Dodržuj časový plán díky technice Pomodoro
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co má Pomodoro – italské slovo pro rajče – společného s časovým managementem?
Ukázalo se, že všechno. Na konci 80. let minulého století vzal vysokoškolský student jménem Francesco Cirillo kuchyňskou minutku ve tvaru rajčete a použil ji, aby si dal výzvu: soustředit se 25 minut na jeden úkol.
Tento jednoduchý experiment se stal základem toho, co je dnes známé jako technika Pomodoro – populární metoda time managementu, kterou využívají profesionálové po celém světě.
V době neustálých upozornění, multitaskingu a schůzek nabízí technika Pomodoro osvěžující, technologicky nenáročný způsob, jak zvýšit produktivitu a zvládnout svůj seznam úkolů s menším stresem.
Co je to technika Pomodoro?
Technika Pomodoro pracuje s přirozenými rytmy tvého mozku. Rozděluje tvůj den na krátké, soustředěné úseky neboli „Pomodora“, po nichž následují záměrné (a vítané) přestávky.
Je to jednoduché:
Pracuj 25 minut
Pak si dej pětiminutovou pauzu
Po čtyřech kolech si dej delší přestávku (15–30 minut)
Tento jednoduchý systém ti pomůže udržet si duševní svěžest, soustředění a dosáhnout skutečného pokroku – aniž bys se vyčerpal nebo podlehl rozptýlením.
Využití techniky Pomodoro v práci
K zahájení nepotřebuješ nic složitého – stačí časomíra (ano, třeba ta ve tvaru rajčete, pokud máš rád klasiku).
Začni tím, že si vybereš jeden úkol, na který se chceš soustředit. Nastav si časovač na 25 minut a pracuj na tomto úkolu s plnou koncentrací. Až časovač zazvoní, okamžitě přestaň a udělej si 5minutovou přestávku, abys načerpal nové síly. Můžeš se protáhnout, dát si kávu nebo se jen podívat z okna.
Tento cyklus opakuj po celý den. Po každých čtyřech Pomodoro sezeních si dej delší přestávku trvající 15 až 30 minut. To pomůže tvému mozku se zresetovat, než se pustíš do dalšího kola práce.
Mnoho lidí používá k měření délky relací aplikace nebo rozšíření prohlížeče, ale stačí i aplikace Hodiny v tvém telefonu.
Úspěch s technikou Pomodoro
Stejně jako každá metoda zvyšující produktivitu funguje i technika Pomodoro nejlépe, když si ji přizpůsobíš svému stylu a potřebám.
Začni tím, že odstraníš rušivé vlivy. Vypni zvuk telefonu, zavři nepotřebné záložky v prohlížeči a během sezení pozastav oznamování e-mailů. Tuto techniku využij k efektivnějšímu plánování svého dne tím, že odhadneš, kolik Pomodorů ti daný úkol zabere. Pak budeš mít jasnější představu o tom, kolik času ti práce zabere.
Zkus seskupovat podobné úkoly. Například můžete všechny e-maily nebo administrativní práci zařadit do jedné soustředěné relace. Nezapomeň však být flexibilní. Pokud se vám 25 minut zdá příliš krátkých nebo příliš dlouhých, přizpůsobte si je tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Má to být užitečný rámec, ne striktní pravidlo.
Proč technika Pomodoro funguje
Pro freelancery a podnikatele je čas často rozdělen mezi mnoho priorit. Proto se technika Pomodoro tak dobře hodí do nabitého rozvrhu.
Dodá tvému dni strukturu, aniž by tě to přetěžovalo. Podporuje pravidelné přestávky, které ti pomohou vyhnout se vyhoření a udržet si energii po celý den. Pomáhá také lépe stanovovat priority tím, že tě nutí soustředit se vždy jen na jeden úkol, čímž snižuje únavu z rozhodování.
Postupem času tato metoda trénuje tvůj mozek, aby se soustředil na úkol důsledněji, a pomáhá ti nabrat tempo i v chaotických dnech.
Naplánuj si Pomodoro sezení s Doodle
Pokud to s ochranou svého času na soustředěnou práci myslíš vážně, zapiš si to do kalendáře. Doodle ti to usnadní tím, že eliminuje zdlouhavou e-mailovou korespondenci.
Můžeš využít rezervační stránky Doodle nebo funkci 1:1 k zablokování času ve svém kalendáři, čímž zajistíš, že ti ostatní nemohou naplánovat schůzky přes tvé naplánované pracovní bloky. Můžeš si také v kalendáři vytvořit opakující se bloky Pomodoro, aby se soustředěná práce stala tvým pravidelným zvykem.
Pokud chceš mít přehled o svých závazcích nebo spolupracovat s ostatními, můžeš využít skupinovou anketu k koordinaci společných pracovních schůzek s kolegy. A protože je Doodle propojený s nástroji jako Google Calendar, Microsoft Outlook, Zoom a Microsoft Teams, zůstane tvé plánování přehledné a propojené.
Díky plánování svých Pomodoro sezení pomocí Doodle proměníš dobré úmysly v činy – a svůj čas si skutečně přizpůsobíš svým potřebám.
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