Célébrer le Noël de la capitale à Washington DC

À l'occasion des fêtes de fin d'année, Washington DC se transforme en pays des merveilles, offrant un mélange unique de charme historique et de joie festive.

Si vous envisagez de visiter la capitale nationale à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous allez être comblé.

Voici votre guide pour vivre la magie de Christmas in Washington DC.

Cérémonie nationale d'illumination de l'arbre de Noël

Commencez votre aventure festive par la cérémonie d'illumination de l'arbre de Noël national sur l'Ellipse, juste au sud de la Maison Blanche.

Cet événement emblématique, qui remonte à 1923, marque le début officiel de la saison des fêtes dans la capitale.

Illuminations féeriques au Smithsonian

Promenez-vous dans les musées enchanteurs de la Smithsonian, qui se parent de lumières festives pendant les fêtes de fin d'année.

Admirez la beauté de l'arbre de Noël national et les magnifiques décorations qui illuminent le National Mall.

Marchés de Noël

Explorez les marchés de Noël locaux qui se tiennent un peu partout à Washington.

Du Downtown Holiday Market au Village de Noël d'inspiration européenne, ces marchés offrent un délicieux mélange de cadeaux artisanaux, de friandises saisonnières et une atmosphère festive.

Historic Holiday Tours

Découvrez l'histoire de Washington grâce à des visites guidées sur le thème des fêtes de fin d'année.

Visitez le domaine historique de Mount Vernon pour avoir un aperçu des traditions de Noël de George Washington, avec des décorations à thème et des reconstitutions historiques.

Patinage sur glace à la National Gallery of Art

Découvrez le plaisir de glisser sur la glace à la patinoire du jardin des sculptures de la National Gallery of Art.

Entouré de magnifiques sculptures et de lumières festives, c'est un cadre magique pour les patineurs de tous niveaux.

Des jeux de lumière éblouissants

Promenez-vous dans les quartiers ornés de jeux de lumières éblouissants.

Georgetown, Capitol Hill et le Jardin botanique américain sont connus pour leurs maisons et leurs rues magnifiquement décorées.

Spectacles de Noël

Plongez dans les arts grâce aux spectacles de Noël organisés dans toute la ville.

Des concerts festifs aux ballets classiques comme "Casse-Noisette", les théâtres et les salles de spectacle de Washington s'animent d'une joie saisonnière.

Chocolat chaud et friandises de saison

Réchauffez-vous avec une tasse de chocolat chaud décadent dans l'un des charmants cafés de Washington.

N'oubliez pas de vous laisser tenter par des friandises festives telles que des biscuits en pain d'épices et des délices à la menthe.

Les joyaux cachés

Sortez des sentiers battus pour découvrir les joyaux cachés de Washington.

Explorez des quartiers cachés qui accueillent l'esprit des fêtes avec des décorations uniques et un charme local.

Réflexion sur le National Mall

Terminez votre célébration de Noël par une visite de réflexion sur le National Mall.

La nuit, les monuments et mémoriaux se parent d'une beauté sereine, clôturant ainsi de manière poignante votre aventure festive.

Visiter Washington DC à Noël est un mélange parfait de tradition, d'histoire et de magie des fêtes.

Que vous soyez captivé par les événements emblématiques ou à la recherche de joyaux cachés, la capitale a quelque chose de spécial pour tout le monde pendant la période la plus merveilleuse de l'année.

