Jedním z důsledků pandemie COVID-19 bylo, že větší podíl lidí než kdykoli předtím začal pracovat z domova. Zpočátku to bylo z nutnosti, avšak pro ty, kteří mohli pracovat na dálku, se touha po této formě práce stala klíčovým prvkem toho, jak chtěli pracovat. V článku stanice CNBC uvedlo 76 procent zaměstnanců, že by zvážili odchod ze zaměstnání, pokud by jejich zaměstnavatel nezajistil trvalou flexibilitu jejich pracovních pozic, ať už z hlediska pracovního rozvrhu, nebo místa výkonu práce.
Dá se říci, že touha po práci na dálku se již dříve stupňovala a pandemie tento proces pouze urychlila. A průzkum provedený agenturou McKinsey zjistil, že 40 procent respondentů mělo pocit, že jejich pracoviště přešla na práci na dálku rychleji, než považovali za možné před COVID-19.
Mění se však všechno? Jsou zaměstnanci vyčerpaní tím, že vedení požaduje alespoň částečný návrat do kanceláře? Nebo rostoucí ceny energií vedou lidi k tomu, aby zvažovali, zda se práce z domova vyplatí? Pojďme to zjistit.
Touha pracovat z domova
Během posledních zhruba 20 let díky technologickému pokroku je práce na dálku snazší než kdykoli předtím. Videokonference, cloudový software – seznam by mohl pokračovat. Míra práce z domova se však téměř nezměnila. Před začátkem tohoto desetiletí pracovalo z domova pět a více dní v týdnu přibližně 17 procent amerických zaměstnanců. Po pandemii COVID-19 tento podíl vyskočil téměř na polovinu.
Potřeba pracovat na dálku vyvolala touhu po tom. Několik průzkumů z posledních let ukázalo, že flexibilita, zejména pokud jde o místo, kde pracujeme, se stala zásadní součástí toho, co lidé při hledání práce hledají.
Je to pochopitelné. Práce z domova šetří peníze, čas, eliminuje dojíždění a pomáhá lidem dosáhnout ještě lepší rovnováhy mezi prací a soukromým životem.
V tomto smyslu je sen o práci na dálku více než živý a stále více firem než kdy jindy ho přijímá. V roce 2021 oznámil gigant v oblasti streamování hudby, Spotify, oznámil, že jeho zaměstnanci mohou pracovat odkudkoli na světě. V srpnu 2022 společnost odhalila, že díky této politice klesla fluktuace zaměstnanců až o 15 procent.
Nejen Spotify zaznamenalo vyšší míru udržení zaměstnanců. Během takzvané „Velké rezignace“ měly firmy, které nabízely práci na dálku, si své zaměstnance udržely s větší pravděpodobností než ty, které ji nenabízely.
Co se tedy změnilo?
Vše se dá shrnout do dvou otázek: chtějí zaměstnanci i nadále pracovat na dálku a chtějí to vedoucí pracovníci společnosti i nadále umožňovat?
Na první část otázky je odpověď stále v zásadě ano. S rostoucími účty za energii se však někteří ptají, zda tato flexibilita stojí za ty náklady.
A průzkum britské společnosti MoneySupermarket zjistil, že 14 procent britských zaměstnanců pracujících na dálku uvažovalo o návratu do kanceláře, až teploty klesnou. Není divu, když se zdá, že průměrná roční faktura za energie pro zákazníky využívající dva zdroje v Británii dosáhne do ledna 2023 2 500 liber (nárůst o 141 procent ve srovnání s předchozím rokem).
Větším problémem pro zaměstnance pracující na dálku je nesoulad mezi přáními zaměstnanců a rozhodnutími vedení.
Četné články z minulého roku vykreslily vedoucí pracovníky na nejvyšší úrovni jako zastánce zastaralého názoru, že pokud nejsi v kanceláři, nepracuješ. Často to bylo zabaleno do rétoriky o hodnotách a kultuře. Jedním z příkladů je šéf JP Morganu, Jamie Dimon, který prohlásil, že práce na dálku nevede ke vzniku „spontánních nápadů“ a narušuje spravedlnost.
Výzkum společnosti Microsoft zjistil že ačkoli 90 procent lidí uvedlo, že se při práci z domova cítí produktivní, 85 procent šéfů mělo pocit, že je těžké si být jisti, zda jsou jejich zaměstnanci skutečně stejně produktivní, jako by mohli být v kanceláři.
Je už po všem?
No, ale odpověď není tak jednoduchá. To, jak bude práce na dálku v budoucnu vypadat, bude do značné míry záviset na dvou věcech: na tom, jak rychle se změní postoje vedení, a na tom, do jaké míry ji zaměstnanci vnímají jako základní pracovní podmínku.
Zatímco SaaS a novější obchodní modely to pravděpodobně přijmou snadno, bez omezení, která by vynucovala jeho zavedení, tradičněji smýšlející organizace budou pravděpodobně váhat.
Pokud bude zájem zaměstnanců dále růst, měl by nakonec zvítězit tržní tlak na udržení těch nejlepších zaměstnanců. Pokud však budou i nadále hrát roli faktory jako ceny energií, může touha po flexibilitě podlehnout nákladům na její udržení.
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