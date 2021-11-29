Není pochyb o tom, že vymezit hodnoty vaší organizace a najít ty správné lidi je náročné. Věnovat však méně úsilí tomu, co přijde poté, by znamenalo usnout na vavřínech, které ve skutečnosti neexistují. Co tvoří motivující pracovní prostředí, které v lidech probouzí to nejlepší, pomáhá jim dosáhnout úspěchu a cítit se jako součást týmu, i když pracují na dálku? Návrhy se liší, ale některé z nich zdá se směřují k podobným, vzájemně propojeným myšlenkám.
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Všechno je to o bezpečnosti
Simon Sinek, o kterém jsme se zmínili v našem předchozím článku, zdůrazňuje význam a zásadní výhody vytváření toho, co nazývá bezpečným pracovním prostředím. Místo toho, aby se zaměstnanci neustále obávali, že budou potrestáni za to, že nedosahují stanovených standardů, nejsou v bezpečném pracovním prostředí po svých domnělých neúspěších „opuštěni“, ale je jim věnována pozornost. Podle Sineka se dějí úžasné věci, když firmy skutečně věří svým lidem: „Když se v organizaci cítíme bezpečně, přirozeně spojíme své talenty a silné stránky a budeme neúnavně pracovat, abychom čelili vnějším nebezpečím a využili příležitosti.“ Jeho rada pro firmy je celkem jasná: poskytněte svému týmu větší pocit bezpečí a oni nebudou polevovat; budou vzkvétat (pokud tu nemluvíme o té aplikaci).
Zdravá zpětná vazba
Vytvoření poutavého a bezpečného pracoviště úzce souvisí se způsobem, jakým se v práci zpracovává zpětná vazba: pokud je zpětná vazba něčím, čeho se lidé bojí, nemůže být o bezpečí ani řeč. Zajímavé je, že bestsellerová autorka Dr. Brené Brownová tvrdí, že dobré pracoviště není to, kde lidem nevadí, když jim občas položíte „těžké otázky“, ale pracoviště, kde je nepříjemný pocit ze zpětné vazby považován za normální. Jako zaměstnanec přijmete, že při učení se vždy budete potýkat s „porodními bolestmi“. Jako zaměstnavatel dáte svému týmu možnost růst díky vaší zpětné vazbě.
Ve svém Manifestu o vedení, seznamu zdravých očekávání zaměstnanců od svého pracoviště, Brown uvádí: „Zpětná vazba je projevem respektu: když s námi nevedete upřímné rozhovory o našich silných stránkách a příležitostech k růstu, zpochybňujeme náš přínos i vaše odhodlání.“
Paradigma, z něhož mají prospěch všichni: poražení nejsou potřeba
Péče a upřímná snaha pomáhat zaměstnancům a poskytovat jim cennou zpětnou vazbu – to vše je obsaženo v knize Stephena Coveyho, autora knihy Sedmi návyků vysoce efektivních lidí, nazývá paradigmatem „Win-Win“.
Vychází to z mentality hojnosti: z uvědomění si, že život nemusí být hrou typu „vyhrává jeden, druhý prohrává“, a že je možné vést jednání, z nichž nakonec budou mít prospěch obě strany. Nemusí to být soutěž; moje výhra nemusí být nutně tvou prohrou. Pokud si to vedoucí pracovníci uvědomí a pokud jsou schopni naslouchat s úmyslem porozumět druhé straně, lze dosáhnout pozoruhodných výsledků. Stanovit si za cíl najít řešení, které uspokojí všechny strany, je nesmírně motivující přístup k práci.
Právě podporou spolupráce, a nikoli soutěže, vytvářejí lídři příjemné pracovní prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí zapojení a motivovaní. A i když se práce sama o sobě odehrává na dálku, péče a pozornost nikoli. Pokud mají všichni členové týmu pocit, že jsou součástí něčeho, pokud mají pocit, že je jim nasloucháno a jsou povzbuzováni k růstu, je velmi pravděpodobné, že zůstanou. Zůstanou, budou se rozvíjet a budou pro své společnosti dávat to nejlepší.
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