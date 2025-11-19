Jak naplánovat návštěvy u klientů bez zbytečného dohadování
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Návštěvy u zákazníků dávají projektu reálnou podobu. Procházíš se po staveništi, kontroluješ podmínky, dořešuješ detaily a buduješ důvěru. Domlouvání těchto návštěv však může zabrat mnoho hodin týdně.
Ty pošleš možnosti. Klient navrhne alternativy. Klient požádá o přivolání inspektora. Až se všichni shodnou, máš hotovo – a tím pádem i klid na duši.
Tento průvodce ti ukáže, jak plánovat návštěvy u klientů bez zbytečného dohadování. Dozvíš se o jednoduchých krocích, které odpovídají způsobu práce architektů, a také o tom, jak ti Doodle pomůže rychleji domluvit schůzky, ušetřit čas na cestování a udržet projekty v chodu.
Výzva pro architekty
Architekti musí skloubit čas na navrhování, obhlídky staveniště, schůzky s OAC, koordinaci konzultantů a hovory s dodavateli. Mnohé obhlídky staveniště zahrnují více stran – majitele, projektové manažery, inspektory, dodavatele a subdodavatele.
Ruční plánování se rychle zhroutí:
E-mailové konverzace se táhnou do nekonečna
Seznamy možností se rozšiřují
Po dvou telefonátech se ukázalo, že jediný volný termín je během tvé revize návrhu
Doba cestování a parkování jsou minulostí
Příprava osobních ochranných prostředků probíhá na poslední chvíli
Rozhodování v terénu se zpožďuje
Když plánování trvá příliš dlouho, zpožďuješ odpovědi na žádosti o informace, postup prací na seznamu nedodělků a termíny kontrol. Navíc ti to celý týden zkomplikuje.
Proč je to důležité pro architekty
Čas strávený v terénu je fakturovatelný a cenný. Čas strávený koordinací kalendářů nikoli. Pokud dokážeš naplánovat návštěvy u klientů během několika minut, uvolníš si hodiny na návrhovou práci a dokumentaci.
Přehledné plánování:
Omez počet neúčasti a zpoždění
Zabraň zbytečným cestám
Využij denní světlo při fotografování, měření a tvorbě maket
Zajisti, aby byly informace o přístupu a bezpečnosti shromážděny předem
Udržuj sebevědomí svého týmu a zajisti bezpečnost svých zákazníků
Standardizuj typy návštěv na svém webu
Jednotné typy návštěv eliminují dohady a urychlují rozhodování. Níže najdeš přehlednou tabulku, kterou můžeš znovu použít ve svých šablonách.
Běžné typy návštěv architekta na staveništi
Typ návštěvy
Trvání
Účel
Počáteční posouzení webu
~90 minut
Zaznamenej stávající podmínky, cíle, ověř užitečnost
Týdenní procházka OAC
~60 minut
Řešení rozhodnutí v terénu, koordinace s generálním dodavatelem/zástupcem vlastníka
Punch walk
~120 minut
Závěrečná kontrola s dodavatelem a subdodavateli
Prohlídka před inspekcí
~45 minut
Projednání regulačních otázek se stavebním úředníkem/konzultantem
Fotodokumentace
~30 minut
Ověření materiálů, fotografie z průběhu prací
Definuj pro každý typ návštěvy:
Doba trvání a preferovaná denní doba
Požadovaná lhůta (např. 24 hodin na přípravu GC)
Přednastavená místa s informacemi o vchodech do budov
Časová rezerva na cestu (30–60 minut v závislosti na vzdálenosti)
Díky rezervačním stránkám Doodle můžeš tyto typy návštěv nastavit jako rezervovatelné možnosti. Zákazníci si jednoduše vyberou návštěvu, kterou potřebují, a zvolí si volný termín.
Tip pro profesionály: Přidej krátký program
Připravení zákazníci = efektivní návštěvy.
Zahrnout:
Cíle (např. ověřit mezery v mřížce na čarách A–D)
Požadovaní účastníci (zástupce klienta, projektový manažer GC, projektový architekt)
Co si vzít s sebou (schválený materiál, osobní ochranné prostředky, svinovací metr)
Předpověď počasí (pro práci venku nebo přístup na střechu)
Doodle Pro dokáže pomocí umělé inteligence generovat návrhy programů, takže je stačí doladit, místo abys je psal úplně od začátku.
Umožni zákazníkům provádět rezervace sami prostřednictvím rezervační stránky
Architekti ztrácejí hodiny tím, že navrhují termíny a čekají na odpovědi. Rezervační stránka tento problém řeší.
Propoj svůj kalendář – Doodle podporuje kalendáře Google Calendar, Outlook a Apple Calendar. Časy, kdy máš napilno, se automaticky zablokují.
Nastav si pracovní dobu + časovou rezervu na cestování – zajisti si čas na soustředěnou práci a dostatek času na přesun mezi jednotlivými místy.
Sdílej odkaz – Zákazníci si vyberou typ návštěvy a čas, který jim vyhovuje tvé dostupnosti.
Příklady použití:
Poradenství v oblasti bytové výstavby – Přidej odkaz na svůj web nebo do e-mailového podpisu. Díky službě Stripe mohou zákazníci uhradit poplatek za konzultaci již při rezervaci.
Návody pro komerční TI – Umožni správcům nemovitostí přímo rezervovat týdenní prohlídky.
Koordinace konzultantů – sdílej stejný odkaz s týmy stavebních, technických nebo krajinářských specialistů.
S funkcí Doodle 1:1 můžeš jednotlivým pozvaným nabídnout vybraný výběr termínů – ideální pro dny, kdy máš naplánováno více návštěv na místě.
Koordinuj návštěvy na místě s více účastníky pomocí skupinových anket
Prohlídky, revize maket a prohlídky s majiteli často vyžadují účast více lidí. Výměna e-mailů vše zpomaluje.
Skupinové ankety Doodle ti umožňují navrhnout 3–5 termínů. Pozvi všechny – zástupce vlastníka, projektového manažera, stavebního dozoru, subdodavatele, konzultanty. Oni si vyberou termíny, které jim vyhovují. Ty vybereš ten nejvhodnější termín.
Tipy pro architekty:
Nabízej méně, ale kvalitnějších možností
Nastav 48hodinovou lhůtu, aby se tempo neztlumilo
Využij automatická připomenutí
Skrýt údaje o účastnících při spolupráci mezi firmami
Posílej pozvánky přímo přes Doodle (až 1 000 lidí)
Pokud se briefing koná online, můžeš přímo v Doodle přidat Zoom, Google Meet, Cisco nebo Teams.
Před odchodem si získej přístupové údaje
Zpoždění podkopává důvěru zákazníků. Než odejdeš ze studia, zajisti si logistiku.
Přidej potřebné otázky:
Přesná adresa + číslo kanceláře/jednotky
Kód k bráně nebo kontaktní osoba v bezpečnostním oddělení
Pokyny k parkování / otevírací doba nakládacích ramp
Požadavky na osobní ochranné prostředky
Kdo potřebuje odemknout přístup
Číslo zakázky/kód projektu
Aktivní nebezpečí (např. zvedání jeřábem, čerstvý nátěr, omezení přístupu na střechu)
S Doodle můžeš přidávat vlastní otázky na rezervační stránky, individuální schůzky a přihlašovací listiny. Odpovědi se zobrazí v pozvánce v tvém kalendáři.
U průchodů s časovým rozložením, jako jsou například průchody přes více pater, můžeš použít přihlašovací listinu k omezení počtu osob na jedno místo.
Vytvoř si bezpečnostní a cestovní rezervy
Práce v terénu vyžaduje dopravu, přípravu vstupu a příležitostné kontroly OOP. Tuto dobu jasně uveď.
Automaticky aktivuj časovou rezervu před a po každé návštěvě webu.
Přidej si rezervu pro obtížné parkovací zóny nebo okolí škol
Vyhraď si konkrétní časová okna (např. terénní práce v úterý/čtvrtek po 10:00)
Vyhraď si odpoledne na návrh nebo dokumentaci
Tyto drobné úpravy zabrání zpožděným startům a zbytečně promarněnému času na design.
V případě potřeby účtuj poplatky za konzultace na místě
Placené konzultace – návštěvy za účelem posouzení proveditelnosti, průzkumy sdružení vlastníků nemovitostí nebo kontroly územního plánu – jsou snazší, když je platba automatická.
Doodle + Stripe to umožňuje:
Platba předem při rezervaci
Méně neúčasti
Jasná očekávání ze strany zákazníka
Příklady:
Procházka za účelem posouzení územního plánu a proveditelnosti – 60minutová placená konzultace přímo na místě
Kontrola materiálu – Vyhodnocení instalací mimo rámec smlouvy
Warranty walk – Účtuj správcům nemovitostí za každoroční prohlídky
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Při plánování se vyhni těmto úskalím:
Nabízíme neomezené možnosti
Zapomeň na čas strávený cestováním
Přeskočení otázek týkajících se přístupu
Provádění anket bez časového omezení
Zahrnutí informací o poloze do popisu
Povolení rezervací po celý den (zničí čas na design)
Používání obecného typu schůzky pro všechno
Nástroje a řešení pro architektonické plánování
Funkce Doodle podporují skutečné architektonické pracovní postupy:
Rezervační stránka – sdílej volné termíny, přidej typy návštěv, nastav časové rezervy
1:1s – Nabízej pečlivě vybrané termíny pro kontrolované plánování
Skupinové ankety – koordinuj majitele, generálního dodavatele, subdodavatele a konzultanty
Přihlašovací listiny – Správa prohlídek s omezeným počtem účastníků
Integrace s kalendáři – Google Calendar, Outlook, Apple Calendar
Videokonference – Zoom, Google Meet, Cisco, Teams
Platby přes Stripe – vybírej poplatky při rezervaci
Popisy schůzek s využitím AI – rychlé generování programů schůzek
Vlastní branding – přidej logo své společnosti
Zapier – Spouštěj úkoly v Asaně, Slacku nebo ve svém CRM
Funkce ochrany soukromí – skrytí údajů o účastnících, prostředí bez reklam
Tyto nástroje snižují administrativní zátěž a usnadňují plánování.
Příklady z praxe
1. Konzultace k přístavbě domu
Majitel domu si přes vaši rezervační stránku objedná placenou 60minutovou konzultaci přímo na místě.
Platbu zpracovává Stripe
Je přidána 45minutová rezerva
Údaje o parkování a kód od brány se shromažďují prostřednictvím vlastních otázek
Výsledek: Přijdeš připravený a včas s již zaplacenou konzultací.
2. Komerční týdenní procházka OAC v rámci TI
Zasíláš skupinové hlasování se třemi možnostmi.
Lhůta pro hlasování je 24 hodin
Automatické připomínky
Čtvrtek v 8:00 vybraný
Výsledek: Shoda v den bez e-mailových řetězců.
3. Procházka s údery pro více rodin s postupným střídáním
Vytvoříš přihlašovací listinu.
30minutové časové úseky na každém patře
Maximálně pět lidí
Přehledné pokyny k přístupu a OOP
Výsledek: Plynulý průběh, spolehlivé spočítání účastníků a efektivní průvodce.
Praktické tipy, které můžeš využít ještě dnes
Přidej odkaz na rezervaci do svého e-mailového podpisu
Přednačíst běžné adresy webových stránek
V názvech používej zkrácené kódy (např. „123 Main St – Level 2 Punch“)
Nech si rána volná pro práci v terénu
Pořádej skupinové ankety před prodlouženými víkendy
Nech Doodle posílat automatické připomínky
K události pak přilož poznámky z terénu
Hlavní poučení
Standardizuj typy návštěv s trváním, časovými rezervami a programy
Umožni zákazníkům rezervovat si termín přes rezervační stránku
Spravuj plánování s více účastníky pomocí skupinových anket
Shromážděte předem informace o přístupu pomocí vlastních otázek
Účtuj si poplatky za konzultace přes Stripe
Chraň si čas na návrh díky chytrým limitům rezervací
Převezmi kontrolu nad svým plánováním a svým časem
Pro každý projekt nepotřebuješ nový postup. Pár chytrých nastavení a správný nástroj ti pomohou naplánovat návštěvy u klientů bez zbytečného dohadování.
S Doodle propojíš svůj kalendář, nastavíš časové rezervy, přidáš typy schůzek a sdílíš jeden odkaz. Zákazníci si rezervují termín během několika minut a ty přijdeš připravený na práci.
Jsi připraven zjednodušit si plánování? Vytvoř si Doodle a podívej se, jak architekti každý týden ušetří spoustu času.
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