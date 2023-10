Koloniale Weihnachten in Boston

Weihnachten an einem geschichtsträchtigen Ort zu feiern, hat einen ganz besonderen Charme. Boston bietet genau das.

Die kolonialen Wurzeln der Stadt, kombiniert mit dem modernen Weihnachtsgeist, sorgen für ein festliches und unvergessliches Weihnachtserlebnis.

Heute erkunden wir die besten Möglichkeiten, Weihnachten in Boston zu feiern, von klassischen Traditionen bis hin zu versteckten Juwelen abseits der ausgetretenen Pfade.

Eine Mischung aus Alt und Neu

Boston, die Hauptstadt von Massachusetts, ist eine Stadt, in der Geschichte lebendig wird.

Die Stadt, die für ihre zentrale Rolle in der Amerikanischen Revolution bekannt ist, hat sich ihren historischen Charme bewahrt und ist ein fesselndes Ziel für Weihnachtsliebhaber.

Das Nebeneinander von Alt und Neu wird vielleicht am deutlichsten im Boston Common. Während der Weihnachtszeit verwandelt sich dieser zentrale Park in ein Winterwunderland.

Er ist mit funkelnden Lichtern, Weihnachtsschmuck und festlichen Kränzen geschmückt.

Koloniale Weihnachtstraditionen

Einen Vorgeschmack auf die kolonialen Weihnachtstraditionen erhalten Sie bei einem Besuch des Paul Revere House. Das 1680 erbaute Haus ist ein Paradebeispiel für koloniale Architektur.

Während der Weihnachtszeit finden hier besondere Veranstaltungen statt, die zeigen, wie Weihnachten im 18. Jahrhundert gefeiert wurde.

Jahrhundert gefeiert wurde. Es erwarten Sie traditionelle Dekorationen, historische Vorführungen und sogar ein Besuch des Weihnachtsmanns, der im Stil der alten Welt dargestellt wird.

Historische Führungen und festliche Lichter

Schlendern Sie durch historische Viertel wie Beacon Hill, wo gasbeleuchtete Straßen und Backsteinreihenhäuser eine zeitlose Atmosphäre schaffen.

Viele Bewohner schmücken sich hier mit Weihnachtsdekoration und bieten eine malerische Kulisse für ein Weihnachtsfoto.

In Beacon Hill findet sogar die jährliche Baumbeleuchtungszeremonie statt, ein bezauberndes Ereignis mit Weihnachtssängern und warmen Getränken.

Versteckte Juwelen in Bostons Weihnachtsfeiern

Wenn Sie in Boston sind, sollten Sie sich das Boston Tea Party Ships and Museum nicht entgehen lassen. Begeben Sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit und erleben Sie die Ereignisse, die zur amerikanischen Unabhängigkeit führten.

In der Weihnachtszeit bietet das Museum bei seinen Führungen einen besonderen Blick darauf, wie die Kolonisten die Feiertage gefeiert haben könnten.

Wer ein weniger konventionelles Weihnachtserlebnis sucht, sollte einen Besuch im Harvard Museum of Natural History in Erwägung ziehen. Dieses verborgene Juwel beherbergt eine exquisite Ausstellung von Glasblumen, die in der Weihnachtszeit noch bezaubernder aussehen, wenn sie beleuchtet sind.

Die kulinarischen Köstlichkeiten der Saison

Kein Weihnachtsfest ist vollständig ohne die dazugehörigen kulinarischen Köstlichkeiten.

Probieren Sie eine warme Tasse Chowder oder heißen Kakao in der Faneuil Hall. Dieser historische Marktplatz verwandelt sich in einen Weihnachtsbasar mit Dutzenden von Ständen, an denen Lebensmittel, handgefertigtes Kunsthandwerk und einzigartige Geschenke angeboten werden.

Embracing the Snow

In Boston gibt es oft weiße Weihnachten, was die Stadt zu einem idealen Ort für alle macht, die einen verschneiten Urlaub verbringen möchten.

Wenn Sie in der Stimmung für Outdoor-Aktivitäten sind, können Sie auf dem Boston Common Frog Pond Schlittschuh laufen oder auf den Hügeln des Arnold Arboretum mit der Familie Schlitten fahren.

Wrap Up the Day with Lights

Schließen Sie Ihre Weihnachtsfeier mit einem Besuch des Bostoner Weihnachtsbaums im Boston Common ab.

Die offizielle Baumbeleuchtungszeremonie ist ein großes Ereignis, aber auch nachdem die Lichter angezündet sind, bleibt der Baum ein atemberaubender Anblick. Die umliegenden Gebiete sind mit zusätzlichen Lichtern und festlichen Dekorationen geschmückt.

Ein koloniales Weihnachtsfest in Boston ist ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Die reiche Geschichte der Stadt in Verbindung mit der modernen Weihnachtsstimmung schafft eine magische Atmosphäre, an die Sie sich gerne zurückerinnern werden.

Ein koloniales Weihnachtsfest in Boston ist ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Die reiche Geschichte der Stadt in Verbindung mit der modernen Weihnachtsstimmung schafft eine magische Atmosphäre, an die Sie sich gerne zurückerinnern werden.