Economizar tempo é a chave para ter ideias maiores, reuniões melhores e negócios mais fortes. Nosso blog está aqui para ajudar com isso - oferecendo insights, dicas e histórias que simplificam a programação e aumentam a produtividade. Nossos autores trazem uma ampla gama de experiências para seus tópicos, garantindo que os leitores recebam conselhos práticos que podem ser aplicados imediatamente.

Veja quem está escrevendo para você.

Autores do Doodle

Franchesca Tan

Franchesca Tan traz para o blog do Doodle uma sólida experiência em estratégia de conteúdo e marketing B2B. Ela se concentra em ajudar os leitores a refinar seus processos de agendamento, aumentar a produtividade e encontrar maneiras de colaborar. 🔗 Ver artigos de Franchesca Tan

Limara Schellenberg

Limara Schellenberg está profundamente interessada em comunicações e no poder das ferramentas digitais para conectar as pessoas. No Doodle, ela aborda tópicos como trabalho remoto, colaboração virtual e tendências que moldam o futuro do trabalho em equipe. 🔗 Ver artigos de Limara Schellenberg

Purnima Kumar

A experiência de Purnima Kumar em marketing de produtos e narração de histórias de SaaS lhe dá uma visão única dos recursos e inovações do Doodle. Seus artigos geralmente se aprofundam em como os usuários podem aproveitar ao máximo as ferramentas do Doodle - seja configurando uma enquete de grupo ou otimizando uma página de reserva. 🔗 Ver artigos de Purnima Kumar

Bobby Rae Bobby Rae combina a experiência em marketing digital com o amor por uma comunicação clara e útil. Ele é especialista em escrever sobre atualizações de produtos, guias de instruções e estratégias para conduzir reuniões melhores. 🔗 Ver artigos de Bobby Rae

A equipe de conteúdo do Doodle

A Equipe de Conteúdo do Doodle colabora em artigos que cobrem notícias da empresa, tendências de agendamento e lançamentos de novos recursos. Essas postagens combinam percepções de escritores, especialistas em produtos e editores de toda a empresa. 🔗 Veja os artigos da equipe de conteúdo do Doodle

