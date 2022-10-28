Ze své skupiny duchů, čarodějnic, kostlivců, upírů a koček jsi byl vybrán právě ty. Byla ti svěřena odpovědnost za organizaci letošní halloweenské párty. Sázka na Halloween 2022 nemůže být vyšší.
Hrůza z úkolu, který tě čeká, se k tobě tiše vkradla a je připravena kdykoli vyskočit a vyděsit tě. Napětí je zdrcující, ale stejně jako zombie, která povstává, aby se pomstila, nastal ten správný okamžik! Musíš se postavit svému strachu z organizování.
Ze svého kotlíku plánovacích schopností musíš poskládat složité a spletité sítě požadavků na diáře všech svých přátel a nějak je smíchat dohromady jako jedno obrovské jablko v karamelu.
Ale stejně jako sám Drákula, než se s vervou vrhneš na daný úkol (a nezapomeň přitom vyhýbat se vraždícím klaunům), dostaneš to nejlepší rozhodnutí ze všech.
Bude tvé plánování „Trick“ nebo „Treat“? *ďábelský smích *ďábelský smích *ďábelský smích
Začínáš skládat dohromady zbytky svých hrubých plánů, ale teď musíš vzít to příslovečné prostěradlo a vdechnout římské tóze život… a tím myslím uspořádat jednu úžasnou halloweenskou párty.
Ale těsně předtím, než se podíváš na nejoblíbenější halloweenské kostýmy roku 2022, začnou se ti v hlavě plížit děsivé pochybnosti, když si až příliš dobře uvědomíš, že to jsi právě ty, kdo musí tyto plány vymyslet. Musíš se rozhodnout, kde, kdy a kdo si objedná Beetlejuice, Beetlejuice, Beetle… Jen žertuju. To bych neudělal.
Možné termíny, časy a místa konání této „události roku“ se valí jako různé druhy bonbónů, které se vysypávají z tvého sáčku s dobrotami. Možnosti, námaha a starosti se mísí a vřou, až je toho na tebe prostě příliš.
Počkej! Neboj se! Nebudeš muset volat Spidermana, Batmana ani toho chlápka, co se sice neoblékl do kostýmu, ale trochu připomíná Clarka Kenta, aby zachránil situaci.
Stačí si vybrat Doodle.
Rozesli skupinová anketa.
Ušetří ti to spoustu času. Získáš dost minut na to, abys vyřezal jednu nebo dvě dýně.
Díky plánování přes Doodle se tvoje čarodějnice, superhrdinové, kočky, lidé v tógách, klauni, kouzelníci, kostlivci, Bigfootové a lovci duchů sejdou všichni na stejném místě ve správný čas.
Hele, přece nechceš ještě roky vyprávět strašidelné historky o hrůzách tvé halloweenské párty, na kterou nikdo nepřišel. I Frankenstein a jeho monstrum budou mít radost.
Aby bylo plánování tvé halloweenské párty opravdovým potěšením a ne nepříjemností, použij Doodle. Ať už jde o plánování akcí strašidelných nebo ne, ti Doodle pomůže všechny spojit nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem.
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