Jak přestat prokrastinovat pomocí metody OHIO
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Prokrastinace je něco, s čím se všichni v určitém okamžiku potýkáme. To, co začíná jako neškodné odkládání, se stává zvykem, který ovlivňuje produktivitu a zvyšuje stres. Zatímco mnoho lidí si prokrastinaci spojuje s leností, pravda je mnohem složitější.
Metoda OHIO, zkratka pro Only Handle It Once (vyřiď to jen jednou), je jednoduchý, ale účinný přístup k boji proti prokrastinaci. Okamžité vyřizování úkolů namísto jejich opakovaného odkládání pomáhá zlepšit správu úkolů a snížit zbytečný stres.
Pojďme prozkoumat, proč věci odkládáme, a jak ti metoda OHIO může pomoci znovu získat kontrolu nad svým časem.
Porozumění prokrastinaci
Prokrastinace není jen špatný zvyk, ale často i způsob, jak se vyrovnat s obtížnou situací. Když čelíme obtížnému nebo nepříjemnému úkolu, mozek hledá krátkodobou úlevu tím, že se mu vyhýbá. Vyhýbání se úkolu však neznamená, že zmizí; jen to později zvyšuje stres.
Existuje mnoho důvodů, proč lidé věci odkládají. Jedním z hlavních důvodů je perfekcionismus, protože strach z chyb nebo z toho, že nesplní vysoká očekávání, způsobuje váhání. Svou roli hraje také nedostatek motivace, zejména když se úkol nezdá smysluplný nebo naléhavý.
V jiných případech může pocit přetížení nebo úzkosti vést k vyhýbání se úkolům, protože některé z nich se zdají příliš velké nebo složité na to, aby se do nich člověk pustil. Vnější rozptýlení a špatné hospodaření s časem tento problém ještě zhoršují a brání lidem soustředit se na to, na čem opravdu záleží.
Prokrastinace ovlivňuje všechny oblasti života, od odkládání odpovědí na e-maily až po odkládání důležitých rozhodnutí. Naštěstí metoda OHIO nabízí strukturovaný způsob, jak tyto překážky překonat.
Co je to metoda OHIO?
Metoda OHIO je založena na jednoduchém principu. Když se objeví úkol, vyřiď ho okamžitě, abys se ušetřil dalšího přemýšlení o něm.
Rozhodni se, co s úkolem uděláš, hned jak se s ním poprvé setkáš. Tato metoda podporuje jednu ze tří akcí:
Vyplň ji hned. Pokud ti úkol zabere jen pár minut, vyřiď ho hned, místo abys to odkládal.
Přenes to na někoho jiného. Pokud je někdo jiný vhodnější pro zvládnutí tohoto úkolu, přenech to jemu.
Naplánuj si to. Pokud úkol vyžaduje více času nebo úsilí, naplánuj si konkrétní čas na jeho dokončení.
Představ si například, že dostaneš e-mail, který vyžaduje odpověď. Místo toho, abys ho přečetl, zavřel a přemýšlel o něm později, metoda OHIO tě nutí okamžitě odpovědět, přeposlat ho správné osobě nebo si na to naplánovat čas.
Využij metodu OHIO na maximum
Chceš-li co nejlépe využít metodu OHIO, vyzkoušej některé z těchto návyků:
Prvním krokem je stanovit priority úkolů a okamžitě jednat. Než začneš jednat, zeptej se sám sebe: Dokážu to dokončit hned teď? Pokud ano, udělej to hned a neodkládej to.
Snížení únavy z rozhodování je dalším aspektem překonávání prokrastinace. Mnoho lidí prokrastinuje, protože nad úkoly příliš přemýšlí. Odstraň zbytečné možnosti, aby bylo snazší přejít k činu. Například stanovení pevných časů pro konkrétní činnosti, jako je plánování schůzek, může pomoci minimalizovat váhání.
Rozdělení velkých úkolů na menší kroky může usnadnit jejich splnění. Místo toho, abys projekt odkládal kvůli jeho složitosti, začni tím, že provedeš jednoduchý úkon, jako je například nastínění klíčových bodů před sepsáním celé zprávy.
Další strategií je pravidlo dvou minut: pokud úkol zabere méně než dvě minuty, udělej ho hned, místo abys ho přidával na stále se rozrůstající seznam úkolů.
Jak ti Doodle pomůže uplatnit metodu OHIO
Metoda OHIO je založena na efektivním zvládání úkolů a předcházení zpožděním. Doodle usnadňuje uplatnění tohoto přístupu při plánování schůzek. Místo toho, abys trávil čas koordinováním volných termínů, ti rezervační stránky umožní nastavit svou dostupnost jednou a ostatní si pak mohou rezervovat termín bez zdlouhavé e-mailové korespondence. Skupinové ankety zjednodušují hledání termínu schůzky, zatímco přihlašovací listiny a plánování schůzek 1:1 pomáhají organizovat akce s minimálním úsilím. Doodle zajišťuje, že se plánováním schůzek budete muset zabývat jen jednou – pokud vůbec –, abyste se mohli soustředit na důležitější úkoly.
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