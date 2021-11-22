Curych, 6. září 2018
Americký manažer v oblasti SaaS softwaru Amit Shah a Olivier Rihs, bývalý generální ředitel společnosti Scout24 Schweiz AG, se stávají členy představenstva společnosti Doodle, předního online nástroje pro plánování schůzek.
Amit Shah je zakladatelem společnosti Jirafe, nástroje pro analýzu dat určeného pro online prodejce, který byl převzat společností SAP. Poté zastával pozici Chief Revenue Officer pro mikroslužby ve společnosti SAP a je také členem představenstva softwarové společnosti Magnolia.
Olivier Rihs se zásluhou podílel na rozvoji společnosti Scout24 a inicioval úspěšné partnerství s globálně působící investiční společností KKR. Společnost Scout24 Schweiz AG provozuje řadu online tržišť s automobily, nemovitostmi a inzeráty.
Chceš začít?
Samuel Hügli, člen představenstva a vedoucí oddělení Technology & Ventures společnosti Tamedia a zároveň předseda představenstva společnosti Doodle AG, uvádí: „Amit Shah má rozsáhlou mezinárodní síť kontaktů v oblasti technologií, zejména v USA, což je klíčový trh pro růstovou strategii společnosti Doodle. Je také odborníkem na aplikace typu software-as-a-service (SaaS) a online předplatitelské modely. Olivier Rihs přináší bohaté zkušenosti z oblasti e-businessu a dokonale se vyzná v navazování strategických mezinárodních partnerství. Kromě posílení mezinárodního růstu společnosti Doodle máme ambiciózní plány na rozšíření zákaznické základny v oblasti předplatného.“
Společnost Doodle byla v roce 2014 převzata švýcarskou mediální skupinou Tamedia. Po období trvalého růstu příjmů z reklamy zahájila Tamedia na začátku roku 2017 přechod na obchodní model založený na předplatném a od té doby podporuje rozšiřování produktové řady a posilování týmu společnosti Doodle. Doodle nyní zaměstnává více než 50 lidí ve čtyřech pobočkách v Curychu, Berlíně, Tel Avivu a Bělehradě. Tento online nástroj pro plánování využívá každý měsíc více než 28 milionů lidí po celém světě a v rámci předplatitelské služby je pravidelně obohacován o nové funkce pro firmy.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021