Jak naplánovat schůzku ve Slacku
V rušném světě komunikace na pracovišti je Slack opravdovým tahounem.
Zefektivňuje spolupráci a jde nad rámec pouhého zasílání zpráv – je to platforma, která umožňuje plynulé plánování.
Zde je stručný návod, jak využít možnosti plánování schůzek ve Slacku.
Channel the Scheduler
Nejprve přejdi do kanálu, kde se schůzka koná. Klikni na ikonu „+“ vedle pole pro zadávání zpráv.
V nabídce, která se zobrazí, vyber „Create a meeting.“. Tím se spustí průvodce kalendářem ve Slacku, kde začíná kouzlo plánování.
Nastav podrobnosti
Vyplň podrobnosti schůzky – název, datum a čas. Intuitivní rozhraní Slacku zajišťuje hladký průběh.
Zadej jména účastníků. Slack ti účastníky automaticky navrhne, což ti to trochu usnadní.
Přizpůsob si podrobnosti schůzky podle svých potřeb. Vyber si mezi jednorázovým setkáním nebo opakující se událostí.
Ale proč se zastavovat právě tady?
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Zatímco si užíváš hladké plánování v rámci Slacku, představ si svět, kde koordinace schůzek přesahuje pouhou efektivitu.
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