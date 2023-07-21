Co je to plánovací schůzka?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to plánovací schůzka?
Plánovací schůzka je, jak název napovídá, schůzka, na které se projednávají plány pro nadcházející projekt.
V práci to může být příprava na příští čtvrtletí nebo rozhodování o dalších krocích při plnění úkolu. V osobním životě to může být plánování víkendového výletu s přáteli nebo přemýšlení o svatbě. Plánování má mnoho podob a aniž bychom o tom přemýšleli, pravděpodobně se s někým sejdeme, abychom to probrali.
Projednání projektu je skvělý způsob, jak diskutovat o rozsahu, cílech a časovém harmonogramu toho, čeho chceš dosáhnout. Plánovací schůzky mohou sloužit jako výchozí bod projektu – právě zde máš šanci získat podporu všech pro daný nápad, cíle, časový harmonogram a tak dále.
I když je cíl tvých plánovacích schůzek zřejmý, účastníci si mohou udělat představu o směru a všech klíčových detailech, aby věděli, co se od nich očekává, aby byl projekt úspěšný.
Jak naplánovat plánovací schůzku
Prvním krokem je ujasnit si, co plánuješ. Měj na paměti cíl a pak postupuj od něj zpět. Kládej si otázky, odhadni rozsah úkolů a urč, co je důležité a co ne.
Dále si promysli, koho potřebuješ na co. Pokud například plánuješ vytvoření webových stránek, možná budeš potřebovat copywritera, designéra a vývojáře. V této fázi bys měl také zvážit, jaké zdroje budeš potřebovat. Už je máš, nebo si je budeš muset obstarat?
Teď se dostáváme k samotné schůzce. Svolej potřebné lidi a proberte, čeho chcete dosáhnout a jak si představujete, že se to uskuteční. Budou mít otázky, takže buďte připraveni na ně odpovědět a zohlednit jejich podněty při utváření dalšího postupu vašeho projektu. Možná přijdou s nápady, na které jste nepomysleli.
Měli byste také požádat o zpětnou vazbu, abyste se ujistili, že to, o co je žádáte, bylo srozumitelné, a pokud ne, zamyslete se nad tím, jak to v budoucích anketách vylepšit.
Snaž se nikoho nenutit do něčeho, s čím se necítí dobře. Lidé, kteří se ztotožní s tím, čeho chceš dosáhnout, mají mnohem větší šanci dosáhnout lepších výsledků.
Po schůzce se pravidelně spojuj se svým týmem a ujisti se, že se drží plánu a nepotřebují žádnou další podporu ani zdroje.
Jak plánujete své plánovací schůzky?
Ať už jde o velký pracovní projekt nebo oslavu narození dítěte u tvých přátel, je těžké dát lidi dohromady, když má každý nabitý program. Doodle ti to může usnadnit.
S skupinová anketa můžeš mít plánovací schůzku v kalendáři během chvilky. Stačí jen vybrat časové rozmezí, kdy máš volno, a poslat ho lidem, které potřebuješ. Oni se rozhodnou, co jim vyhovuje, a ty budeš mít termín schůzky.
Pokud chceš plánování posunout ještě dál, Doodle Professional ti umožní přidat do pozvánek na schůzky vlastní branding (skvělé pro schůzky s klienty), zbavit se reklam a posílat připomenutí schůzek. Navíc můžeš vytvářet neomezený počet rezervační stránky – což je účinný způsob, jak mít svůj rozvrh pod kontrolou.
Neboj se, pokud se scházíš online – s Doodle můžeš přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference a jeho odkazy se automaticky přidají do všech pozvánek, které odešleš.
Doodle ti usnadní rychlé zorganizování plánovací schůzky. Žádné e-mailové výměny, žádný stres, jen více volného času, abys se mohl soustředit na důležitější věci. Vyzkoušej si to ještě dnes zdarma.
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