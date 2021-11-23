Práce na dálku dnes už není žádným novým tématem: každý ví, o co jde, a pokud je správně zorganizovaná, ví také, že skutečně funguje. Instagram nám už roky říká, že člověk může pracovat třeba z pláže.
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Ale co takhle zajistit, aby se všichni, včetně těch, kteří pracují na dálku a milují pláž, cítili jako součást firmy? Jak zajistit, aby se tým skutečně cítil jako tým, i když nesdílí společné kanceláře, kávu ani pivo? Odpovědi se liší, ale jako dobrý začátek poslouží tři zásady: stanovte správné hodnoty, najděte ty správné lidi a vědomě se snažte udržet jejich zapojení.
Společná vize, společná motivace
„Lidé nekupují to, co děláš; kupují proč to děláš. A to, co děláš, jen dokazuje, v co věříš,“ říká Simon Sinek, organizační konzultant, autor a oblíbený řečník na konferencích TED Talk. Pokud dokážeš jasně vyjádřit, proč tvoje firma existuje, proč každé ráno vstáváš z postele a proč by to mělo zajímat zbytek tvého týmu, jsi podle Sineka na správné cestě.
Bez společné vize, vysvětluje Sinek, je náročné, ne-li nemožné, udržet šťastný tým pohromadě: „Skvělé společnosti nenajímají kvalifikované lidi a nemotivují je, najímají již motivované lidi a inspirují je. <…> Pokud motivovaným lidem nedáš něco, v co mohou věřit, něco většího než jejich práce, k čemu by směřovali, budou se sami motivovat k hledání nové práce a ty zůstaneš s těmi, kdo zůstanou.“
Co Stephen Covey vyzývá firmy, aby ve svém bestselleru Sedm návyků vysoce efektivních lidí , pěkně doplňuje Sinekovy myšlenky. Ve své knize nás Covey vyzývá, abychom si sepsali své osobní poslání, a zajímavé je, že tuto výzvu rozšiřuje i na firmy. Stejně jako lidé potřebují své vodítko, i organizace by si měly vytvořit své poslání založené na sdílených hodnotách. A čím více se na tvorbě tohoto poslání podílejí zaměstnanci, tím větší je pravděpodobnost, že se těmito hodnotami budou řídit a prosazovat je. Poslání je jako maják, podle kterého se budou moci všichni zaměstnanci – ať už ze svých pohovek, pracovních stolů nebo houpacích sítí – orientovat.
Hodnoty jsou jako tlačítka: drží věci pohromadě
Společná vize je nejen důležitá, ale je zásadní: to tvrdí konzultanti, autoři i výzkumníci. Je možné, aby spolupracovala skupina nezainteresovaných lidí? Ano. Je tam obrovský rozdíl, když je celá skupina nadšená a zapojená? Rozhodně.
Ve stejné knize Covey hovoří o osobní vlastnosti, kterou je proaktivita: schopnost zvolit si, jak budeme reagovat na okolnosti. „Rozdíl mezi lidmi, kteří projevují iniciativu, a těmi, kteří ji neprojevují, je doslova jako rozdíl mezi dnem a nocí. Nemluvím o 25 až 50 procentním rozdílu v efektivitě; mluvím o rozdílu více než 5 000 procent, zejména pokud jsou chytří, uvědomělí a vnímaví k ostatním.“
Nastavení správných hodnot a jejich jasná komunikace v rámci týmů pracujících na dálku dokáže zázraky. V našem příštím článku se podíváme, jak několik principů vedení, které určují určitou komunikační strategii, může zajistit, aby tyto zázraky byly trvalé.
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