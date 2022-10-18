Autor: Michael Clarke
Všichni je zažíváme každý den.
Někdy to může mít podobu ranní porady, kde se probírá dnešní program. Může to být prostě oběd se starými přáteli. Nebo to může být schůzka s generálním ředitelem společnosti, ve které doufáš, že dostaneš tu novou práci.
Schůzky jsou běžnou součástí života každého člověka. Může být tedy obtížné určit, odkud přesně pocházejí. Můžeme však vysledovat, jak se jejich význam v průběhu dějin zvyšoval a jak se vyvinula jejich struktura.
Starověké Řecko
Víme, že již od doby, kdy se lidé před více než 12 000 lety (a dokonce i dříve) začali usazovat a zakládat vesnice, se konaly různé schůzky.
Starověké Řecko je však vždy dobrým výchozím bodem pro zjištění, jak se zrodila myšlenka moderního setkání.
Staří Řekové přišli s několika vynálezy, které v moderním světě považujeme za samozřejmost.
Vlastně ne jen pár: demokracie, budík, olympijské hry, moderní matematika, medicína, katapult a prodejní automat. A ještě mnoho, mnoho dalších věcí… V podstatě není žádným překvapením, že právě staří Řekové vynalezli formu schůze.
Staří Řekové vynalezli Agoru, což byl prostor vyhrazený a používaný k pořádání shromáždění. V této oblasti, často v centru města, se diskutovalo o politice, vyřizovaly se obchodní záležitosti, velcí myslitelé té doby se zabývali filozofií a umělci, no, asi, vystupovali.
Toto místo se stalo kolébkou moderních schůzek a pravidla i struktura, které dnes se schůzkami spojujeme, mají svůj původ v tom, jak se scházeli Řekové.
Starověký Řím
Další na řadě jsou Římané! Tito budovatelé říše měli velký vliv na vývoj formy schůzek a navíc (pokud žiješ v Evropě) pravděpodobně postavili silnici, po které se na schůzku dostaneš.
Agora se proměnila v římské fórum, což je slovo, které se dodnes často používá jako označení virtuálního prostoru, kde se lidé setkávají a diskutují o nějakém tématu.
Římané vypracovali pravidla etikety pro zasedání, která platí dodnes. Vznikla Curia, prostor, kde senátoři zasedali, diskutovali o aktuální politice a schvalovali zákony pro římskou veřejnost.
Podobně jako v moderním programu schůze by i zde byl stanoven pořad jednání a na závěr by se mohlo hlasovat, aby se dospělo k dohodě. Tento formát odráží to, jak vnímáme fungování mnoha moderních parlamentů a vlád, a tato struktura založená na plnění úkolů s cílem najít řešení by se neztratila ani na mnoha obchodních schůzkách, které se dnes konají.
Vzestup kanceláře
Na počátku 20. století se kancelář stala kulturně významným místem. Urbanizace již byla v plném proudu a přivedla velkou část světové populace do měst za prací, namísto života na venkově.
Pokroky v architektuře s sebou přinesly také nové prostory pro kanceláře. Vynález bezpřevodového elektrického výtahu položil základy pro kanceláře v mrakodrapech. Panoramata měst po celém světě se začala drasticky měnit.
V roce 1906 v New Yorku . Architekt Lloyd Wright si představoval kancelář jako továrnu s otevřeným prostorem a minimem stěn. Tato myšlenka ovlivnila moderní otevřené kancelářské prostory.
A kancelář znamenala schůzky.
Velké zasedací místnosti s dlouhými stoly a mnoha židlemi vznikly proto, aby pojmuly důležité pracovní schůzky, a utvářely tak představu, která se nám vybaví, když někdo zmíní schůzku.
Schůzky v těchto velkých kancelářských budovách často probíhaly podle hierarchické struktury řízené programem, která by se neztratila ani ve starověkém Římě.
Technologie
Než dostupnost technologií a nutnost způsobená pandemií donutily k přehodnocení, odhaduje se, že 90 000 hodin tvého života strávit v kanceláři.
Technologie pomohla rozvíjet, revolučně změnit a přetvořit způsob, jakým probíhají schůzky. V roce 2022 je běžné připojit se ke schůzce z jakéhokoli koutu světa. Tento krok také rozbil tradiční pracovní prostory. Ještě před několika lety byly kanceláře ovlivněny starověkým řeckým způsobem navrhování prostoru speciálně pro schůzky.
Díky internetu se dnes schůzky mohou konat kdekoli a kdykoli.
Vliv na strukturu měla také neosobní povaha schůzek. Zaměstnanci nyní musí používat virtuální signály, aby zvedli ruku a vyjádřili svůj názor, digitálně spolupracovat na projektech a sdílet své obrazovky, aby předvedli svůj pokrok.
I přes období technologických, architektonických, filozofických a politických změn zůstaly základní pravidla a struktura schůzky podobné. Dnešní moderní videokonference se možná zcela liší od setkání ve starověkém Řecku, ale základní principy sdílení myšlenek zůstávají stejné.
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