En almennyttig ungdomsrådgivningsgruppe samler unge rådgivere, typisk i alderen 13 til 18 år, med det formål at være med til at træffe beslutninger om programmer, give deres jævnaldrende en stemme og udvikle lederegenskaber inden for samfundslivet. Udfordringen med at finde en dato er reel: disse unge har kalendere fyldt med skoleforpligtelser, sportsaktiviteter og deltidsjob, hvilket betyder, at det at finde én passende aften om måneden kræver koordinering af snesevis af husstande på én gang. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og indsamler stemmer om tilgængelighed via et link, der kan deles, så en programleder kan erstatte gruppechatten med en enkelt, organiseret proces.

🎯 Hvorfor det er særligt svært at planlægge møder i en ungdomsrådgivningsgruppe for en nonprofitorganisation

For en programleder er koordineringsbyrden ved en non-profit ungdomsrådgivningsgruppe næsten helt anderledes end ved nogen anden form for møder. Voksne bestyrelsesmedlemmer tjekker e-mails og bruger digitale kalendere. Teenagerrådgivere og deres forældre fungerer ikke altid på den måde. En tirsdag, der passer en elev-idrætsudøver, er optaget af en kamp. En torsdag, der passer én familie, kolliderer med en anden families religiøse højtid. Og fordi deltagelse i ungdomsrådgivningsgruppen er frivillig, risikerer hvert eneste gnidningspunkt – herunder en forvirrende planlægningsproces – at medføre, at et medlem helt mister interessen.

Den traditionelle løsning er en række sms’er og telefonopkald: programlederen kontakter hver forælder individuelt, indsamler mundtlige svar og forsøger at holde styr på alle variablerne i hovedet. Denne fremgangsmåde fungerer ikke i større skala. En non-profit ungdomsrådgivningsgruppe med 12 til 20 medlemmer betyder 12 til 20 separate samtaler, ofte med opfølgende påmindelser, når forældrene glemmer at svare. Lederen ender med at bruge mere tid på logistik end på det egentlige programarbejde, der betyder noget.

Der står også mere på spil end blot et uafholdt møde. Ungdomsrådgivningsgrupper har ofte krav om rapportering af tilskud, frister for præsentationer for lokalsamfundet eller tidsrammer for organisatoriske beslutninger, som afhænger af, at gruppen mødes som planlagt. En leder, der ikke pålideligt kan samle gruppen, risikerer, at disse resultater ikke opnås.

🛠 Hvordan en gruppeafstemning løser dette problem for programledere

Doodles gruppeafstemning er udviklet netop til den situation, som en programleder står over for i forbindelse med en frivillig ungdomsrådgivningsgruppe. Lederen opretter en afstemning, foreslår tre til fem mulige aftener i løbet af måneden og deler et enkelt link. Linket fungerer i enhver mobilbrowser, så forældre og unge rådgivere kan klikke sig igennem og markere, hvornår de har tid, uden at skulle downloade noget eller navigere i et kompliceret brugergrænseflade. Doodles gruppeafstemning registrerer tilmeldingerne i realtid, efterhånden som de kommer ind, så lederen med et enkelt blik kan se, hvilken aften der har størst opbakning, uden at skulle tælle svarene manuelt.

Den funktion, der fjerner flest hindringer, er e-mail-påmindelser. Så snart afstemningen er gået i luften, sender Doodle automatiske e-mail-påmindelser til deltagere, der endnu ikke har svaret. For en programleder, der står for en frivillig ungdomsrådgivningsgruppe, betyder det, at opfølgningsarbejdet foregår automatisk. Forældre, der gik glip af den første besked, bliver mindet om afstemningen, uden at lederen behøver at kontakte dem én for én. Lederen slipper for at være den, der hele tiden skal spørge, hvilket bevarer det gode forhold til familierne, samtidig med at planlægningsprocessen skrider fremad.

Doodles gruppeafstemning håndterer også automatisk registrering af tidszoner, hvilket er vigtigt, når en non-profit ungdomsrådgivningsgruppe omfatter familier, der for nylig er flyttet, eller når organisationen opererer på tværs af flere byer. Hver deltager ser de foreslåede tidspunkter i sin egen lokale tidszone, hvilket fjerner en almindelig kilde til forvirring.

Når afstemningen lukkes, vælger programlederen det vindende tidsrum og sender en bekræftelse via kalenderen. Hele forløbet, fra afstemningen åbnes til mødet bekræftes, kan foregå på under 24 timer, hvis familierne svarer hurtigt, i modsætning til dage eller uger med frem- og tilbagegående sms’er.

⚙️ Praktiske detaljer, som enhver programleder bør kende til

Det tager cirka fem minutter at oprette en gruppeafstemning for en frivillig ungdomsrådgivningsgruppe. Programlederen logger ind på sin Doodle-konto, vælger »Gruppeafstemning«, indtaster mødets titel og en kort beskrivelse af formålet med mødet samt foreslår mulige tidspunkter. Ved at forbinde en Google Kalender-, Microsoft Outlook- eller Apple Kalender-konto kan Doodle automatisk vise programlederens egne tidsmæssige konflikter, så de foreslåede tidspunkter allerede er realistiske.

Til videomøder kan Doodle integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. En programansvarlig kan indsætte videolinket direkte i afstemningen, så mødelinket allerede er inkluderet i kalenderinvitationen, når det valgte tidspunkt er bekræftet. Ungdomsrådgivere og forældre modtager én overskuelig bekræftelse med alle de nødvendige oplysninger.

Der sendes automatisk e-mail-påmindelser til deltagere, der ikke har svaret. Programlederen behøver ikke at oprette en separat påmindelseskampagne; denne funktion er indbygget i forløbet for gruppeafstemningen. Dette er den største driftsmæssige lettelse for en non-profit ungdomsrådgivningsgruppe: lederen opretter afstemningen én gang, og systemet tager sig af at minde deltagerne om den.

Et par praktiske bemærkninger til programledere: Man skal have en Doodle-konto for at oprette og administrere afstemninger, men deltagerne behøver ikke en konto for at stemme. Premium-konti giver adgang til AI-genererede mødebeskrivelser og tilpasset branding med logo og primærfarve, hvilket kan hjælpe en non-profit ungdomsrådgivningsgruppe med at fremstå mere professionel og i tråd med sit brand, når linket til afstemningen lander i en forælders indbakke. Det gratis niveau understøtter de centrale funktioner i Group Poll uden tidsbegrænsning på de enkelte afstemninger.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til en ungdomsrådgivningsgruppe i en nonprofitorganisation

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Månedligt møde i rådgivningsgruppen om aftenen (60 min): Start denne afstemning

Planlægningsmøde om årets afslutningsarrangement (90 min): Start denne afstemning

Introduktionsaften for nye medlemmer (60 min): Start denne afstemning

Feedback på tilskud og gennemgang af programmet (90 min): Start denne afstemning

Kort indlæg mellem de fulde sessioner (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til non-profit ungdomsrådgivningsgrupper

Kapacitet Doodle Noter Gruppespørgeundersøgelse med op til 1.000 deltagere 🟩 Omfatter selv store grupper af unge rådgivere Automatiske e-mail-påmindelser til dem, der ikke har svaret 🟩 Erstatning for manuel opfølgning på forældre Automatisk registrering af tidszone 🟩 Nyttigt for familier, der bor i flere byer, eller som er flyttet Kalenderintegration (Google, Outlook, Apple) 🟩 Direktørens interessekonflikter kommer automatisk til syne Skræddersyet branding med logo og hovedfarve ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter 🔜 Ifølge planen: én arrangør pr. afstemning i dag

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Skal forældre og ungdomsrådgivere have en Doodle-konto for at kunne stemme i gruppeafstemningen? A: Deltagerne behøver ikke en Doodle-konto for at åbne afstemningslinket og angive, hvornår de er ledige. Programlederen skal dog have en konto for at kunne oprette og administrere afstemningen, fastsætte mulige tidspunkter og se resultaterne.

Spørgsmål: Hvordan fungerer e-mail-påmindelser i forbindelse med en afstemning i en ungdomsrådgivningsgruppe under en almennyttig organisation? A: Når programlederen har oprettet en gruppeafstemning og indsamlet deltagernes e-mailadresser, sender Doodle automatiske påmindelser via e-mail til alle, der endnu ikke har svaret. Programlederen behøver ikke at sende manuelle opfølgninger; systemet tager sig af at minde deltagerne om afstemningen, indtil den lukkes.

Spørgsmål: Kan programlederen vedhæfte et link til et videomøde til gruppeafstemningen? A: Ja. Doodle kan integreres med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams. Programlederen kan tilknytte et af disse værktøjer, så det bekræftede møde automatisk indeholder videolinket i den kalenderinvitation, der sendes til alle deltagere.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis der ikke er en eneste aften, der passer for hele den frivillige ungdomsrådgivningsgruppe? A: Den løbende RSVP-opfølgning i Doodles gruppeafstemning viser programlederen præcis, hvor mange vejledere der kan deltage i hvert kandidatmøde. Hvis ingen af mulighederne når fuldt deltagerantal, kan programlederen vælge det møde med den højeste deltagelse, notere, hvem der vil være fraværende, og efterfølgende dele en optagelse eller mødenotater. Afstemningsdataene gør denne afvejning synlig og dokumenteret.

👉 Er du klar til at gøre din ungdomsrådgivningsgruppe i en nonprofitorganisation mere overskuelig?

Brug en af de fem skabeloner ovenfor til at åbne en forudfyldt gruppeafstemning, tilpas kandidataftenerne, så de passer til jeres programkalender, og del linket med familierne i aften. E-mail-påmindelserne tager sig af opfølgningen, så I kan fokusere på selve programmet. Prøv det gratis i dag.