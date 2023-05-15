Co je to přípravný hovor?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to přípravná schůzka?
Přípravný hovor, známý také jako přípravná schůzka nebo hovor před schůzkou, je krátká schůzka, která se koná před delší, formálnější schůzkou.
Účelem přípravného hovoru je sjednotit názory všech a zajistit, aby byly před hlavním setkáním zodpovězeny zásadní otázky. Pokud například prezentuje více lidí, je dobré se předem domluvit, aby každý věděl, co má dělat a kdy.
Ačkoli tomu říkáme přípravná schůzka, může se konat osobně nebo virtuálně prostřednictvím videokonference.
Výhody přípravných hovorů
Používání přípravných hovorů má mnoho výhod, mezi které patří:
Vyšší produktivita: Přípravné hovory mohou pomoci zvýšit produktivitu tvých schůzek tím, že zajistí, aby všichni věděli, o co jde, přečetli si nebo si přinesli na schůzku to, co potřebují, a trávili méně času kladením otázek, které tě mohou odvést od tématu. Studie ukazují, že 38 procent zaměstnanců je frustrováno lidmi, kteří přicházejí na schůzky nedostatečně připraveni nebo vůbec nepřipraveni.
Lepší komunikace: Když mluvíš se svými klienty nebo kolegy, budeš určitě produktivnější a dosáhneš lepších výsledků. Udělej si čas na rozhovor s nimi ještě před hlavní schůzkou a lépe tak pochopíš jejich potřeby a očekávání. To může pomoci v mnoha ohledech – mimo jiné tím, že všichni budou mít pocit, že je někdo poslouchá, a budou se více angažovat v projektu.
Snížení stresu: V březnu 2023 uvedlo 89 procent Američanů, že v uplynulém roce trpěli syndromem vyhoření. Přípravné hovory jsou jen jedním ze způsobů, jak snížit stres, protože ti dávají šanci se předem zorganizovat a připravit. Díky tomu se během schůzky budeš cítit sebejistěji a budeš mít vše pod kontrolou.
Jak naplánovat úspěšnou přípravnou schůzku
Zde je několik tipů pro plánování úspěšné přípravné schůzky:
Stanov si jasný program: Než začneš hovor, věnuj chvilku přemýšlení o tom, co chceš probrat. Pomůže ti to držet se tématu a co nejlépe využít čas.
Pozvi ty správné lidi: Pozvi pouze ty, kteří jsou pro diskusi nezbytní. Pomůže to udržet hovor zaměřený na věc a efektivní.
Začni a skonči včas: Respektuj čas všech tím, že hovor začneš a ukončíš včas. Tím dáš najevo, že bereš schůzku vážně a že si ceníš času všech zúčastněných.
Dělej si poznámky: Během hovoru si dělej poznámky, které ti pomohou zapamatovat si klíčové body, o kterých se bavíte. To se ti bude hodit při přípravě na samotnou schůzku.
Následná komunikace: Po skončení hovoru pošli následný e-mail všem, kteří se ho zúčastnili. Je to skvělý způsob, jak zopakovat klíčové body, o kterých se mluvilo, a ujistit se, že všichni chápou totéž.
Jak si domluvit přípravný hovor pomocí Doodle
Doodle je skvělý nástroj pro plánování přípravných hovorů.
Jako jeden z nejoblíbenějších nástrojů pro plánování na světě ti umožňuje vytvořit anketu a poslat ji účastníkům. Ti si pak vyberou čas, který jim nejlépe vyhovuje, a ty budeš mít čas schůzky během několika minut.
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