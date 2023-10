Comemorando um Natal Colonial em Boston

À medida que a temporada de festas se aproxima, há um charme único em comemorar o Natal em um lugar rico em história. Boston oferece exatamente isso.

As raízes coloniais da cidade, combinadas com seu espírito natalino moderno, criam uma experiência de Natal festiva e memorável.

Hoje, exploraremos as melhores maneiras de comemorar o Natal em Boston, desde as tradições clássicas até as joias escondidas fora do caminho comum.

Uma mistura de antigo e novo

Boston, a capital de Massachusetts, é uma cidade onde a história ganha vida.

Conhecida por seu papel fundamental na Revolução Americana, a cidade mantém seu charme histórico, o que a torna um destino cativante para os entusiastas do Natal.

A justaposição do antigo e do novo talvez seja mais aparente no Boston Common. Durante a temporada de férias, esse parque central se transforma em um país das maravilhas de inverno.

Você o encontrará decorado com luzes cintilantes, enfeitado com ornamentos natalinos e adornado com grinaldas festivas.

Tradições Coloniais de Natal

Para ter um gostinho das tradições natalinas coloniais, visite a Paul Revere House. Construída em 1680, essa casa é um excelente exemplo da arquitetura colonial.

Durante as festas de fim de ano, ela recebe eventos especiais que mostram como o Natal era comemorado no século XVIII.

Você pode esperar ver decorações tradicionais, demonstrações históricas e até mesmo uma visita do Papai Noel, que é retratado em um estilo do velho mundo.

Passeios históricos e luzes festivas

Passeie pelos bairros históricos, como Beacon Hill, onde as ruas iluminadas a gás e as casas geminadas de tijolos criam uma atmosfera atemporal.

Muitos residentes aqui fazem de tudo com as decorações de Natal, oferecendo um cenário pitoresco para uma foto de fim de ano.

Beacon Hill realiza até mesmo sua cerimônia anual de iluminação da árvore, um evento encantador com cantores e bebidas quentes.

Joias escondidas nas celebrações de Natal de Boston

Quando estiver em Boston, não perca o Boston Tea Party Ships and Museum. Volte no tempo para reviver os eventos que levaram à independência americana.

Durante a época de Natal, o museu acrescenta um toque especial aos seus passeios, oferecendo uma visão de como os colonos poderiam ter comemorado as festas.

Para uma experiência de Natal menos convencional, considere uma visita ao Harvard Museum of Natural History. Essa joia escondida apresenta uma exibição requintada de flores de vidro, que ficam ainda mais cativantes quando iluminadas para as festas de fim de ano.

As delícias culinárias sazonais

Nenhuma comemoração de Natal está completa sem as delícias gastronômicas que a acompanham.

Experimente uma xícara quente de sopa ou cacau quente no Faneuil Hall. Esse mercado histórico se transforma em um bazar de Natal, com dezenas de barracas de comida, artesanato e presentes exclusivos.

Abraçando a neve

Boston costuma ter um Natal branco, o que a torna um lugar ideal para quem quer passar as férias na neve.

Se estiver com vontade de fazer atividades ao ar livre, você pode patinar no gelo no Boston Common Frog Pond ou andar de trenó com a família nas colinas do Arnold Arboretum.

Termine o dia com luzes

Encerre sua comemoração de Natal com uma visita à árvore de Natal de Boston no Boston Common.

A cerimônia oficial de iluminação da árvore é um evento importante, mas mesmo depois que as luzes são acesas, a árvore continua sendo uma visão de tirar o fôlego. As áreas ao redor estão repletas de luzes de Natal adicionais e exibições festivas.

Comemorar um Natal colonial em Boston é uma experiência única e memorável. A rica história da cidade, combinada com seu espírito festivo moderno, cria uma atmosfera mágica que certamente o deixará com lembranças preciosas.

Comemorar um Natal colonial em Boston é uma experiência única e memorável. A rica história da cidade, combinada com seu espírito festivo moderno, cria uma atmosfera mágica que certamente o deixará com lembranças preciosas.