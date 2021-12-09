Skupinové schůzky jsou nezbytnou součástí každé skupiny, firmy nebo organizace, která sdružuje více než dvě osoby. Zajištění toho, aby tvůj tým pracoval v souznění, brainstorming nových nápadů a posilování firemních postupů jsou jen některé z důvodů, proč jsou schůzky důležitou součástí provozu. Pojďme se podívat, jak můžeš úspěšně vést schůzky pro skupiny jakékoli velikosti.
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Domluv si ideální termín
Dohodnout se na ideálním termínu pro schůzku je prvním krokem na našem seznamu „Základy schůzek“, protože nechat účastníky schůzky vybrat si čas, který jim nejlépe vyhovuje, je skvělý způsob, jak zajistit produktivní skupinovou schůzku. Vytvoř anketu , abys zjistil, v jakém čase by se měla schůzka konat. Díky tomu se nebudeš muset obávat, že se někdo nebude moci zúčastnit, protože musí vyzvednout děti ze školy, nebo že bude někdo zaneprázdněn předchozím závazkem. Když účastníkům schůzky dáš na výběr čas, budou se cítit respektováni a budou mít pocit, že mají věci pod kontrolou. Zdvořilé a jednoduché gesto, jako je vytvoření ankety, může výrazně přispět k úspěchu vaší schůzky.
Zkontroluj účastníky
Pokud svou skupinovou schůzku zahájíš krátkým úvodem, pomůžeš účastníkům uvolnit se a soustředit se. Než se pustíte do programu schůzky, jednoduše se všech zeptejte, jak se mají nebo jestli je něco trápí. Zahájení schůzky „rozbije ledy“ a navíc dá účastníkům pocit, že jsou důležití a že o ně máte zájem. Schůzky jsou nejproduktivnější, když se všichni zúčastnění cítí oceněni a potřební.
Přiřaď role
Při vedení schůzek byste měli účastníkům přidělovat důležité role, abyste ve skupině vytvořili pocit společné odpovědnosti. Moderátor může účastníky požádat, aby si dělali poznámky nebo hlídali čas. Další skvělou rolí pro účastníky, která je jednoduchá a nenáročná, je požádat je, aby vymysleli originální úvodní nebo závěrečné slovo pro vaši schůzku. Při opakujících se schůzkách střídejte role a umožněte ostatním účastníkům zapojit se do schůzky co nejčastěji. Koneckonců, pokud pořádáte skupinovou schůzku, znamená to, že k dosažení úspěšného konečného cíle potřebujete plnou angažovanost celé skupiny.
Aktivně naslouchej
Během skupinového setkání by moderátor nikdy neměl být jedinou osobou, která po celou dobu mluví. Procvičuj si aktivní naslouchání s účastníky setkání a pečlivě vnímej jejich slova. Po pozorném naslouchání poskytni mluvčímu zpětnou vazbu a potvrzení a ujisti ho, že jsi pochopil, co řekl, nebo ho požádej o upřesnění, pokud tomu tak není.
Pokud chceš mít úspěšnou schůzku, naslouchání je nesmírně důležitým krokem na našem seznamu „Základy schůzek“. Pokud mají účastníci schůzky pocit, že je nikdo neposlouchá, s největší pravděpodobností přestanou vnímat a ztratí zájem – což povede k neproduktivnímu využití času pro všechny zúčastněné. Skupinové schůzky by neměly být diktátorskými sezeními, ale měly by být vzdělávacími zážitky s mnoha příležitostmi k vyjádření různých názorů.
Střídej se
V návaznosti na bod číslo čtyři byste při vedení schůzek měli také dbát na to, aby účastníci hovořili postupně. Pokud chce mluvit více účastníků najednou, rychle si zapište jejich jména a nechte každého promluvit, jednoho po druhém. Pokud pořádáš virtuální schůzku, většina platforem nabízí funkci „zvednout ruku“. Pokud účastníky povzbudíš, aby tuto funkci používali, získáš rychlý přehled o jménech všech, kteří by rádi promluvili.
Zúžit výběr
Při přirozených mezilidských interakcích máme tendenci během konverzace bez námahy přeskakovat z jednoho tématu na druhé. Zatímco při brunchi nebo při setkání s přáteli to nevadí, během skupinové schůzky je to naprosto kontraproduktivní.
Vyhni se čekání tím, že témata schůzky budeš držet jasná a úzce zaměřená. Témata jasně stanov od samého začátku schůzky a oznamuj, kdy přecházíš od jednoho bodu k dalšímu. Schůzku můžeš učinit inkluzivní tím, že vytvoření ankety a požádáním účastníků, aby se vyjádřili, která témata by podle nich měla být projednána.
Plánuj dopředu
V návaznosti na bod číslo šest důrazně doporučujeme mít před začátkem skupinové schůzky připravený písemný program schůzky. I když máš vynikající paměť a zdá se ti, že fyzický program schůzky nepotřebuješ, přesto ti jej doporučujeme. Program schůzky zajistí, že se během skupinové schůzky budeš soustředit na podstatné věci.
Skvělým nástrojem, který můžeš rozeslat všem účastníkům schůzky, je také fyzový nebo digitální program. Každý tak bude předem znát všechny body k projednání a bude mít příležitost si předem připravit své příspěvky.
Pauza
Udělej si pauzu a dej sobě i účastníkům schůzky šanci zamyslet se nad vším, o čem se právě mluvilo. Během skupinových schůzek se předává spousta informací. Dej mozku chvilku na to, aby vše, co právě přijal, strávil a zpracoval.
Po chvíli tichého zamyšlení vyzvěte účastníky, aby zapsali své myšlenky, pojmenovali obavy nebo položili jakékoli otázky. Toto jednoduché cvičení pomůže jak vám, tak účastníkům lépe si osvojit všechna probraná témata i celkový smysl samotného setkání.
Podpoř účast
I když někteří členové skupiny možná nejsou tak výřeční jako ostatní, jejich názory jsou stejně důležité. Jako moderátor bys měl podporovat účast všech účastníků schůzky. Vytvoř bezpečné prostředí a pomoz lidem se otevřít tím, že budeš klást nenáročné otázky, jako například: „Co si o tom myslíš?“ nebo „Zvažuješ nějaké jiné nápady?“
Rozdělení účastníků skupinového setkání do menších skupin je dalším způsobem, jak podpořit zapojení plachých členů týmu. V menší skupině se možná trochu uvolní. Po rozdělení do malých skupin všechny opět shromážděte do jedné velké skupiny a požádejte vedoucího týmu, aby shrnul hlavní body diskuse. Tímto způsobem budou i ti tišší členové týmu slyšet, aniž by museli čelit úzkosti z toho, že by měli mluvit před velkou skupinou.
Závěr
Doufáme, že ti naše 101 tipů pro schůzky pomůže úspěšně vést schůzku tvé skupiny. Podívej se na náš web a dozvíš se více o vytváření anket pro všechny tvé potřeby při schůzkách. Na produktivitu, dosažení cílů a nové skvělé nápady!
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