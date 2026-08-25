Co je to chytré plánování?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Inteligentní plánování znamená využití automatizace k vyhledávání, rezervaci a správě termínů schůzek namísto jejich ručního domlouvání. Stačí jednou sdílet svou dostupnost a systém ji porovná s kalendáři, časovými pásmy a preferencemi všech ostatních, aby našel termín, který vyhovuje všem stranám. To, co dříve vyžadovalo pět e-mailů, se nyní vyřeší jedním odkazem.
Jak funguje chytré plánování
Propojíš svůj kalendář a určíš, kdy máš čas na schůzky. Stávající závazky se automaticky zablokují.
Pozvaní si vyberou termín z tvé aktuální dostupnosti, nebo hlasují o možnostech, když se musí dohodnout celá skupina.
Potvrzení, pozvánky do kalendáře, připomenutí a odkazy na videokonference se vytvářejí automaticky a při změně termínu se všichni účastníci informují najednou.
Kdo z toho má největší užitek
Každý, kdo si domlouvá mnoho schůzek s lidmi mimo svůj vlastní tým, pocítí ten rozdíl jako první. Lektoři a koučové si zaplní týden, aniž by museli žonglovat s jednotlivými žádostmi. Freelanceři a konzultanti zabrání tomu, aby se hovory s klienty překrývaly s časem určeným na soustředěnou práci. Náboráři, prodejní týmy a pedagogové koordinují svou činnost napříč časovými pásmy bez nutnosti počítat v hlavě.
Chytré plánování s Doodle
Doodle pokrývá celou škálu možností: rezervační stránka pro individuální schůzky, skupinové ankety k nalezení nejvhodnějšího termínu pro jakoukoli skupinu a přihlašovací listiny pro akce s omezeným počtem míst. S bezplatným účtem vše vytvoříš a sdílíš během několika minut a lidé, které pozveš, mohou odpovídat, aniž by si museli účet zakládat. Propoj svůj kalendář, nastav si dostupnost jednou a nech plánování běžet samo.
Není potřeba kreditní karta
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