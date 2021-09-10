Hladce integruj Doodle do svého každodenního pracovního postupu automatizací všech druhů časově náročných úkolů – bez nutnosti programování.
Zaneprázdnění profesionálové potřebují nástroje, které jim umožní pracovat chytřeji, ne tvrději. Kombinace Doodle a Zapier ti umožní nastavit libovolný počet integrací, které zvýší tvou produktivitu, zbaví tě otravné rutinní práce a uklidí tvůj virtuální nepořádek.
Nejprve nastav Zap, což je událost, která spustí akci. Může se například jednat o vytvoření ankety na Doodle.
Dále vyber akci, která se má spustit, jakmile dojde ke spouštěcímu události. Může se jednat o jakoukoli akci z více než 1 500 aplikací, se kterými je Zapier integrován.
Uvolni se a nech automatizaci pracovat. Teď se můžeš soustředit na to důležité!
Začleň Doodle do svých každodenních pracovních postupů a zjednoduš si plánování.
Doodle a Salesforce
Domlouváš schůzky s potenciálními klienty? Když si účastníci v tvé anketě na Doodle vyberou časové možnosti, můžeš automaticky vytvářet nové potenciální zákazníky nebo aktualizovat kontakty v Salesforce.
Doodle a Zendesk
Chceš zefektivnit své procesy podpory? Když se lidé účastní tvých anket na Doodle, můžeš v Zendesk vytvářet uživatele, tikety nebo k nim přidávat štítky.
Doodle a Slack
Buď v obraze tam, kde se pracuje. Když se lidé zapojí nebo když učiníš konečné rozhodnutí, můžeš posílat zprávy do různých kanálů Slacku a informovat své kolegy o výsledcích.
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