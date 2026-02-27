5 nejlepších nástrojů pro plánování v souladu s HIPAA v roce 2026
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Software pro plánování schůzek v souladu s HIPAA chrání zdravotní údaje pacientů (PHI), když si pacienti rezervují termíny online. Poskytovatelé zdravotní péče, terapeuti, kliniky a lékařské praxe musí používat nástroje, které nabízejí bezpečné nakládání s daty a podepsanou smlouvu o obchodním partnerství (BAA). Níže uvádíme pět osvědčených nástrojů pro plánování schůzek v souladu s HIPAA pro rok 2026, následovaných stručnou srovnávací tabulkou, která ti pomůže s výběrem.
Co je HIPAA a proč je to důležité?
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) je americký zákon, který chrání citlivé zdravotní údaje pacientů. Pokud tvůj nástroj pro plánování shromažďuje nebo ukládá:
Jména pacientů spojená s termíny
Typy schůzek, které odrážejí lékařský kontext
Kontaktní údaje spojené s péčí
Odpovědi z registračního formuláře
V takovém případě nakládáš s chráněnými zdravotními údaji (PHI). Aby tvůj poskytovatel služeb pro plánování splňoval požadavky zákona HIPAA, musí:
Podepiš smlouvu o obchodním partnerství (BAA)
Šifruj data při přenosu i v úložišti
Omez přístup pomocí ovládacích prvků založených na rolích
Vedení auditních protokolů
Bez dohody o obchodním vztahu (BAA) není tvůj software považován za vyhovující předpisům HIPAA.
Které podniky potřebují plánování v souladu s HIPAA?
Pravděpodobně potřebuješ plánovací software splňující požadavky HIPAA, pokud:
Lékař nebo zdravotnické zařízení
Terapeut, poradce nebo psycholog
Zubní lékař nebo ortodontista
Poskytovatel telemedicínských služeb
Poskytovatel wellness služeb, který spravuje zdravotní záznamy
Zdravotnické zařízení spolupracující s více poskytovateli
Žádná organizace, která nakládá s osobními zdravotními údaji (PHI), by se neměla spoléhat na základní nástroje pro plánování určené pro spotřebitele.
Proč je důležité plánování v souladu s HIPAA
Mnoho případů úniku dat ve zdravotnictví má svůj původ v jednoduchých nástrojích, jako jsou rezervační formuláře nebo e-mailová připomínka. Pomůže ti plánování v souladu s předpisy HIPAA:
Chraň soukromí pacientů
Zabraň úniku dat
Vyhni se nákladným pokutám
Udržuj si profesionální důvěryhodnost
Získej důvěru pacientů
Bezpečné plánování není volitelnou záležitostí – je základem odpovědného provozování zdravotnického zařízení.
5 nejlepších nástrojů pro plánování v souladu s HIPAA v roce 2026
Zde je stručné srovnání pěti široce používaných nástrojů pro plánování, které splňují požadavky HIPAA.
Nástroj
V souladu s HIPAA
Nejvhodnější pro
SimplePractice
Ano
Terapeuti a malé ordinace
NexHealth
Ano
Kliniky s integrací do systému EHR
Acuity (plán HIPAA)
Ano (konkrétní plány)
Samostatní poskytovatelé
OnceHub
Ano
Zdravotnictví pro podniky
Doodle (plán Enterprise)
Ano
Týmy s více poskytovateli a flexibilní plánování
Před implementací si vždy ověř dostupnost BAA a podrobnosti o souladu přímo u dodavatele.
Jak vybrat správný nástroj splňující požadavky HIPAA
Vyber si podle:
Velikost cvičení
Potřeba integrace s elektronickými zdravotními záznamy (EHR)
Složitost plánování v týmu
Transparentnost cen
Potřeby přizpůsobení
Samostatní terapeuti možná upřednostní integrované nástroje, jako je SimplePractice. Velké kliniky možná budou potřebovat OnceHub nebo NexHealth. Zdravotnické týmy, které vyžadují flexibilní koordinaci skupin a rezervační stránky, mohou těžit z plánu Enterprise od Doodle.
Často kladené otázky ohledně plánování v souladu s HIPAA
Co zajišťuje, že software pro plánování splňuje požadavky HIPAA?
Poskytovatel musí podepsat smlouvu o obchodním partnerství (BAA) a zajistit šifrování, kontrolu přístupu a sledování auditů.
Podporují bezplatné nástroje pro plánování dodržování předpisů HIPAA?
Obvykle ne. Dodržování předpisů HIPAA vyžaduje smlouvu BAA, která je obvykle k dispozici pouze u placených plánů.
Je Google Calendar v souladu s předpisy HIPAA?
Google Workspace lze nakonfigurovat pro HIPAA pomocí smlouvy BAA, ale samotný Google Calendar není kompletním systémem pro plánování schůzek, který by splňoval požadavky HIPAA.
Potřebují terapeuti software pro plánování schůzek, který splňuje požadavky HIPAA?
Ano. Terapeuti pracují s chráněnými zdravotními údaji (PHI) a musí používat systémy vyhovující předpisům HIPAA.
Mohou malé kliniky používat nástroje pro plánování schůzek, které splňují požadavky HIPAA?
Ano. Mnoho poskytovatelů nabízí možnosti v souladu s HIPAA, které jsou vhodné pro samostatně působící lékaře i malé kliniky.
Provozuj své podnikání v oblasti zdravotnictví s jistotou
Výběr softwaru pro plánování v souladu s HIPAA chrání tvé pacienty i tvou ordinaci. Pokud potřebuješ bezpečné rezervační stránky, plánování týmu a koordinaci skupin na jedné platformě, Doodle Enterprise nabízí plánování v souladu s HIPAA vytvořené pro týmy ve zdravotnictví. Začni s Doodle a říď své podnikání ve zdravotnictví pomocí bezpečného a profesionálního plánování, které chrání údaje pacientů na každém kroku.
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