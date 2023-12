Comemorando o Natal da Capital em Washington DC

À medida que a temporada de férias se desenrola, Washington DC se transforma em um país das maravilhas do inverno, oferecendo uma mistura única de charme histórico e alegria festiva.

Se estiver pensando em fazer uma visita de Natal à capital do país, você terá uma surpresa.

Aqui está seu guia para vivenciar a magia do Christmas in Washington DC.

Cerimônia Nacional de Iluminação da Árvore de Natal

Comece sua aventura festiva na Cerimônia Nacional de Iluminação da Árvore de Natal na Ellipse, ao sul da Casa Branca.

Esse evento icônico, que remonta a 1923, marca o início oficial da temporada de festas na capital.

Iluminações encantadoras no Smithsonian

Passeie pelos encantadores museus Smithsonian, que se enfeitam com luzes festivas durante a temporada de férias.

Maravilhe-se com a beleza da National Christmas Tree (Árvore de Natal Nacional) e com as decorações deslumbrantes que iluminam o National Mall.

Mercados de feriados

Explore os mercados locais de feriados que surgem em DC.

Desde o Downtown Holiday Market até o Christmas Village de inspiração europeia, esses mercados oferecem uma deliciosa mistura de presentes artesanais, guloseimas sazonais e uma atmosfera festiva

Passeios históricos de férias

Descubra a história de DC com passeios especiais com temas de feriados.

Visite a propriedade histórica de Mount Vernon para conhecer as tradições natalinas de George Washington, com decorações temáticas e encenações históricas.

Patinação no gelo na National Gallery of Art

Experimente a alegria de deslizar pelo gelo no National Gallery of Art Sculpture Garden Ice Rink.

Cercado por esculturas magníficas e luzes festivas, é um cenário mágico para patinadores de todos os níveis.

Displays de luzes deslumbrantes

Faça um passeio pelos bairros adornados com deslumbrantes exibições de luzes.

Georgetown, Capitol Hill e o U.S. Botanic Garden são conhecidos por suas casas e ruas lindamente decoradas.

Apresentações de feriados

Mergulhe nas artes com apresentações de feriados em toda a cidade.

De concertos festivos a balés clássicos como "O Quebra-Nozes", os teatros e locais de apresentação de DC ganham vida com a alegria sazonal.

Chocolate quente e guloseimas sazonais

Aqueça-se com uma xícara de chocolate quente decadente em um dos charmosos cafés de DC.

Não se esqueça de se deliciar com guloseimas festivas, como biscoitos de gengibre e delícias com sabor de hortelã-pimenta.

Hidden Gems

Aventure-se fora da trilha batida para descobrir as joias ocultas de DC.

Explore bairros escondidos que abraçam o espírito natalino com decorações exclusivas e charme local.

Refletindo sobre o National Mall

Termine sua comemoração de Natal com uma visita reflexiva ao National Mall.

Os monumentos e memoriais adquirem uma beleza serena à noite, proporcionando um final comovente para sua aventura festiva.

Visitar Washington DC durante o Natal oferece uma mistura perfeita de tradição, história e magia natalina.

Quer você seja cativado por eventos icônicos ou esteja procurando joias escondidas, a capital tem algo especial para todos durante a época mais maravilhosa do ano.

