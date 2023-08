Erstaunliche Weihnachten in Philadelphia feiern

Die Weihnachtszeit in Philadelphia ist eine magische Zeit des Jahres, gefüllt mit festlichen Veranstaltungen, historischem Charme und einem Gemeinschaftsgefühl, das die Stadt zum Leben erweckt.

Von klassischen Traditionen bis hin zu einzigartigen Erlebnissen ist für jeden etwas dabei, um die Weihnachtszeit in der Stadt der brüderlichen Liebe zu genießen. Lassen Sie uns also ein wenig mehr darüber herausfinden, was Sie tun können.

Philadelphias Weihnachtswunderland erkunden

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich Philadelphia in ein malerisches Wunderland, das den Geist der Jahreszeit einfängt.

Einer der berühmtesten Orte ist der Dilworth Park Wintergarden, wo Sie auf der Rothman Orthopaedics Ice Rink Schlittschuh laufen und sich in der charmanten, hüttenähnlichen Lodge aufwärmen können.

Im Park findet auch die Deck the Hall Light Show statt, eine atemberaubende Licht- und Musikshow, die das Rathaus beleuchtet.

Feiertagstraditionen annehmen

Philadelphia kann auf eine reiche Geschichte zurückblicken, die eng mit den Feiertagstraditionen verwoben ist.

Der historische Franklin Square ist Schauplatz der Electrical Spectacle Holiday Light Show, einer bezaubernden Lichtershow mit mehr als 50.000 Lichtern und Musik. Das Betsy Ross House bietet spezielle Führungen bei Kerzenschein an, die einen Einblick in die koloniale Weihnachtszeit der Vergangenheit geben.

The Enchanting Christmas Village

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Weihnachtsdorf im LOVE Park zu besuchen, einen europäisch inspirierten Markt unter freiem Himmel mit charmanten Holzbuden, die weihnachtliche Leckereien, einzigartige Geschenke und handgefertigtes Kunsthandwerk anbieten.

Wenn Sie durch das Dorf schlendern, wird Sie der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Lebkuchen in ein Winterwunderland versetzen.

Fröhliche musikalische Genüsse

Für Musikliebhaber bietet das Kimmel Center eine Vielzahl von Weihnachtskonzerten und -aufführungen, von klassischen Sinfonien bis hin zu modernen Weihnachtshits.

Und wenn Sie neben der Musik auch etwas Geschichte erleben möchten, sollten Sie sich die berühmte Mummers Parade am Neujahrstag ansehen, eine Tradition in Philadelphia, die bis in die 1800er Jahre zurückreicht.

Historischer Spaziergang

Die Erkundung der historischen Viertel von Philadelphia während der Feiertage ist ein unvergleichliches Erlebnis.

Die kopfsteingepflasterten Straßen der Altstadt sind mit funkelnden Lichtern geschmückt und die charmanten Geschäfte und Galerien bieten einzigartige Geschenke und Kunstschätze.

Schauen Sie sich unbedingt die Elfreth's Alley an, eine der ältesten Wohnstraßen Amerikas, die zur Weihnachtszeit wunderschön geschmückt ist.

Weihnachtsstimmung an der Waterfront

Das Blue Cross RiverRink Winterfest an der Uferpromenade des Delaware River ist ein weiteres Muss für jeden Besucher.

Dieses Winterwunderland bietet eine Eisbahn im Freien, gemütliche Feuerstellen und festliche Dekoration. Nach einer Runde Schlittschuhlaufen können Sie sich mit einer Tasse heißem Kakao aufwärmen und die atemberaubende Aussicht auf die Benjamin Franklin Bridge genießen.

Besuch des Wunders in der South 13th Street

Ein verstecktes Juwel der Stadt ist das Miracle on South 13th Street, eine Lichterkette, die seit Jahrzehnten die Besucher begeistert.

Diese Tradition des Viertels ist eine wahre Liebeserklärung an die Anwohner, die alles daran setzen, eine beeindruckende Lichterkette, Dekoration und Weihnachtsstimmung zu schaffen.

Wrap Up Your Christmas Journey

Ganz gleich, ob Sie auf einem Weihnachtsmarkt heißen Apfelwein trinken, eine festliche Lichtershow genießen oder einfach nur durch die charmanten Straßen Philadelphias schlendern, Sie werden den Zauber der Jahreszeit in dieser historischen Stadt ganz sicher spüren.

Von klassischen Traditionen bis hin zu versteckten Juwelen bietet Weihnachten in Philadelphia ein unvergessliches Erlebnis, das Ihr Herz erwärmen und für viele Jahre schöne Erinnerungen schaffen wird.

Von klassischen Traditionen bis hin zu versteckten Juwelen bietet Weihnachten in Philadelphia ein unvergessliches Erlebnis, das Ihr Herz erwärmen und für viele Jahre schöne Erinnerungen schaffen wird.