Co je schůzka IEP?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to IEP?
IEP neboli Individualized Education Program (individuální vzdělávací program) je právní dokument vyžadovaný americkým zákonem, který se vypracovává pro každé dítě vyžadující speciální vzdělávání v americkém systému veřejného školství.
Vytvářejí jej rodiče, učitelé, odborníci na speciální pedagogiku a další podpůrný personál, který se podílí na vzdělávání dítěte. Účelem individuálního vzdělávacího plánu (IEP) je zajistit, aby vzdělávání dítěte odpovídalo jeho potřebám a poskytovalo mu nejlepší prostředí pro jeho rozvoj.
Kromě stanovení cílů pro daný rok dokument určuje také případná speciální opatření nebo úpravy, které je třeba provést. Například některé děti mohou potřebovat logopedickou nebo ergoterapeutickou péči.
Co je schůzka IEP?
Školy jsou ze zákona povinny každoročně pořádat schůzku k individuálnímu vzdělávacímu plánu (IEP). Je to příležitost pro rodiče, učitele a další osoby zapojené do vzdělávání dítěte, aby zhodnotili dosavadní průběh vzdělávání a v případě potřeby provedli změny.
Během schůzky budou pedagogové informovat rodiče o pokroku dítěte za uplynulý rok. Poukážou na silné stránky a na to, zda byly splněny cíle stanovené na poslední schůzce. Obvykle v této fázi poskytují zpětnou vazbu i rodiče, aby učitelům sdělili, jak podle nich celý rok proběhl.
Vzdělávací tým poté určí, zda je podle jeho názoru třeba provést změny v individuálním vzdělávacím plánu (IEP) dítěte. Například se může s věkem dítěte změnit jeho postižení, a to je třeba zohlednit.
Je zásadní, aby rodiče i pedagogický tým dítěte na schůzce o individuálním vzdělávacím plánu (IEP) konstruktivně spolupracovali. Tento dokument stanoví plán na celý rok a neustálé revize způsobené špatným plánováním budou mít pravděpodobně negativní dopad na dítě.
Při přípravě na schůzku je užitečné, aby osoba, která ji vede, zaslala zprávu o pokroku dítěte, aby si ji všichni mohli prostudovat a na schůzku přijít připraveni. Předseda by měl také moderovat diskusi, aby se všichni dostali ke slovu a lidé si navzájem nepřekřikovali.
Po schůzce bude dokument zaslán všem zúčastněným stranám a před podpisem by měl být zkontrolován. Před zavedením dokumentu do praxe by měly být rovněž dokončeny všechny úkoly.
Jak zorganizovat schůzku k individuálnímu vzdělávacímu plánu (IEP)
Najít termín, kdy se všichni mohou sejít na tak důležité schůzce, je těžké, ale Doodle ti s tím může pomoci.
skupinová anketa usnadňuje setkávání pedagogů a rodičů. Pokud jsi organizátor, vyber si termíny, kdy bys chtěl schůzku uspořádat, a pošli je rodičům a pedagogům, které potřebuješ. Ti ti odpoví, kdy mají čas, a během několika minut budeš mít potvrzenou schůzku.
S plánu Doodle Professional Plán Team můžeš rezervovat nejrůznější schůzky jménem učitelů. Naše funkce Hosts ti umožňuje rezervovat schůzky jejich jménem a ty se pak automaticky zobrazí v jejich rozvrhu.
Můžeš také přidat svůj oblíbený nástroj pro videokonference, který se automaticky propojí s každou pozvánkou, kterou pošleš.
Doodle ti usnadní domluvit jakoukoli schůzku. Už žádné e-mailové ping-pongy, jen více času, abys se mohl soustředit na důležité věci. Vyzkoušej to ještě dnes zdarma.
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