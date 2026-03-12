A. " CCPA" désigne la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act of 2018, Cal. Civ. Code § [1798.100 - 1798.199.100]) et ses règlements d'application, chacun pouvant être modifié de temps à autre, y compris, sans limitation, par le California Privacy Rights Act de 2020.

B. "Cadre(s) de protection des données " désigne, selon le cas, le Cadre de protection des données UE-États-Unis, l'extension britannique du Cadre de protection des données UE-États-Unis et le Cadre de protection des données Suisse-États-Unis élaborés par le ministère américain du Commerce et la Commission européenne, le gouvernement britannique et l'administration fédérale suisse permettant aux organisations basées aux États-Unis qui participent à ces Cadres de protection des données de recevoir des données à caractère personnel de l'Union européenne / Espace économique européen, du Royaume-Uni et de Gibraltar, et de la Suisse en conformité avec les lois sur la protection des données en vigueur dans ces régions.

C. " Lois sur la protection des données " désigne toutes les lois fédérales, étatiques et étrangères applicables en matière de protection des données, de confidentialité et de sécurité des données, ainsi que les réglementations applicables et les directives officielles destinées par leur nature à avoir force de loi, toutes modifiées de temps à autre, et lorsqu'elles se réfèrent au traitement des Données personnelles par le Processeur, dans la mesure où elles sont directement applicables à ce traitement, y compris, sans limitation, les Lois sur la protection des données de l'UE, les Lois sur la protection des données du Royaume-Uni, les Lois sur la protection des données de la Suisse, la Loi sur la protection de la vie privée de 1988, la Loi sur la protection des informations personnelles et les documents électroniques, et la CCPA.

D. La "personne concernée" est l'individu ou le consommateur auquel se rapportent les données à caractère personnel.

E. " Demande de la personne concernée" : demande d'une personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les lois sur la protection des données en ce qui concerne ses données à caractère personnel.

F. " Lois européennes sur la protection des données" : le GDPR et toute législation ou réglementation de mise en œuvre applicable, ainsi que les lois de l'Union européenne ou des États membres, telles que modifiées de temps à autre.

G. "GDPR" désigne le Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données).

H. "Partie" désigne soit le client, soit Doodle.

I. Par "parties", on entend collectivement le client et Doodle.

J. " Données personnelles": toutes les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable qui sont traitées par Doodle pour le compte du client dans le cadre de la fourniture des services au client, lorsque ces informations sont protégées en tant que "données personnelles" ou "informations personnelles" ou un terme similaire en vertu de la (des) loi(s) relative(s) à la protection des données.

K. " Traitement " désigne toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l'alignement ou la combinaison, le blocage, l'effacement ou la destruction.

L."Violation de la sécurité" : une violation confirmée des mesures de sécurité de l'information de Doodle entraînant accidentellement ou illégalement la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données personnelles couvertes par le présent DPA ou l'accès à ces données.

M. " Services" : les services fournis par Doodle au client dans le cadre du contrat.

N. " Clauses contractuelles types " ou " CCS " désigne les clauses types pour le transfert de données à caractère personnel à des sous-traitants établis dans des pays tiers approuvées par la Commission européenne, dont la version approuvée figure dans la décision d'exécution 2021/914 de la Commission européenne du 4 juin 2021 et à l'adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=e.

O. " Lois suisses sur la protection des données " désigne toutes les lois relatives à la protection des données, au Traitement des Données à caractère personnel, à la vie privée et/ou aux communications électroniques en vigueur de temps à autre en Suisse, y compris la Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 et ses ordonnances.

P. "Lois britanniques sur la protection des données " désigne toutes les lois relatives à la protection des données, au Traitement des données personnelles, à la vie privée et/ou aux communications électroniques en vigueur de temps à autre au Royaume-Uni ("Royaume-Uni"), y compris le GDPR du Royaume-Uni et la loi sur la protection des données de 2018.

Q. "GDPR du Royaume-Uni" désigne le Règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni, tel qu'il fait partie du droit du Royaume-Uni en vertu de l'article 3 de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait).

R. Les termes "Processeur" et "Contrôleur" ont la signification qui leur est donnée en vertu de la loi sur la protection des données applicable. Tous les termes en majuscules qui ne sont pas définis dans le présent DPA ont la signification qui leur est donnée dans l'accord et sont adoptés par référence dans le présent addendum.