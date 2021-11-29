Skrýt podrobnosti
Aktualizováno: 27. 11. 2026
S Doodle Pro můžeš vytvářet skryté ankety, které zachovávají soukromí odpovědí. Skrytá anketa zajišťuje, že všichni účastníci zůstanou navzájem v anonymitě. Když někdo anketu otevře, uvidí pouze dostupné možnosti data a času – bude to vypadat, jako by ještě nikdo nehlasoval. I když se k anketě po hlasování vrátí, uvidí pouze svou vlastní odpověď. Pouze ty, jako organizátor ankety, můžeš zobrazit úplný seznam účastníků a jejich výběry.
Viděli jsme, jak učitelé využívají skryté ankety k domlouvání schůzek se studenty a jak je profesionálové používají k plánování schůzek s klienty nebo externími partnery – vždy, když jde o důvěrné informace.
Chceš-li tuto funkci aktivovat, přejdi do Nastavení při vytváření ankety a zapni „Hide participant list.“ Už jsi anketu vytvořil? Žádný problém – můžeš ji později upravit a skryté nastavení zapnout kdykoli.
Skryté ankety Doodle představují jednoduchý a bezpečný způsob, jak plánovat schůzky a zároveň zachovat soukromí účastníků.
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