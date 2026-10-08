Que ferais-tu des heures passées à organiser des réunions ?
Organiser des réunions reste la plus grosse part de la semaine d’un assistant de direction. Voici comment récupérer une partie de ce temps pour le cœur de ton métier.
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Des articles basés sur les données et des études sur ce que deviennent les journées de ton équipe, écrits pour ton métier et ton secteur.
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Attente par embauche = jours jusqu’au premier entretien + (tours moins 1) × jours entre deux tours. Le calcul compte les jours calendaires d’attente d’un candidat, uniquement à partir des chiffres que tu saisis.
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