Zatímco skvělé produkty a služby se mohou zdát jako zázrak, jako záblesk inspirace v myslích jejich tvůrců, úžasné společnosti nevznikají samy od sebe. Je třeba je rozvíjet. Potřebují směr. Potřebují, no, řekněme to na rovinu: potřebují strategii.
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Slovo „strategie“ bylo v posledních letech tak nadužíváno, že se z něj stalo něco jako korporátní módní slovo. Tímto procesem termín ztratil velkou část své síly a významu. To však neznamená, že by byl o něco méně důležitý. Koneckonců, pokud máš správnou strategii, podnikání není zas tak složité. „Zvolíš směr a jdeš do toho naplno,“ řekl Jack Welch, legendární generální ředitel společnosti GE.
I když mnoho tvých zaměstnanců pravděpodobně uvádí slovo „strategický“ ve svém pracovním názvu nebo životopise, realita je taková, že každodenní práce většiny zaměstnanců ve většině firem je bouřlivým mořem operativních úkolů, při nichž řeší jeden problém za druhým. Podle jedné studie zveřejněné v časopise Harvard Business Review si 95 procent zaměstnanců ve středních a velkých firmách není vědomo strategie své společnosti nebo ji nechápe. Jsou příliš zaneprázdněni hašením požárů, než aby se ptali proč. To platí stejně tak pro vrcholové manažery, a právě proto si nejbystřejší mozky společnosti musí pravidelně vyhradit čas ve svých diářích na diskusi o firemní strategii a výhradně o ní.
Neexistují žádná pevná pravidla ohledně toho, jak často by měly společnosti pořádat strategická zasedání. Četnost se bude lišit podle velikosti společnosti, odvětví a řady dalších faktorů. Roční zasedání představenstva je to nejmenší, k čemu by ses měl zavázat. Některé společnosti se rozhodnou pro čtvrtletní zasedání, zatímco jiné dávají přednost měsíčním strategickým schůzkám. Bez ohledu na to, jak často se konají, musí být tato zasedání vysoce produktivní a vytyčit jasný směr pro organizaci, její zaměstnance a další zainteresované strany.
Firemní strategická jednání, která tohoto cíle nedosáhnou, obvykle narážejí na jednu nebo několik z hrstky chyb, které mohou celý proces zmařit.
Nesprávné pochopení účelu strategické schůzky
Jak jsme již viděli, pojem „strategie“ se používá tak široce a často nesprávně, že se z něj stal matoucí termín. Jakékoli setkání, které obsahuje špetku plánování, se dnes považuje za strategické setkání. Začněme tedy tím, že si ujasníme, co by firemní strategické setkání nemělo obsahovat:
Strategická schůzka je pouze hodnocení výkonnosti ve vztahu k finančním cílům. Firemní strategie vede k opatřením, která přinášejí obchodní výsledky – ne naopak.
Ve skutečnosti by firemní strategické jednání mělo vůbec o rozpočtu. Rozpočty uvádějí podrobnosti týkající se celkové částky plánovaných výdajů a příjmů, zatímco strategie je základem pro definování a stanovení priorit nezbytných investic.
Růst není strategie. Tečka.
Firemní strategie není seznam úkolů pro celou společnost. Strategie vede k řadě koordinovaných plánů a opatření, ale sama o sobě se zaměřuje na celkový obraz a nezabývá se detaily provozních činností.
A nakonec: firemní strategie není jen každoroční teambuilding ani měsíční schůzka. Je to živý, dynamický a přizpůsobivý proces.
Co by tedy měla obsahovat firemní strategická schůzka?
Jak organizace přiděluje své zdroje
Organizační struktura společnosti
Správa portfolia organizace
Případné nezbytné strategické kompromisy
Jak vysvětluje Ted Jackson ze společnosti ClearPoint Strategy: „Provozní porady měří: ‚Děláme věci správně?‘, zatímco strategické porady měří: ‚Děláme správné věci?‘“
Nedostatečná podpora pro schůzku
Jednou kousnutý, dvakrát opatrný – mnoho vedoucích manažerů už zažilo, jak se příliš mnoho drahocenných hodin promarnilo na bezcílné a neproduktivní strategické schůzce, což vysvětluje, proč možná zrovna neskáčou radostí, když se dozvědí, že se chystá další. Pro organizátora schůzky je proměna této apatie v nadšení zásadní pro to, aby byla firemní strategická schůzka úspěšná.
Prvním a pravděpodobně nejdůležitějším úkolem je rozhodnout, kdo by měl být v místnosti nebo na hovoru. To není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Zatímco mnoho firem se drží osvědčeného přístupu a zve pouze členy představenstva, jiné tento okruh rozšiřují a oslovují kohokoli, kdo podléhá vedoucímu pracovníkovi – obvykle generálnímu řediteli. Mezi mladšími, dynamičtějšími organizacemi se stává stále populárnější pozvat reprezentativní vzorek všech zaměstnanců, včetně nováčků i těch, kteří se blíží k odchodu do důchodu, aby skutečně reprezentovali celou pracovní sílu. I když se rozhodnete pro tradičnější přístup, ujistěte se, že mezi účastníky budou i někteří novější zaměstnanci a že ne všichni účastníci budou dlouholetí vedoucí pracovníci, kteří budou pravděpodobně hlasovat ve prospěch zachování dosavadního postupu.
Na druhou stranu se musíš ujistit, že účastníků nebude příliš mnoho. V Decide & Deliver: 5 Steps to Breakthrough Performanceautoři Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins a Paul Rogers předpokládají, že optimální velikost skupiny pro rozhodování je sedm členů a že s každým dalším účastníkem se efektivita snižuje o 10 procent. Pokud se vaše skupina pravděpodobně bude skládat z více než 15 lidí, zvažte možnosti, jak ji rozdělit na podskupiny, které budou pracovat na různých prvcích strategie.
Jakmile se rozhodneš, kdo se zúčastní, čeká tě nezáviděníhodný úkol – najít termín, kdy budou nejvytíženější lidé ve tvé organizaci všichni současně k dispozici. Nejlepší tip: využij automatizovaný nástroj pro plánování a nechte účastníky, aby tu těžkou práci udělali za vás.
Až bude rozeslán program, požádej všechny účastníky, aby s sebou přinesli ochotu zapojit se a učit se z nových procesů, otevřenou mysl a silnou povahu. Strategie vyžaduje absolutní upřímnost.
Nedostatečné předběžné plánování
Ať už jsi stážista nebo generální ředitel, všichni jsme už někdy spěchali na schůzku, která se náhle objevila na obrazovce našeho notebooku, aniž bychom věděli, o čem bude nebo proč se koná, a bez sebemenší přípravy. To je často v pořádku. Flexibilita a schopnost rychle reagovat jsou zásadní měkké dovednosti pro přežití v moderním pracovním prostředí.
Strategická jednání ve firmách však nejsou běžná setkání. Improvizovat zde není možné ani pro organizátora či koordinátora jednání, ani pro účastníky. Čím větší a komplexnější je společnost, tím důležitější a složitější bude pravděpodobně strategické jednání, což vyžaduje stále více zdrojů k zajištění těchto zásadních setkání.
Program: Mít jen program zdaleka nestačí. dobrý program musí stanovit, co bude na schůzce projednáno, jaké otázky budou položeny a kolik času bude věnováno každému tématu. Tím účastníkům sděluje, co se od nich očekává před schůzkou i během ní, a umožňuje jim připravit se na nejdůležitější témata.
Aktuální strategie: Pokud to z programu již jasně nevyplývá, znovu zdůrazni, že všichni účastníci si musí prostudovat a důkladně se seznámit se současnou strategií a s tím, co se projednávalo na předchozí schůzce o firemní strategii, pokud se konala.
Názory zaměstnanců: Pokud na tvé strategické schůzce není zastoupen průřez zaměstnanci, shromáždi názory a postoje širšího kolektivu prostřednictvím průzkumu mezi zaměstnanci, jehož výsledky pak na schůzce představíš.
Nejpodstatnější částí přípravné práce je výzkum pro strategické plánování, který by měl sloužit jako základ pro schůzku věnovanou firemní strategii. Ve větších organizacích se tvorbou právě tohoto typu zpráv zabývají celé oddělení. Menší organizace by však tento zásadní výzkum neměly opomíjet. Strategické plánování na vysoké úrovni by mělo zahrnovat:
Současná situace společnosti a její postavení mezi zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, konkurenty a investory.
Podrobnější pohled na jedinečné výhody organizace a její přirozené nevýhody či slabiny.
Analýza nových technologií, socioekonomických a kulturních trendů, které by pro společnost mohly představovat hrozby nebo příležitosti.
Posouzení toho, jak se mění potřeby zákazníků, a prozkoumání toho, jak by společnost mohla investovat, zbavit se některých aktiv nebo posílit své pozice, aby těmto potřebám lépe vyhovovala.
Specializovaný strategický tým pravděpodobně zajistí vše v rámci logické analýzy a dokonce poskytne doporučení ohledně rozhodnutí, která je třeba přijmout. I v menších organizacích lze analýzy a průzkumy mezi zaměstnanci provádět jednoduše a cenově dostupně, což poskytuje lepší podklady pro klíčová strategická rozhodnutí.
Myslíš si, že práce je hotová, když skončí schůzka
Schůzka skončila. Těžká práce je za námi. Je čas zajít na drink a oslavit to? Bohužel právě tady ta těžká práce teprve začíná. Pro značný počet firem, které mají pocit, že jejich strategické porady nepřinášejí očekávané výsledky, není problémem samotná schůzka. V okamžiku, kdy všichni opustí zasedací místnost nebo se vydají domů z dvoudenního strategického setkání mimo kancelář, rozloučí se s celkovým pohledem na věc a okamžitě se znovu ponoří do řešení naléhavých provozních problémů.
Podle jedné zprávy vedoucí pracovníci tráví méně než tři hodiny měsíčně přezkoumáváním, komunikací nebo prací na strategii, zatímco 90 procent vedoucích přiznává, že se jim nedaří ji realizovat. Veškerá tvrdá práce odvedená během schůzky se vypaří do éteru v okamžiku, kdy je schůzka ukončena. Ale tak to být nemusí:
Zaveď jako standardní postup, že firemní strategická jednání budou zakončena podrobným plánem realizace, včetně měřítek, cílů a milníků.
Zeptej se účastníků, co se osobně naučili během sezení a jak změní své chování.
Zajisti zpětnou vazbu, aby všichni účastníci mohli přispět ke zlepšení strategického procesu.
Povzbuzuj vedoucí pracovníky, aby si každý týden vyhradili několik hodin na to, aby se sami věnovali strategickým otázkám nebo o nich přemýšleli.
Nejdůležitější je zajistit, aby byly relevantní prvky vaší firemní strategie nebo změny v ní sděleny zbytku organizace. To nutně neznamená zveřejnění zápisu, aby ho viděli všichni zaměstnanci – i když to je cesta, kterou si některé společnosti zvolily k podpoře kultury naprosté transparentnosti. Prostřednictvím interních komunikačních kanálů, celofiremních setkání a individuálních rozhovorů mohou vedoucí pracovníci předávat relevantní informace zaměstnancům. Koneckonců, jakmile novou strategii otevřeně sdílíte, zodpovědnost za její naplnění leží na všech, nejen na vrcholovém vedení.
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