de equipe, partes interessadas externas, reuniões individuais, compromissos