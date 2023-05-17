Jak přizpůsobit svou dostupnost v Calendly
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Zde je náš návod, jak přizpůsobit dostupnost pomocí aplikace pro správu schůzek Calendly.
Krok první: Přizpůsob si svůj harmonogram
Při vytvoření účtu ti bude přidělen standardní rozvrh. Ten je od pondělí do pátku, od 9:00 do 17:00.
Pokud klikneš na „Availability“ v horní části obrazovky, můžeš tyto časy změnit.
Řekněme, že v určitý den nechceš pracovat – stačí kliknout na ikonu koše vedle daného dne a ten se stane nedostupným.
Pokud chceš změnit pracovní dobu, stačí kliknout na časy a zadat, kdy začínáš a končíš.
Pokud máš v daný den pravidelné události, kvůli kterým víš, že nebudeš k dispozici, můžeš přidat více časových úseků nedostupnosti. Klikni na znaménko „+“ na pravé straně daného dne. Tak si můžeš nastavit časy, například od 9:00 do 13:00 a pak od 15:00 do 17:00.
Krok 2: Přidání výjimky pro datum
Na pravé straně tvého rozvrhu se nachází sekce „Přidat výjimku z termínu“. Ta ti umožňuje přidat do rozvrhu výjimky. Například chceš první středu příštího měsíce pracovat jen půl dne.
Klikni na „Add a date override“ a objeví se měsíční kalendář. Najdi den, ke kterému chceš přidat výjimku, klikni na něj, přidej nebo odeber časy a klikni na „Apply“. To se nyní stane v den, který jsi vybral.
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