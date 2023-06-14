Jak propojit Acuity Scheduling s digitálními kalendáři
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod na integraci nástroje pro plánování schůzek Acuity Scheduling s digitálními kalendáři, jako jsou Outlook a Google Calendar.
Krok první: Můžeš propojit svůj kalendář?
Acuity Scheduling se propojuje s Google, Office 365, Outlookem, iCloudem a Microsoft Exchange.
Pokud tvůj kalendář nepatří mezi tyto nástroje, nebudeš jej moci synchronizovat.
Krok druhý: Najdi svůj kalendář
Přejdi do panelu „Synchronizovat s jinými kalendáři“.
Jakmile se sem dostaneš, na levé straně uvidíš kalendářové aplikace, se kterými se můžeš propojit. Vyber tu, kterou chceš synchronizovat s Acuity Scheduling.
Klikni na „Connect to“ a postupuj podle pokynů k přihlášení, abys synchronizoval svůj kalendář.
Krok třetí: Synchronizace událostí
Jakmile připojíš svůj kalendář, můžeš v něm blokovat termíny a synchronizovat události.
Vrať se do panelu „Synchronizovat s jinými kalendáři“.
Pokud máš propojený kalendář, klikni na „Zablokovat čas v kalendáři schůzek od...“. Pokud máš propojeno více kalendářů, můžeš na ně všechny kliknout a Acuity Scheduling zohlední všechny události ve všech těchto kalendářích.
Synchronizace kalendáře a zobrazení událostí v Acuity Scheduling může trvat až 30 minut.
Chceš-li jednodušší způsob plánování, který nabízí stejně mnoho možností jako Acuity Scheduling, proč nevyzkoušet Doodle? Můžeš si vytvořit bezplatný účet a hned začít plánovat – není potřeba kreditní karta.
Související obsah
- Plánování
Domlouvej schůzky kdekoli s aplikací Doodle pro plánováníDoba čtení: 2 min1 8, 2023
- Trendy
Doodle přidává funkci „reset admin link“, která ti pomůže spravovat anketuDoba čtení: 1 min22 11, 2021
- Trendy
Jak být produktivní při práci na dálkuDoba čtení: 4 min22 11, 2021