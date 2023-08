Celebrare un Natale straordinario a Philadelphia

Le festività natalizie a Filadelfia sono un momento magico dell'anno, ricco di eventi festosi, fascino storico e un senso di comunità che fa rivivere la città.

Dalle tradizioni classiche alle esperienze uniche, c'è qualcosa per tutti da godere durante il Natale nella Città dell'Amore Fraterno. Scopriamo quindi qualcosa di più su ciò che potete fare.

Incontro in pochi minuti Trovare il tempo per la famiglia, gli amici e i colleghi in modo rapido e semplice

Esplorare il paese delle meraviglie natalizie di Filadelfia

A Natale, Philadelphia si trasforma in un pittoresco paese delle meraviglie che cattura lo spirito della stagione.

Uno dei luoghi più iconici da visitare è il Dilworth Park Wintergarden, dove è possibile pattinare sulla pista di ghiaccio Rothman Orthopaedics e riscaldarsi nell'incantevole baita.

Il parco ospita anche il Deck the Hall Light Show, uno straordinario spettacolo di luci e musica che illumina il Municipio.

Abbracciare le tradizioni natalizie

Philadelphia vanta una ricca storia che si intreccia profondamente con le sue tradizioni natalizie.

La storica Franklin Square ospita l'Electrical Spectacle Holiday Light Show, uno spettacolo accattivante con oltre 50.000 luci musicate. La Betsy Ross House, invece, offre speciali visite guidate a lume di candela che offrono uno sguardo ai Natali coloniali del passato.

L'incantevole villaggio di Natale

Non perdete l'occasione di visitare il Christmas Village at LOVE Park, un mercatino all'aperto di ispirazione europea con affascinanti bancarelle in legno piene di leccornie natalizie, regali unici e artigianato fatto a mano.

Passeggiando per il villaggio, l'aroma del vin brulé speziato e del pan di zenzero appena sfornato vi trasporterà in un paese delle meraviglie invernale.

Allegre delizie musicali

Per gli appassionati di musica, il Kimmel Center ospita una serie di concerti e spettacoli natalizi, dalle sinfonie classiche ai successi contemporanei.

E se cercate una dose di storia con la musica, assistete alla rinomata parata dei Mummers il giorno di Capodanno, una tradizione di Philadelphia che risale al 1800.

Passeggiata storica

Esplorare i quartieri storici di Filadelfia durante le feste è un'esperienza unica.

Le strade acciottolate della città vecchia sono adornate da luci scintillanti e gli affascinanti negozi e gallerie offrono regali unici e tesori artistici.

Non mancate di visitare Elfreth's Alley, una delle più antiche strade residenziali d'America, splendidamente decorata per la stagione.

Spirito natalizio sul lungomare

Il Blue Cross RiverRink Winterfest, sul lungofiume del Delaware, è un altro luogo da visitare assolutamente.

Questo paese delle meraviglie invernale è caratterizzato da una pista di pattinaggio all'aperto, accoglienti focolari e decorazioni festive. Dopo un giro di pattinaggio, riscaldatevi con una tazza di cioccolata calda e godetevi la splendida vista del Benjamin Franklin Bridge.

Visitare il Miracolo sulla South 13th Street

Una gemma nascosta della città è il Miracle on South 13th Street, una stravaganza di luci natalizie lunga un isolato che da decenni incanta i visitatori.

Questa tradizione del quartiere è un vero e proprio lavoro d'amore, con i residenti che si impegnano al massimo per creare un'impressionante esposizione di luci, decorazioni e spirito natalizio.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Completate il vostro viaggio di Natale

Che stiate sorseggiando sidro caldo in un mercatino di Natale, godendovi uno spettacolo di luci festose o semplicemente passeggiando per le affascinanti strade di Philadelphia, sentirete sicuramente la magia della stagione in questa città storica.

Dalle tradizioni classiche alle gemme nascoste, Natale a Filadelfia offre un'esperienza indimenticabile che vi scalderà il cuore e creerà ricordi cari per gli anni a venire.

Quindi, in questo periodo natalizio provate a programmare la vostra visita a Filadelfia con Doodle e immergetevi nella gioia, nella storia e nell'incanto che questa vibrante città ha da offrire.