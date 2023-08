Está achando difícil definir o preço dos seus serviços freelance? A ideia de definir suas próprias tarifas pode parecer empolgante no início, mas pode rapidamente se tornar uma tarefa assustadora.

O dilema de não querer cobrar menos e subvalorizar seu trabalho, mas também de não querer afugentar clientes em potencial com tarifas muito altas, pode ser esmagador.

Entretanto, com a estratégia certa, você pode definir o preço de seus serviços com confiança sem deixar dinheiro na mesa. Vamos dar uma olhada.

Fatores a serem considerados na precificação

Antes de se aprofundar em como definir o preço de seus serviços freelance, é essencial entender os diferentes fatores que afetam as taxas. As taxas de mercado, a experiência e os serviços de valor agregado são as principais considerações quando se trata de precificação.

A pesquisa e a comparação das taxas padrão do setor para serviços semelhantes em sua área lhe darão uma boa ideia de por onde começar. Se estiver apenas começando, talvez seja necessário oferecer seus serviços a uma taxa mais baixa antes de se estabelecer como um player competitivo.

Seu nível de experiência também é um fator vital que pode ajudá-lo a justificar taxas mais altas. Se você tem anos de experiência em uma determinada área, por exemplo, escrevendo sobre scheduling, é razoável cobrar mais por seus serviços do que alguém que é novato. Boas classificações de clientes também podem ajudá-lo a justificar isso.

Por fim, oferecer serviços de valor agregado, como revisões adicionais, prazos de entrega rápidos ou consultas extras, pode ajudá-lo a cobrar taxas mais altas.

Como negociar tarifas

Falar de dinheiro com os clientes pode lhe dar medo, mas é um aspecto inevitável do trabalho freelancer.

Alguns clientes começarão com ofertas iniciais baixas, na esperança de fazer com que sua taxa caia desde o início. Se isso acontecer, é essencial ter algumas táticas de negociação em seu arsenal.

A primeira etapa é ouvir as necessidades do cliente e entender seu orçamento. Seja honesto se você pode ou não trabalhar com o orçamento que ele tem. Se puder, proponha uma taxa com uma explicação de por que ela é justa. Seja flexível sempre que possível, sem desvalorizar seu trabalho.

Sempre mantenha a conversa profissional. Esteja disposto a reunir-se com os clientes e não encare qualquer oferta de tarifas mais baixas como um ataque pessoal ao seu valor, mantenha-se firme, mas ainda assim aberto a encontrar um meio-termo.

Além disso, não tenha medo de se afastar de um projeto se a oferta for menor do que você está disposto a trabalhar e mantenha-se firme se eles tentarem alterar os termos do trabalho depois de iniciado.

Ajuste de preços ao longo do tempo

A revisão regular de sua estratégia de preços garante que você seja competitivo e, ao mesmo tempo, receba uma remuneração justa pelo seu trabalho.

À medida que você aperfeiçoa suas habilidades e adquire mais experiência, é razoável ajustar suas tarifas para clientes potenciais. Além disso, o valor de seus serviços em comparação com os mercados vizinhos e os da concorrência deve ser considerado.

Esteja aberto a mudar o valor cobrado com base na frequência ou na quantidade de trabalho que está recebendo de um cliente. Se sua carga de trabalho diminuir, talvez seja hora de aumentar suas tarifas. Por outro lado, se você estiver enfrentando uma queda no número de clientes ou uma ruptura no setor, talvez seja melhor seguir o caminho inverso para permanecer no mercado.

E, finalmente...

Determinar o preço de seus serviços freelance com confiança envolve uma avaliação justa do mercado, do nível de experiência e dos serviços de valor agregado. Não hesite em negociar e lembre-se de ajustar suas estratégias de preços regularmente.

Ao fazer isso, você pode garantir que seu trabalho árduo seja compensado de forma justa, o que ajudará a sustentar sua carreira de freelancer a longo prazo.

Como diz Franklin D. Roosevelt, "O único limite para nossa realização de amanhã serão nossas dúvidas de hoje". Vá em frente e cobre com confiança.