Amateur de sondages en ligne, vous avez toujours voulu organiser le vôtre, pour tester le choix de vos amis ou encore mesurer l’opinion de vos collègues sur un sujet précis, mais faute de logiciel adéquat, votre échantillon n’était jamais réellement représentatif. Doodle métamorphose désormais le principe du logiciel pour sondage en vous proposant une solution clé en main. A l’heure du Web 2.0, plus besoin de papier ni de crayons. Depuis votre ordinateur, grâce au logiciel de sondage Doodle, vous pouvez soumettre votre questionnaire à vos amis et contacts via les réseaux sociaux en quelques clics seulement et obtenir les résultats en temps réel. Mais en pratique, comment cela fonctionne-t-il ?

Les étapes de la création d’un logiciel pour sondage

Prenons ici l’exemple d’une société qui souhaiterait proposer à ses salariés de nouveaux menus au sein de son restaurant d’entreprise. Pour gagner un temps précieux et réaliser des économies de fonctionnement, il lui sera beaucoup plus profitable de réaliser en amont un sondage interne. Doodle vous offre cette possibilité. Pour créer un sondage, une fois votre compte activé, rendez-vous dans l’onglet « Créer un nouveau sondage » du tableau de bord de Doodle et cliquez sur « Faire un choix ». Vous rentrez alors dans le vif du sujet. Pour revenir à notre exemple initial, nous intitulons notre sondage « Quel menu souhaitez-vous ? » et ajoutons une description pour donner de plus amples détails sur l’objet du questionnaire (le renouvellement des menus) à nos participants.