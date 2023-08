Avete difficoltà a stabilire il prezzo dei vostri servizi freelance? Il pensiero di stabilire le vostre tariffe può sembrare entusiasmante all'inizio, ma può diventare rapidamente un compito scoraggiante.

Il dilemma di non voler sottovalutare il vostro lavoro, ma anche di non voler spaventare i potenziali clienti con tariffe troppo alte, può essere opprimente.

Tuttavia, con la giusta strategia, potete fissare i prezzi dei vostri servizi con sicurezza, senza lasciare soldi sul tavolo. Diamo un'occhiata.

Fattori da considerare per la determinazione dei prezzi

Prima di scoprire come stabilire il prezzo dei vostri servizi freelance, è essenziale comprendere i diversi fattori che incidono sulle tariffe. Le tariffe di mercato, l'esperienza e i servizi a valore aggiunto sono le considerazioni principali quando si parla di prezzi.

La ricerca e il confronto delle tariffe standard del settore per servizi simili nella vostra zona vi darà una buona idea di dove iniziare. Se siete agli inizi, potreste dover offrire i vostri servizi a una tariffa più bassa prima di affermarvi come un operatore competitivo.

Anche il vostro livello di esperienza è un fattore essenziale che può aiutarvi a giustificare tariffe più elevate. Se avete anni di esperienza in un'area particolare, ad esempio scrivendo di scheduling, è ragionevole far pagare i vostri servizi più di chi è alle prime armi. Anche una buona valutazione dei clienti può aiutarvi a giustificare questa scelta.

Infine, offrire servizi a valore aggiunto, come revisioni aggiuntive, tempi di consegna rapidi o consulenze extra, può aiutarvi ad applicare tariffe più elevate.

Come negoziare le tariffe

Parlare di soldi con i clienti potrebbe spaventarvi, ma è un aspetto inevitabile del lavoro da freelance.

Alcuni clienti partiranno da un'offerta iniziale bassa, sperando di farvi abbassare la tariffa dal punto di partenza. In questo caso, è essenziale avere a disposizione alcune tattiche di negoziazione.

Il primo passo è ascoltare le esigenze del cliente e capire il suo budget. Siate onesti se potete o non potete lavorare per il budget che hanno. Se potete, proponete una tariffa con una spiegazione del perché è giusta. Siate flessibili, se possibile, senza sottovalutare il vostro lavoro.

Mantenete sempre una conversazione professionale. Siate disposti a incontrare i clienti e non prendete nessuna offerta di tariffe più basse come un attacco personale al vostro valore, rimanete fermi ma aperti a trovare una via di mezzo.

Inoltre, non abbiate paura di abbandonare un progetto se l'offerta è inferiore a quella per cui siete disposti a lavorare e restate fermi se cercano di cambiare i termini del lavoro una volta iniziato.

Adeguamento dei prezzi nel tempo

La revisione periodica della strategia di determinazione dei prezzi vi garantisce la competitività e un'equa remunerazione del vostro lavoro.

Man mano che perfezionate le vostre competenze e acquisite maggiore esperienza, è ragionevole adeguare le vostre tariffe per i potenziali clienti. Inoltre, occorre considerare il valore dei vostri servizi rispetto ai mercati circostanti e a quelli dei concorrenti.

Siate aperti a modificare le tariffe in base alla frequenza o alla quantità di lavoro che ricevete da un cliente. Se il carico di lavoro diminuisce, potrebbe essere il momento di aumentare le tariffe. Al contrario, se si sta affrontando un calo dei clienti o un'interruzione del settore, si potrebbe scegliere la strada opposta per rimanere sul mercato.

E infine...

Per fissare con sicurezza i prezzi dei vostri servizi freelance occorre una giusta valutazione del mercato, del livello di esperienza e dei servizi a valore aggiunto. Non rinunciate a negoziare e ricordate di adeguare regolarmente le vostre strategie di prezzo.

In questo modo, potrete assicurarvi che il vostro duro lavoro venga compensato in modo equo, contribuendo così a sostenere la vostra carriera di freelance nel lungo periodo.

Come dice Franklin D. Roosevelt, "L'unico limite alla nostra realizzazione di domani saranno i nostri dubbi di oggi". Andate avanti e fate i prezzi con fiducia.