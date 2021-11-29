Tilman Eberle (viceprezident pro marketing ve společnosti Doodle AG) hovoří se Samuelem Hüglim (technickým ředitelem a vedoucím divize Ventures ve společnosti Tamedia) a Gabriele Ottinem (generálním ředitelem společnosti Doodle AG) o budoucnosti a globální expanzi společnosti Doodle. Cílem je v příštích letech překročit hranici 500 milionů uživatelů a zároveň vyvinout atraktivní placený produkt.
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Tilman: Jak důležitý je Doodle pro Tamedia, největší švýcarské vydavatelství?
Samuel: Doodle je pro Tamedia důležitý z několika hledisek. Tento nástroj již využívá obrovské množství lidí – přesněji řečeno 200 milionů ročně. A Doodle už není jen nástrojem pro volný čas, což byl jeho původní účel. Místo toho se stal nepostradatelným v mnoha firmách.
„Věříme, že Doodle má obrovský potenciál růstu.“
Například moje asistentka si už nedokáže představit život bez Doodle, protože by jí organizování všeho trvalo mnohem déle. A stejně to vnímají miliony profesionálů po celém světě. V neposlední řadě je Doodle jedinou globální značkou v portfoliu společnosti Tamedia.
Celkově věříme, že Doodle má obrovský potenciál růstu, zejména pokud jde o počet uživatelů, nové oblasti využití díky dalším funkcím a celkovou hodnotu společnosti.
Tilman: V čem se projevuje mezinárodní zaměření Doodle?
Samuel: Vše začíná u týmu: Doodle má pobočky v Curychu, Berlíně a Tel Avivu. Díky tomu ve společnosti panuje multikulturní atmosféra, kterou plně podporujeme.
„Náš tým pro vývoj produktů je jako think-tank.“
Věřím, že tým Doodle je výjimečný, mimo jiné proto, že v něm spojujeme mnoho různých způsobů uvažování. Často dostáváme zpětnou vazbu z Berlína a Tel Avivu, která nám poskytuje poznatky, k nimž bychom sami nikdy nedošli. To je pro nás obrovská výhoda. Osobně se domnívám, že náš tým pro vývoj produktů je jako mezinárodní think-tank. A to je důležité. Koneckonců, i naši uživatelé sídlí v různých částech světa.
Ve Švýcarsku zná a používá Doodle téměř celá internetová populace. V zahraničí je však nyní mnohem více uživatelů než na domácím trhu. Mezi jednotlivými zeměmi však existují velké rozdíly, a to nejen co se týče počtu uživatelů; například se domníváme, že americký trh je mnohem vnímavější k profesionálním placeným službám. Tyto poznatky nám pomohou také při internacionalizaci celé společnosti Tamedia.
Tilman: Jaké plány má Doodle na příští roky?
Gabriele: Budeme postupně rozšiřovat počet funkcí, které Doodle nabízí, zejména pro profesionální uživatele. Díky tomu bude tento nástroj stále více splňovat požadavky na využití v každodenním kancelářském životě. Doodle již nyní nabízí plánování schůzek v malých i velkých skupinách, stejně jako textové ankety. Díky integraci s kalendářem je navíc možné synchronizovat schůzky a zvát účastníky přímo z kalendáře.
„V následujících měsících to v oblasti vývoje produktů začne být opravdu vzrušující.“
Doodle Premium nabízí funkce připomenutí a branding pro firmy, MeetMe podporuje schůzky 1:1 a inteligentní chatbot Meekan pomáhá týmům ve Slacku a Microsoft Teams. Všechny tyto oblasti budou v nadcházejících měsících a letech opravdu zajímavé.
Samuel: Zároveň usilujeme o masivní růst a stanovili jsme si cíl oslovit tímto nástrojem v příštích několika letech 500 milionů lidí. To s sebou přinese i značné investice do nové prémiové úrovně Doodle Premium, která bude doplňovat bezplatnou nabídku. Doodle prochází transformací: z mediální platformy financované třetími stranami prostřednictvím reklamy se mění na platformu SaaS, za kterou platí přímo uživatelé. Uživatelé bezplatného modulu se však nemusejí obávat: základní funkce Doodle budou vždy zdarma.
„V příštích několika letech chceme s Doodle oslovit více než 500 milionů lidí ročně.“
Tilman: Jak Tamedia finančně podporuje Doodle?
Samuel: Nedávno jsme se dohodli, že do Doodle investujeme na základě ambiciózního a strategického plánu růstu a rozvoje. To dokazuje, jak velkou důvěru v jeho potenciál vkládáme. Těšíme se na výsledky.
Společnost Tamedia zde podstupuje promyšlené podnikatelské riziko – stačí jeden pohled na naše celkové portfolio a je jasné, že se s Doodle snažíme vydat novými cestami.
Tilman: Co bude tento vývoj znamenat pro Doodle?
Samuel: Doodle čeká dynamický růst a rozvoj ve všech třech lokalitách. Následovat budou další zajímavé kroky. Chceme této příležitosti využít k tomu, abychom ukázali, že nastal správný čas pro placené využívání nástrojů pro zvýšení produktivity. A nejsme jediní, kdo si to myslí: Monday, Atlassian, Dropbox a Evernote se vydaly stejnou cestou.
„Jsme hrdí na to, že každý jednotlivý zaměstnanec společnosti Doodle může skutečně přispět.“
Gabriele: V posledních týdnech se nám také podařilo obsadit některé klíčové pozice: Jack má na starosti produkt jako CPO a Jens vede náš technický tým jako CTO. Zároveň výrazně rozšiřujeme týmy pro analýzu dat a vývoj. Máme štěstí, že si můžeme vybírat z tolika špičkových kandidátů. A jsme hrdí na to, že lidé v Doodle mohou skutečně přispívat k celkovému úsilí, místo aby byli jen malým kolečkem ve velkém korporátním stroji.
Tilman: Jaké výhody to přináší uživatelům Doodle?
Gabriele: Uživatelé těží z čím dál efektivnějších funkcí pro organizaci schůzek. Zvláštní význam mají moduly založené na umělé inteligenci od naší dceřiné společnosti Meekan v Izraeli, díky nimž lze schůzky plánovat mnohem rychleji a snadněji. Tomuto přístupu říkáme „chytré plánování“. Uživatelé si mohou vybrat z různých řešení, která jsou všechna zaměřena na zjednodušení plánování, vytváření a pořádání schůzek.
„Automatizace kalendáře také otevírá širokou škálu možností pro nové aplikace!“
Spolu s více než 10 000 uživateli denně využíváme řešení Meekan pro chytré plánování schůzek. Nikdy nás nepřestane udivovat, jak rychle a chytře bot najde nejlepší časový termín pro schůzku. To otevírá širokou škálu možností pro nové aplikace, zejména pokud jde o automatizovanou správu kalendáře a personalizaci navrhovaných časových termínů.
Samuel: Více než 200 milionů spokojených uživatelů – z nichž mnozí jsou skutečnými fanoušky Doodle – nám umožňuje dále investovat do vývoje, designu a podpory Doodle a Meekan.
Tilman: Same, máš na starosti divizi Technology & Ventures ve společnosti Tamedia. Existují nějaké plány na začlenění dalších start-upů do portfolia Tamedia?
Samuel: Ve společnosti Ventures neustále hledáme nové start-upy. Chceme tyto firmy podporovat našimi odbornými znalostmi, naší sítí kontaktů a našimi finančními prostředky. V současné době plánujeme investovat zejména do segmentu fintech.
„Kromě stávajících oblastí v současné době plánujeme investovat do start-upů zabývajících se blockchainem.“
Zejména technologie blockchain, kterou využívá mnoho z těchto start-upů, nám jako mediální společnosti nabízí zcela nové možnosti v oblasti prodeje obsahu, licencování a dokonce i balíčkování obsahu s dalšími partnery. Chceme se do toho zapojit včas, v naději, že z jednoho či dvou těchto sazenic nakonec vyroste velký strom.
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