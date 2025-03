Eine Doodle-Benutzererfahrungsstudie

Wenn Regierungsbehörden mit lokalen Gemeinschaften zusammenarbeiten, ist Zusammenarbeit der Schlüssel. Darion Mayhorn von einer Regierungsbehörde im Innenministerium sprach mit uns darüber, wie Doodle Meetings rationalisiert, die gemeindebasierte Umweltinitiativen auf den Weg bringen.

Der Umgang mit einer großen Anzahl von externen Meetings ist schwierig.

Jedes Jahr erhält die Behörde bis zu 70 Millionen Dollar an Bundesmitteln, die sie dann an lokale Antragsteller für Zuschüsse vergibt. Erfolgreiche Antragsteller müssen an einem Financial Aid Initiation Meeting teilnehmen. Die Agentur legt großen Wert auf eine Nachbesprechung mit abgelehnten Antragstellern. Darion sagt: "Wir haben so genannte Nachbesprechungen. Wir telefonieren mit ihnen, gehen mit ihnen die Bewerbungen durch und erläutern, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt". Die Planung von externen Einzelgesprächen in diesem Umfang bereitete der Agentur große Kopfschmerzen, bis sie Doodle einsetzte.

Doodle organisiert Hunderte von Meetings in wenigen Minuten.

Vor Doodle Premium organisierte die Agentur ihre Meetings auf die altmodische Art und Weise: "...jemand sah sich unsere Kalender an, suchte verschiedene Termine heraus und schickte diese dann per E-Mail an alle...Es war einfach total umständlich, wie wir dieses Spiel mit dem E-Mail-Tag betrieben. Dank der Zeitersparnis durch Doodle Premium kann sich das Team der Agentur auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren: die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden bei der Umsetzung von Umweltinitiativen. Darion: "So können wir uns auf die Dinge konzentrieren, auf die wir wirklich angewiesen sind.

Doodle 1:1 vereinfacht Konsultationen mit externen Partnern und Kunden

Ob sie einen erfolgreichen Antragsteller durch die Förderlogistik begleiten oder einen erfolglosen Antragsteller beraten, wie er seinen Antrag verbessern kann, die meisten Sitzungen der Agentur sind 1:1-Sitzungen mit externen Akteuren. Doodle 1:1 ermöglicht es der Agentur, mehrere 1:1-Meetings mit externen Beteiligten einfach und flexibel zu organisieren. Darion meint dazu: "Die 1:1-Funktionalität ist eigentlich das Beste... sie hat sich wirklich bewährt.

