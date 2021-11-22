Máš otázky ohledně firemní kultury? Doodle má odpovědi!
Je to módní fráze, která koluje po pracovištích – ale co přesně je kultura na pracovišti? Jak ji můžeš budovat, měnit nebo přizpůsobit svým potřebám? V našem podrobném pohledu na kulturu na pracovišti se díváme za hranice samotného trendu…
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Tak… co je to vlastně firemní kultura?
Pravděpodobně se o tom mluvilo na tvých schůzkách nebo se to objevilo v celofiremních sděleních, ale možná si stále nejsi jistý, co přesně „firemní kultura“ je. To nevadí! Je to vlastně docela těžko uchopitelný pojem a na různých pracovištích může mít tento pojem různý význam. Stručně řečeno je však firemní kultura osobností vašeho pracoviště – jeho sdílenými přesvědčeními, hodnotami, cíli, etikou, očekáváními a postoji: jde o chování, které firma podporuje a akceptuje.
Například v Doodle máme sídlo v Curychu a pobočky také v Berlíně, Bělehradě a Atlantě. Ačkoli se naše pobočky navzájem liší, ve všech se cení energie a inovace. Ať už jsme ve Švýcarsku nebo v Srbsku, v kanceláři nás spojuje společný cíl: zajistit, aby se schůzky konaly – co nejjednodušeji, nejintuitivněji a nejefektivněji.
Proč je firemní kultura důležitá?
Počítáme způsoby! Pozitivní firemní kultura podporuje angažovanost a spokojenost zaměstnanců, posiluje soudržnou týmovou spolupráci, zajišťuje kvalitnější nábor a vyšší míru udržení zaměstnanců a – a to je to nejdůležitější – vytváří základ pro výjimečné pracovní výkony zaměstnanců.
Proč bych měl definovat firemní kulturu?
Takže, věc se má takhle s firemní kulturou: tvé pracoviště ji už má, ať už jsi o tom přemýšlel nebo se ji snažil definovat, či nikoli. Pokud nemáš definovaný koncept firemní kultury, vytvoří se přirozeně sama. To nemusí být nutně špatná věc, ale věřte nám: pokud jste svou firemní kulturu nedefinovali, přicházíte o klíčové příležitosti utvářet hodnoty a atmosféru, které na svém pracovišti chcete vidět. Bez definované firemní kultury můžete nakonec přijmout zaměstnance, kteří do ní nezapadají, nebo tolerovat styly vedení a pracovní postupy, které nejsou zrovna ideální.
Jak mohu definovat firemní kulturu?
Proces definování firemní kultury bude vypadat jinak na každém pracovišti a v každé fázi rozvoje podniku.
Pokud jsi start-up, který se rozjíždí z vlastních zdrojů a chystá se přijmout první zaměstnance, pak by vymyslet definici mohlo být snadné. Sedni si a vymysli prohlášení o poslání firemní kultury. Prohlášení každého pracoviště bude vypadat jinak, ale tady je pár věcí, nad kterými ti doporučujeme se zamyslet:
Cíle Jaký je společný cíl tvého pracoviště?
Hodnoty Jaké základní hodnoty jsou základem vaší práce?
Management Jaký styl vedení je tvým cílem?
Tým Jaké dovednosti, postoje a vlastnosti u zaměstnanců oceňuješ?
Postupy Zamysli se: nástup, odchod, dovolená, benefity…
Zásady Máte stanovenou základní pracovní dobu? A dress code?
Prostředí Je tvůj prostor neformální a barevný? Elegantní a profesionální?
Pokud jsi zavedená společnost bez definovanou firemní kulturou, může to být o něco složitější. Možná budeš muset řešit různé – nebo dokonce protichůdné – představy o firemní kultuře v rámci svého týmu. Zkus všechny sjednotit tím, že budeš sbírat zpětnou vazbu a provádět průzkumy mezi zaměstnanci na téma firemní kultury a spokojenosti v práci. Poté můžeš nastavit jasně definovanou firemní kulturu.
Pokud máš na svém pracovišti již jasně definovanou firemní kulturu, je to skvělé! Ujisti se však, že ta definice není jen výtiskem v tvém uvítacím balíčku. Pravidelně ji prověřuj, abys měl jistotu, že firemní kultura, kterou chceš , neliší od té, kterou máte.
Jak budovat firemní kulturu?
Definuj Pokud jsi dával pozor, už jsi udělal první krok k vybudování pozitivní firemní kultury: konkrétně ji definovat.
Nábor Nenajímej zaměstnance jen kvůli jejich dovednostem a zkušenostem – najímej je kvůli tomu, co přinesou do tvé firemní kultury. Považuj kulturní soulad za jedno z hlavních výběrových kritérií pro nové uchazeče. Využij pohovor jako příležitost k posouzení, zda se uchazeč do pracovního prostředí zapadne. Pokud vaše firemní kultura oceňuje iniciativu a samostatnou práci, nemá smysl přijímat někoho, kdo rád dostává pokyny – i kdyby měl ten nejpůsobivější životopis, jaký se vám kdy dostal na stůl.
Udrž si zaměstnance Jakmile najmeš ty správné lidi, udrž si je! Vysoká míra udržení zaměstnanců má pozitivní vliv na morálku, výkonnost i celkové výsledky. Flexibilní, pozitivní a respektující pracovní prostředí významně přispěje k tomu, aby tví zaměstnanci u tebe zůstali dlouho. Dobrá atmosféra je vynikajícím ukazatelem dobré výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců.
Spolupráce Každý přispívá k utváření a udržování firemní kultury – proto by týmová práce měla být ústředním prvkem té vaší. Podporuj pocit spolupráce a sounáležitosti – zdůrazňujte, že vaši zaměstnanci jsou součástí týmu, ne jen kolečka v soukolí.
Jak zlepšit firemní kulturu?
Někdy se stane, že se firemní kultura dostane z kurzu, ale s trochou úsilí ji lze upravit a vylepšit. Zde je několik tipů, které můžeš vyzkoušet, pokud máš pocit, že tvoje firemní kultura prostě nefunguje
Buď otevřený Dbej na to, aby tvá firemní kultura podporovala transparentnost a důvěru. Udržuj komunikační kanály otevřené – prostřednictvím kanálů na Slacku, pravidelných schůzek a politiky otevřených dveří.
Odměňuj a oceňuj Pracoviště nemůže jen říkat že si cení určitých chování, postojů a výsledků: musí své sliby podpořit činy. Oceni a odměňte chování, které v teorii podporujete, když je uvidíte v praxi. Forma odměny je na vás – může to být povýšení nebo bonus, nebo prostě veřejné uznání za vynikající práci.
Měj na paměti hodnoty Ujisti se, že tvá firemní kultura je na všech úrovních v souladu s klíčovými hodnotami tvé společnosti. Je tvá společnost „přátelská k rodinám“? Skvělé! Ujisti se, že to odrážejí i tvé zásady týkající se rodičovské dovolené a flexibilní pracovní doby.
Konzistentní zpětná vazba Na funkčním pracovišti by měla mezi manažery a zaměstnanci i v rámci týmů plynout konzistentní zpětná vazba. Dbej na to, aby firemní kultura nebyla ve tvých zpětných vazbách opomíjeným tématem.
Upřednostňuj firemní kulturu Kultura vaší firmy nevzniká sama od sebe. A jakmile ji jednou vytvoříte, nesmíte ji zanedbávat. Udělej si z toho prioritu – průběžně sledujte, upravujte a zlepšujte kulturu vaší firmy.
Jak mohu zhodnotit firemní kulturu?
Vzpomínáš si, jak jsme říkali, že tvá firemní kultura by měla určovat tvé náborové postupy? Totéž platí i v případě, že se ucházíš o práci: musíš posoudit, zda ti potenciální pracoviště a jeho firemní kultura budou vyhovovat. Ale jak na to? Proces pohovoru ti sice může poskytnout náhled na firemní kulturu tvého potenciálního nového zaměstnání, ale je těžké získat ucelený obraz. Pár chytrých otázek ti však může pomoci se v tom zorientovat. Tady je několik otázek, které by měl položit každý uchazeč:
Jak dlouho už ve firmě pracuješ?
Tato otázka je praktickým způsobem, jak získat přehled o míře retence.
Je riskantní chování podporováno?
Je dobré vědět, jestli za svou iniciativu dostaneš odměnu.
Jak se oceňuje dobrá práce? Jak se řeší chyby?
Odpovědi na tuto otázku poskytnou stručný vhled do stylu vedení a procesů zpětné vazby.
Jak se tady rozhoduje?
Procházení rozhodovacích procesů ti pomůže posoudit úroveň spolupráce a organizační strukturu.
Jaká byla poslední významná výzva, které firma/oddělení čelila? Jak se s ní vypořádala?
Je důležité vědět, jak tvé budoucí pracoviště přistupuje k řešení problémů.
Jaké flexibilní pracovní podmínky zde platí?
Neptej se, jaké flexibilní možnosti jsou nabízeny – zeptej se, jaká flexibilní řešení byla skutečně zavedeny.
Jak tady vypadá typická polední pauza?
Momentka z polední přestávky nabízí vhled do atmosféry v týmu.
Můžeš mi to tu ukázat?
Prohlídka kanceláře ti dá ještě lepší představu o tom, jaká je zde firemní kultura.
Jak se mohu přizpůsobit nové kancelářské kultuře?
Možná jsi přešel z pracoviště, kde se nosí mikiny a tenisky, do práce, kde se ani nepraktikují neformální pátky. Nebo jsi možná přešel z kanceláře, kde všichni končí v 17:00, do kanceláře, kde se každý druhý den chodí na drinky po práci. Kromě osvojování si nových povinností a pracovních postupů znamená změna zaměstnání často i orientaci v úplně nové kancelářské kultuře. Jak to tedy zvládnout?
Především buď pozorný. Řiď se chováním svých kolegů – pokud poskytují vedení upřímnou zpětnou vazbu, pravděpodobně je bezpečné, abys udělal totéž. Pokud jsou všichni ve tvém týmu u svých stolů už v 9:00, možná by sis měl dvakrát rozmyslet, jestli přijdeš až v 10:30. A nedělej si starosti, pokud uděláš chybu – jsi nový a všichni by ti měli být ochotni trochu ustoupit.
Buď otevřený novým možnostem. Pokud pocházíš z pracoviště, které podporuje určité typy chování a pracovní styly, může být obtížné přizpůsobit se prostředí, kde se oceňují jiné přístupy. To ale neznamená, že tvá stará firemní kultura byla lepší, ani že ta nová nemá žádné výhody. Ponoř se do nového způsobu práce a možná zjistíš, že má nakonec své výhody.
Ptej se. Neboj se zeptat, proč se věci dělají v určitém pořadí nebo proč mají některé záležitosti přednost před jinými – pochopení toho, proč tvé nové pracoviště funguje tak, jak funguje, je klíčové pro přizpůsobení se jeho kultuře.
Musím se zapojovat do firemní kultury?
No, krátká odpověď zní ano. Pokud jsi v kanceláři, už se účastníš – ať už pozitivně nebo negativním způsobem – na kultuře vaší kanceláře. Delší odpověď zní: ano, ale snažte se zapojit způsobem, který vám vyhovuje. Nemusíš se plně angažovat ve všech aspektech kultury svého pracoviště. Řekněme, že ve tvé kanceláři panuje velmi společenská atmosféra – i když neuškodí občas se objevit na společných obědech nebo pátečních večerech s ping-pongem, je naprosto v pořádku tyto pozvánky zdvořile odmítnout. Pokud vám však vadí zásadnější aspekty firemní kultury – třeba zásadně nesouhlasíte se stylem vedení nebo se nedokážete plně ztotožnit s obchodními cíli firmy –, pak je možná na čase zvážit, zda je třeba změnit firemní kulturu, nebo zda se do společnosti vůbec hodíte.
Pomoc! Nesnáším firemní kulturu!
To může být těžké! A je to také naprosto legitimní důvod k hledání jiné pozice v jiné společnosti. Nesmiřuj se s firemní kulturou, která ti brání podávat nejlepší výkony, pokud to není nutné: faktem je, že pokud jsi týmový hráč ve firmě, která si cení nezávislého stylu práce, pravděpodobně nedosahuješ svého plného profesního potenciálu. Co ale dělat, když odchod nepřichází v úvahu? Nebo když milujete svou práci, ale nesnášíte firemní kulturu? Je čas být k sobě upřímný. Je vaše otevřená kancelář jen něčím, co vás irituje? Nebo to ovlivňuje vaši schopnost plnit pracovní úkoly? Rozlišení nepříjemností od skutečných problémů vám může pomoci získat jasnější představu o tom, s čím se v práci můžete smířit a s čím ne. Špatnou zprávou je, že pokud nepracujete v malé firmě nebo na vysoké manažerské pozici, pravděpodobně nemáte možnost změnit ty aspekty firemní kultury, které vám dělají potíže. Můžete se však pokusit změnit kulturu ve svém týmu tím, že zavedete pozitivnější pracovní postupy, praktiky a návyky.
Co ničí firemní kulturu?
Zatím jsme se snažili soustředit na pozitivní stránky. Ale nelze to říct jinak: tyto škodlivé praktiky zaručeně zničí dobrou firemní kulturu. Dávej si pozor na
Příliš mnoho pravidel! Etický kodex je užitečná věc, ale pouze tehdy, když jsou pravidla, která stanovuje, intuitivní nebo nezbytná. Přísná pravidla brzdí flexibilitu a kreativitu a mohou být nepříjemná, pokud jsou uplatňována příliš tvrdě. Snaž se uspořádat svá pravidla podle svých cílů a záměrů a nezaměňuj pokyny s pravidly, která je třeba dodržovat za každou cenu.
Mikromanagement Existuje rozdíl mezi aktivním stylem vedení a mikromanagementem. Mikromanageři brzdí rozvoj zaměstnanců a brání jim v tom, aby si k své práci vytvořili pocit sounáležitosti, ba dokonce hrdosti. V extrémních případech se mikromanageři mohou natolik soustředit na vykonávání práce ostatních, že zanedbávají své vlastní manažerské povinnosti. Tomuto stylu řízení se za každou cenu vyhýbejte!
Kontraintuitivní komunikace Složité komunikační kanály způsobují pouze zmatek, nedorozumění a dezinformace. Zajisti, aby všichni ve tvé kanceláři byli na stejné vlně, a to tím, že jasně určíš preferované komunikační kanály a styly.
Prostředí bez následků V každém profesionálním prostředí by činy měly mít důsledky. Nenechávej chyby nebo porušení pravidel bez povšimnutí – využij je jako příležitost k nápravě a poskytni zpětnou vazbu. Stejně tak, pokud nebude dobrá práce oceněna, zaměstnanci rychle ztratí motivaci. Nikdo nechce mít pocit, že pracuje ve vzduchoprázdnu!
Je kultura v mé kanceláři inkluzivní?
Pozitivní firemní kultura je taková, ve které se každý cítí vítán, oceňován a může přispět svým názorem. A když říkáme každý, myslíme tím všechny: proto je důležité prozkoumat předsudky ve vaší firemní kultuře. Pokud vaše pracoviště klade pozitivní důraz na brzký příchod, pozdní odchod a častou účast na akcích mimo pracovní dobu, nemusí to například působit přívětivě na pracující rodiče. Stojí za to podrobně prozkoumat vaši firemní kulturu, abyste se ujistili, že podporuje a vítá zaměstnance z nejrůznějších prostředí.
Dobře, ale já pracuji na dálku: jak se mohu zapojit do firemní kultury?
Pracoviště se stále více spoléhají na zaměstnance pracující na dálku. A jen proto, že nejsou v kanceláři, neznamená to, že není důležité, aby se cítili jako součást firemní kultury. Jednou z klíčových výzev při řízení týmů na dálku je totiž vštípit jim pocit sounáležitosti a firemní kultury, která je stejně soudržná a smysluplná jako pro zaměstnance pracující na místě. Vzpomínáte si na vše, co jsme říkali o tom, jak klíčová je firemní kultura pro spokojenost a výkonnost zaměstnanců? To platí stejně i pro týmy pracující na dálku. Co tedy můžete udělat, abyste zajistili, že váš tým pracující na dálku bude angažovaný a motivovaný?
Pořádávej s týmem pracujícím na dálku pravidelné schůzky, stejně jako byste to dělali v kanceláři. A pokud je váš tým složen ze zaměstnanců pracujících na dálku i těch, kteří jsou v kanceláři, zajistěte, aby i ti na dálku měli spolehlivé video spojení na všechny schůzky týmu v kanceláři. Co není na očích, není ani na mysli!
Domluv si s pracovníky na dálku pravidelné termíny pro zpětnou vazbu – to, že nejsou v kanceláři, ještě neznamená, že by neměli nést odpovědnost za chyby nebo být oceněni za úspěchy. Snaž se podporovat kulturu zpětné vazby, která je jak formální, tak spontánní, a to tím, že kromě naplánovaných schůzek budeš v týmu podporovat i neformální zpětnou vazbu.
Využij chatovací platformy jako Slack – chat na Slacku může být efektivnější a intuitivnější než e-mailová konverzace. A ujisti se, že tvůj Slack má vyhrazený kanál pro neformální povídání, kde se zaměstnanci mohou bavit o věcech mimo práci: tyto neformální interakce skvěle posilují týmového ducha.
V rámci procesů zapracování nových zaměstnanců pracujících na dálku zajisti, aby absolvovali individuální schůzku s každým členem svého týmu a s dalšími relevantními kontaktními osobami ve společnosti.
Pokud to rozpočet dovolí, firemní výjezd na místo, které je pro všechny dobře dostupné, může nabídnout nejrůznější příležitosti pro stmelení týmu a navazování kontaktů.
Jaké skvělé nápady si můžu ukrást – *ehm*, vypůjčit – od jiných firem?
Společnost Zappos bere kulturní soulad vážně. Novým zaměstnancům nabízí 2000 dolarů, aby odejít po prvním týdnu, pokud mají pocit, že jim firma nesedí.
Společnost Google je známý tím, že od svých zaměstnanců vyžaduje duševní a tvůrčí dokonalost. Věděli jste ale, že klade důraz i na fyzické zdraví svých zaměstnanců? Zaměstnanci Googlu se mohou každý den těšit na bezplatná, výživná jídla a svačiny a mohou volně využívat posilovnu v areálu Googlu.
Pro společnost Squarespaceje spolupráce základní hodnotou: a dokazuje to i jejich plochá hierarchie! Společnost zaměstnává jen velmi málo lidí na vedoucích pozicích – všichni ostatní jsou na stejné úrovni.
Na Warby Parkerberou firemní kulturu tak vážně, že mají dokonce speciální tým, který se věnuje její podpoře a zlepšování na pracovišti.
Airbnb bere informování všech svých tisíců zaměstnanců po celém světě tak vážně, že pořádá každé dva týdny celosvětové setkání!
Výrobce outdoorového vybavení REI dokonce odměňuje své zaměstnance za outdoorové dobrodružství tím, že jim daruje nejnovější outdoorové a sportovní vybavení.
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