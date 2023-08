Comemorando um Natal incrível na Filadélfia

A temporada de férias na Filadélfia é uma época mágica do ano, repleta de eventos festivos, charme histórico e um senso de comunidade que dá vida à cidade.

De tradições clássicas a experiências únicas, há algo para todos aproveitarem durante o Natal na Cidade do Amor Fraterno. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre o que você pode fazer.

Explorando o país das maravilhas do Natal da Filadélfia

Na época do Natal, a Filadélfia se transforma em um pitoresco país das maravilhas que captura o espírito da estação.

Um dos locais mais emblemáticos para visitar é o Dilworth Park Wintergarden, onde você pode patinar no Rothman Orthopaedics Ice Rink e se aquecer na charmosa cabana.

O parque também abriga o Deck the Hall Light Show, uma impressionante exibição de luzes e música que ilumina a Prefeitura.

Abraçando as tradições do feriado

A Filadélfia tem uma história rica que está profundamente entrelaçada com suas tradições natalinas.

A histórica Franklin Square recebe o Electrical Spectacle Holiday Light Show, uma exibição cativante com mais de 50.000 luzes ao som de música. Enquanto isso, a Betsy Ross House oferece passeios especiais à luz de velas que proporcionam um vislumbre dos Natais coloniais do passado.

A encantadora Vila de Natal

Não perca a chance de visitar a Christmas Village no LOVE Park, um mercado ao ar livre de inspiração europeia com charmosas barracas de madeira repletas de guloseimas natalinas, presentes exclusivos e artesanato feito à mão.

Ao passear pela vila, o aroma de vinho quente com especiarias e pão de gengibre recém-assado o transportará para um país das maravilhas do inverno.

Merry Musical Delights

Para os entusiastas da música, o Kimmel Center oferece uma variedade de concertos e apresentações de fim de ano, desde sinfonias clássicas até sucessos contemporâneos de fim de ano.

E se estiver procurando uma dose de história com sua música, assista ao renomado Mummers Parade no dia de Ano Novo, uma tradição da Filadélfia que remonta aos anos 1800.

Passeio histórico

Explorar os bairros históricos da Filadélfia durante as festas de fim de ano é uma experiência inigualável.

As ruas de paralelepípedos da Cidade Velha são adornadas com luzes cintilantes e as charmosas lojas e galerias oferecem presentes exclusivos e tesouros artísticos.

Não deixe de conferir a Elfreth's Alley, uma das ruas residenciais mais antigas dos Estados Unidos, lindamente decorada para a estação.

Espírito de Natal na orla

O Blue Cross RiverRink Winterfest ao longo da orla do Rio Delaware é outro ponto de visita obrigatória.

Esse país das maravilhas do inverno apresenta uma pista de patinação no gelo ao ar livre, fogueiras aconchegantes e decoração festiva. Depois de uma rodada de patinação, aqueça-se com uma xícara de chocolate quente e aprecie a vista deslumbrante da Benjamin Franklin Bridge.

Visitando o Milagre na South 13th Street

Uma joia escondida na cidade é o Miracle on South 13th Street, uma extravagância de luzes de fim de ano que se estende por todo o quarteirão e que vem encantando os visitantes há décadas.

Essa tradição do bairro é um verdadeiro trabalho de amor, com os moradores fazendo de tudo para criar uma exibição inspiradora de luzes, decorações e espírito natalino.

Termine sua jornada de Natal

Seja tomando uma cidra quente em um mercado de Natal, curtindo um show de luzes festivo ou simplesmente passeando pelas charmosas ruas da Filadélfia, você certamente sentirá a magia da estação nessa cidade histórica.

De tradições clássicas a joias ocultas, Christmas in Philadelphia oferece uma experiência inesquecível que aquecerá seu coração e criará lembranças preciosas para os próximos anos.

Portanto, nesta temporada de festas, experimente agendar sua visita à Filadélfia e mergulhe na alegria, na história e no encanto que essa cidade vibrante tem a oferecer.