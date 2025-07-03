Jak plánovat a spravovat termíny online výuky
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Učíš online, tvoji studenti se učí online, tak proč pořád plánuješ, jako by byl rok 2005?
Neustálé domlouvání termínů. Posílání e-mailů pozdě v noci. Sledování, kdo přijde na skupinovou lekci. To je čas, který bys mohl věnovat přípravě na lekci, přestávce mezi hovory nebo prostě jen na to, abys popadl dech.
Dobrá zpráva? Existuje jednoduchý způsob, jak zajistit, aby tvé plánování bylo stejně moderní jako tvá výuka.
Ukaž svou dostupnost a nech studenty, ať si termíny rezervují sami
Když si studenti chtějí rezervovat termín, neměli by ti nejprve muset posílat zprávu a čekat na odpověď. Díky rezervační stránce mohou vidět tvé volné termíny, vybrat si ten, který jim vyhovuje, a okamžitě potvrdit rezervaci.
Ty máš svůj kalendář pod kontrolou. Oni získají přehled a jistotu. Stačí poslat odkaz e-mailem, přes WhatsApp nebo ho dokonce zveřejnit na sociálních sítích a o zbytek se postará systém sám.
Nech studenty poslat otázky předem
Když si někdo rezervuje schůzku, může zanechat krátkou poznámku s tím, s čím potřebuje pomoci. Díky tomu přijdeš připravený. Neztrácíš čas přemýšlením, na co se zaměřit, a účastníci tak ze schůzky získají větší přínos.
Ať už jde o matematický příklad, na kterém se zasekli, nebo o gramatické pravidlo, které vyžaduje podrobnější vysvětlení, budeš mít možnost se připravit ještě předtím, než hovor vůbec začne.
Pro skupinové sezení využij přihlašovací listiny
Možná jednou týdně učíš skupinu studentů stejné téma. Nebo pořádáš opakovací hodiny před zkouškami. Pomocí přihlašovací listiny můžeš vytvořit sezení s omezeným počtem míst (řekněme 20) a pozvat své studenty, aby si vybrali termín.
Jakmile jsou místa vyprodána, je konec. Žádné přeplnění kapacity. Žádné nekonečné e-mailové výměny, abys ověřil, kdo se zúčastní. Každý, kdo se přihlásí, dostane potřebné informace hned.
Učíš online, takže i tvé plánování by mělo být online
K výuce už používáš Zoom, Google Meet nebo Teams. Je tedy logické používat nástroj, který do toho perfektně zapadá.
Pokud jsou tvoji žáci mladší, stačí poslat odkaz jejich rodičům. Ti mohou rezervovat termín jménem svého dítěte. Žádné zmatky. Žádné nekonečné diskuze o tom, kdo a kdy přijde.
Už žádná připomínka, už žádné honění
Pokud se ti někdy stalo, že student zapomněl na hodinu nebo přišel pozdě, víš, jak frustrující to může být.
Díky automatickým připomínkám dostanou tvoji studenti (nebo jejich rodiče) před začátkem lekce upozornění. Nemusíš posílat zprávy ani znovu kontrolovat docházku. Pokud někdo zruší účast, termín se znovu uvolní a může si ho rezervovat někdo jiný, a to vše bez tvého zásahu.
Sdílej svůj odkaz kdekoli
Ať už učíš individuálně nebo ve skupině, stačí vytvořit odkaz jen jednou. Poté můžeš:
Pošli to e-mailem svým současným studentům
Sdílej to ve skupině na WhatsAppu pro rychlý přístup
Zveřejni to na svém webu nebo sociálních sítích, aby si u tebe mohli rezervovat termín i noví studenti
Jsou to dveře do tvé digitální učebny. Ty rozhoduješ, kdo jimi projde a kdy.
Vyber si nástroje, které jsou kompatibilní s tvým kalendářem
Tvůj rozvrh výuky by neměl být oddělený od zbytku tvého života.
Vyber si nástroj, který se propojí s tvým stávajícím kalendářem, aby se všechny tvé schůzky zobrazovaly na jednom místě. Tak se vyvaruješ dvojím rezervacím, nezmeškáš přestávky ani nepřijdeš pozdě na vlastní schůzky.
Doodle se integruje s nástroji, které již používáš. Synchronizuje se s tvým kalendářem, pomáhá zabránit kolizím a usnadňuje správu celého procesu.
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