Come farsi pagare per il proprio tempo senza problemi

Lavorate sodo. Vi presentate preparati. Offri un valore reale. Ma se essere pagati sembra ancora la parte più difficile della tua giornata lavorativa, qualcosa deve cambiare.

Che siate coach, consulenti, formatori o liberi professionisti, il vostro tempo è il vostro prodotto. E il modo in cui gestite i pagamenti dovrebbe rispecchiarlo. Non dovreste rincorrere le fatture, ricordare alle persone di presentarsi o perdere ore per l'amministrazione per la quale nessuno vi paga.

La buona notizia? Non avete bisogno di un sistema complicato o di una laurea in finanza, ma solo di un processo chiaro che protegga il vostro tempo e vi faccia pagare prima ancora che il lavoro inizi.

Perché i sistemi di pagamento anticipato funzionano

Prima di addentrarci, ecco cosa può fare per la vostra azienda un sistema di pagamento senza intoppi:

Ridurre i no-show e le cancellazioni tardive

Risparmiare ore di follow-up e di amministrazione

Creare un flusso di cassa costante e prevedibile

Dare un tono professionale fin dall'inizio

Smettere di fare attività amministrative per le quali non si paga

Non perdete solo denaro quando qualcuno dimentica di pagare. State perdendo energia nel cercare di tenere il passo con promemoria, follow-up e messaggi imbarazzanti come: "Ehi, stavo solo controllando la fattura...".

Il conto torna:

Confermare manualmente le prenotazioni

Inviare inviti al calendario

Seguire i contatti dopo una sessione per essere pagati

Invece, create una pagina di prenotazione che gestisca tutto in un unico passaggio: i clienti scelgono un orario, pagano in anticipo e ricevono tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Niente fogli di calcolo. Niente inseguimenti. Niente stress.

Proteggete la vostra energia e il vostro calendario

Ogni sessione non pagata, pagamento ritardato o mancata presentazione dell'ultimo minuto riduce la vostra concentrazione e la vostra attività.

Stabilite aspettative chiare fin dall'inizio. La vostra pagina di prenotazione dovrebbe includere:

Pagamento richiesto per la conferma

Durata della sessione e dettagli

cosa è incluso (e cosa no)

La vostra politica di cancellazione o riprogrammazione

Quando le persone prenotano con voi, non ci deve essere confusione e nessuna sorpresa.

Fate del vostro calendario il vostro flusso di cassa

Considerate la vostra pagina di prenotazione come la vostra vetrina. Se i clienti non riescono a trovarla o se non riscuotono il pagamento, perdete entrate prima ancora che la sessione abbia inizio.

Assicuratevi che il vostro link sia facilmente accessibile:

Aggiungetelo alla vostra biografia di Instagram

Includetelo nel piè di pagina delle vostre e-mail

Collegatelo alla vostra pagina "Lavora con me

Inseritelo nelle risposte ai DM o nei messaggi WhatsApp

Quando qualcuno è pronto a prenotare, non fatelo aspettare. Lasciateli agire subito.

Stabilite i limiti una volta e lasciate che il sistema li rafforzi.

È estenuante spiegare continuamente le proprie regole. Invece, inserite i vostri limiti nel sistema, in modo da non doverli ripetere ad alta voce ogni volta.

La vostra pagina di prenotazione può:

Inviare conferme e promemoria automatici

chiudere le prenotazioni con un certo numero di ore di anticipo

Impedire l'overbooking o le richieste dell'ultimo minuto

Voi avete il controllo e i vostri clienti sanno cosa aspettarsi fin dall'inizio.

Non aspettate a fare sul serio con i pagamenti

È frequente pensare: "Quando crescerò, renderò più rigoroso il mio processo di pagamento". Ma a quel punto si sta già perdendo tempo, denaro e slancio.

Il momento migliore per creare un sistema di pagamento senza problemi è adesso, anche se avete appena iniziato.

Offrite chiamate gratuite di scoperta? Perfetto. Utilizzate comunque una pagina di prenotazione. Mostrate ai clienti fin dal primo clic che gestite un'attività professionale.

Lasciate che il vostro strumento faccia il lavoro pesante

Non avete bisogno di una piattaforma di pagamento, di uno strumento di pianificazione e di un tracker per il follow-up. Basta usare la pagina di prenotazione di Doodle, collegarla a Stripe e lasciare che sia lui a fare il lavoro:

I clienti prenotano

pagano

Ricevono una conferma e un promemoria

Voi vi presentate e consegnate

Tutto qui. Nessun tempo non pagato. Nessuna confusione. Nessun dramma.

Quando il vostro tempo viene rispettato, la vostra attività cresce

Per essere professionali non è necessario essere insistenti. È sufficiente un processo chiaro che indichi alle persone: Questo è il nostro modo di lavorare.

Quando venite pagati al momento della prenotazione, proteggete le vostre energie, riducete gli attriti e vi liberate per concentrarvi su ciò che conta di più: il vostro lavoro.

E soprattutto? Smettete di perdere tempo in attività amministrative non retribuite e iniziate a essere ricompensati per il valore che apportate.