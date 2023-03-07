6 příkladů efektivního vedení v krizových situacích
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Jaké vlastnosti má skvělý generální ředitel?
Jak si dokážeš představit, vzhledem k miliardám, o které jde, je to téma, které bylo důkladně prozkoumáno. Podle poradenské společnosti Korn Ferry, která v průběhu let vyhodnotila téměř 70 milionů vedoucích pracovníků, jsou tři ze čtyř nejdůležitějších vlastností skvělého generálního ředitele přesně to, co všichni očekávají: někdo, kdo stanoví vizi a strategii, prokazuje finanční prozíravost a dokáže řídit růst. Jaká je tedy ta čtvrtá?
Stejně nezbytná, ale často přehlížená, je schopnost vedení generálního ředitele během krize. Jak vědí sportovní fanoušci, kdokoli může trénovat tým, když vyhrává, ale když se věci nevyvíjejí podle plánu, právě tehdy se ukáže, co jsou skvělí trenéři a manažeři zač. V politice se říká, že lídři se rodí v krizových dobách. To platí stejně tak i v podnikání.
Chceš začít?
Rok 2020 byl pro podniky po celém světě skutečnou krizí. COVID-19 způsobil chaos téměř ve všech odvětvích, což vedlo k prudkému poklesu tržeb, masivním propouštěním a krachům celých firem. Co mohli a stále mohou vedoucí představitelé udělat, aby v takové krizi prokázali své vůdčí schopnosti?
V nedávno zveřejněné studii zabývající se touto problematikouspolečnost McKinsey & Company tvrdí, že existuje několik společných rysů chování lídrů, kteří jsou úspěšní i tváří v tvář katastrofickým událostem.
Mobilizace sítě týmů: Chytří vedoucí chápou, že typický styl řízení shora dolů a tok informací a rozhodování nejsou v krizových dobách vhodné. Vedení by proto mělo stanovit jasné priority a zmocnit své týmy k realizaci řešení. Mělo by také posílit síť osob s rozhodovací pravomocí v celé organizaci.
„Promyšlený klid“ a „umírněný optimismus“: Nejistota a nepředvídatelnost přirozeně vyvolávají u téměř všech lidí pocity strachu a úzkosti. Dobří lídři jdou příkladem a udržují rovnováhu mezi sebevědomím a realismem.
Rychlé a rozhodné jednání: Lídři, kteří k rozhodování potřebují všechna fakta a analýzy, nejsou pro krizové situace vhodní. Úspěšní lídři zachovávají klid, vstřebávají dostupné informace a poté jednají jasně a rozhodně.
Projevování empatie: Zaměstnanci jsou lidé, rodiče a děti. V krizových situacích se rychle vrací k základním otázkám v hierarchii potřeb: bude tím ovlivněna nebo poškozena moje rodina, moji přátelé nebo já? Krizové vedení spočívá především v pochopení toho, že všechny katastrofy jsou v první řadě lidské situace.
Dobří lídři jdou příkladem
Mohlo by se zdát, že jde o samozřejmé postupy, ale počet firem, které pod tlakem selhaly, dokazuje, že tomu tak není. Jsou to sofistikované, diskrétní a skromné vlastnosti, a jejich uplatňování se stává ještě složitějším, když nastanou těžké časy. Je to obtížné, ale ne nemožné, jak dokazují následující příklady.
Arne Sorenson, generální ředitel společnosti Marriott Corporation
COVID-19 zasáhl odvětví pohostinství více než většinu ostatních sektorů a zcela zničil měsíce tržeb, přičemž dlouhodobé dopady se mohou táhnout i několik let. Marriott je největší hotelový řetězec na světě, který zaměstnává 200 000 lidí po celém světě; potenciální dopady koronaviru by mohly být katastrofální.
Jakmile se závažnost pandemie stala zřejmou, generální ředitel společnosti Marriott Arne Sorenson se ujal vedení během krize. Poslal videozprávu všem zaměstnancům. Na úvod vyjádřil soucit se zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky postiženými COVID-19, poté Sorenson klidně přiznal, že pandemie představuje „nejhorší katastrofu, jaká kdy postihla společnost Marriott“. Vysvětlil, že bude nutné učinit těžká rozhodnutí, ale ujistil zaměstnance, že krize skončí a že společnost Marriott bude nakonec opět připravena na úspěch.
Mezitím několik hotelů řetězce Marriott otevřelo své dveře pro pracovníkům v první linii bojujícím s pandemií , aby se zde mohli zdarma ubytovat a izolovat se od svých ohrožených blízkých.
Jacinda Ardern, premiérka Nového Zélandu
Další osobností, která si během pandemie vysloužila chválu za inspirativní vedení v krizi, byla politička: Jacinda Ardernová z Nového Zélandu. Díky kombinaci rozhodných opatření, jasné komunikace a lidského přístupu se Novému Zélandu podařilo omezit počet úmrtí na COVID-19 na pouhých 22 a zároveň umožnit zemi uvolnit omezení související s lockdownem mnohem dříve než ve většině ostatních zemí.
Ardernová bohužel měla s řešením krizí již určité zkušenosti, protože v březnu 2019 provedla zemi těžkým obdobím po střelbě v mešitách v Christchurchi. V návaznosti na tyto střelby Ardernová opět prokázala obdivuhodné krizové vedení. Projevila citlivost a soucit s oběťmi a sjednotila národ kolem jeho hodnot otevřené a tolerantní země. Rovněž rychle přistoupila ke změně novozélandských zákonů o zbraních.
Kevin R. Johnson, generální ředitel společnosti Starbucks
Když byli v roce 2018 ve Filadelfii ve Starbucks neprávem zatčeni dva černošští muži kvůli rasovému profilování ze strany zaměstnanců a manažera, ocitl se tento kávový gigant náhle v centru bouřlivé debaty o rasismu. Událost měla takovou sílu, že hrozilo, že nenávratně poškodí pověst a možná i budoucnost společnosti Starbucks.
Starbucks se však z velké části vyhnul jakýmkoli dlouhodobým škodám díky generálnímu řediteli Kevinovi R. Johnsonovi, který si právě v tu chvíli zvolil příležitost prokázat vynikající krizové vedení.
Nejprve se omluvil – upřímně, bez výhrad a několikrát.
Poté, místo aby hodil vinu na vedoucího pobočky, převzal za události osobní odpovědnost a uznal, že jsou zapotřebí zlepšení.
Vedení společnosti Starbucks rychle zpracovalo všechny dostupné informace, zvážilo své možnosti a jednalo rozhodně.
Během týdne společnost Starbucks oznámila, že téměř všech jejích více než 8 000 poboček v USA bude na jedno odpoledne uzavřeno, zatímco 175 000 zaměstnanců absolvuje školení zaměřené na rasové předsudky.
O úspěchu tohoto školení se dá diskutovat, stejně jako o tom, zda bylo vůbec nutné, ale tím, že se Johnson držel vzoru „generálního ředitele v krizi“, změnil narativ a tento incident je nyní považován za příklad dobrého vedení během krize.
Carsten Spohr, generální ředitel společnosti Lufthansa
Popisovat události, při nichž pilot společnosti Germanwings s sebevražednými úmysly úmyslně havaroval s letadlem, čímž zahubil 150 cestujících a členů posádky, jako „krizi“ znamená bagatelizovat rozsah této tragédie. Generální ředitel společnosti Lufthansa, mateřské společnosti Germanwings, se několikrát hluboce omluvil a vyjádřil obrovské emoce a soucit s oběťmi a jejich rodinami. Soucitný přístup společnosti Lufthansa k rodinám obětí vynikl jako příklad dobrého krizového vedení.
Carsten Spohr byl při oslovování veřejnosti a svých zaměstnanců upřímný, když nehodu popsal jako „naši nejhorší noční můru“, a stejně jako Jacinda Ardern provedl rychlé změny v politice, aby zajistil, že se podobná tragédie už nikdy nebude moci opakovat.
Ed Stack, generální ředitel společnosti Dick’s Sporting Goods, a Rose Marcario, generální ředitelka společnosti Patagonia
Zatímco některé krize jsou bezprostřední a zřejmé a nepřetržitě dominují zpravodajským kanálům, jiné jsou subtilnější a trvalejší. Jejich řešení vyžaduje talentované, ale také odvážné vůdce, kteří jsou ochotni jít příkladem.
Přestože prodej střelných zbraní tvoří významnou část zisků jeho společnosti, generální ředitel amerického maloobchodního řetězce Dick’s Sporting Goods přesvědčil představenstvo, aby v reakci na tragický nárůst počtu střeleb ve školách v posledních několika letech přestalo prodávat zbraně a střelivo ve svých obchodech. Místo toho, aby se rozhodl pro populární nebo strategické řešení, usoudil Ed Stack, že on i jeho společnost mají morální povinnost prokázat vůdčí schopnosti v krizové situaci a stát se součástí řešení.
„Morální imperativ“ by mohl být názvem autobiografie odcházející generální ředitelky společnosti Patagonia Rose Marcario. Pod jejím vedením společnost Patagonia zažalovala Bílý dům prezidenta Trumpa za zmenšení rozlohy národní památky Bears Ears v Utahu. Společnost se zavázala dodávat oblečení na míru pouze firmám, které mají přesvědčivý plán udržitelnosti. Kromě toho Marcario darovala 10 milionů amerických dolarů, které Patagonia nechtěně ušetřila díky daňovým úlevám, s nimiž společnost nesouhlasila, neziskovým organizacím zabývajícím se bojem proti změně klimatu.
Zatímco Marcario zaujímá jasný postoj k otázkám životního prostředí, dohlížel na bezprecedentní růst společnosti Patagonia. Bylo by cynické a vůči Marcariovi nespravedlivé tvrdit, že vedení spočívá v tom, proměnit krizi v příležitost – Patagonia byla vždy značkou založenou na silných ekologických hodnotách. Vlivní lídři však krizi rozhodně nevnímají jen jako něco, co je třeba přežít, ale jako šanci na zlepšení.
V době, kdy velká část světa ztratila důvěru v naše politické představitele (samozřejmě kromě Nového Zélandu), mohou značky a organizace překročit hranice podnikání a ukázat jak zaměstnancům, tak širší veřejnosti, jak se můžeme postavit těmto mimořádným časům a jak se v nich zorientovat.
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