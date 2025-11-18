Jak mohou právníci zabránit plánování schůzek přes e-mail
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Pokud máš schránku plnou vláken s názvem Re: Vhodné termíny, nejsi sám. Mnoho právníků každý týden ztrácí hodiny výměnou e-mailů jen proto, aby domluvili hovor, zarezervovali konzultaci nebo koordinovali výslech. Časová pásma, soudní kalendáře a změny na poslední chvíli tento proces ještě více ztěžují. Každá další zpráva znamená ztrátu soustředění – a někdy i ušlý zisk.
Existuje lepší způsob. Díky jasným pravidlům pro plánování, správným kalendářovým nástrojům a několika chytrým návykům můžeš nadobro skoncovat s plánováním schůzek přes e-mail. Tento průvodce ukazuje praktické kroky, které odpovídají skutečnému pracovnímu postupu právníka. Dozvíš se také, jak ti Doodle pomáhá domlouvat schůzky rychleji díky zabezpečeným odkazům, okamžitým hlasováním, platbám a automatickým připomenutím.
Postupuj podle následujících kroků, abys omezil rušivé vlivy, ušetřil si čas a zajistil klientům plynulejší zážitek.
Výzva, před kterou stojí právníci
Plánování v právnické praxi je mimořádně složité. Musíš skloubit konzultace s klienty, soudní jednání, koordinační hovory, přípravu znalců a interní schůzky – a to vše s různými omezeními.
Klienti chtějí rychlou dostupnost, ale nejprve je třeba zkontrolovat, zda nedochází ke kolizím.
Protistrana často potřebuje více možností napříč časovými pásmy.
Termíny soudních jednání, lhůty pro podání a termíny cest se neustále mění.
Zmeškané nebo zpožděné schůzky narušují důvěru klientů a snižují počet fakturovatelných hodin.
E-mailové řetězce zakrývají klíčové podrobnosti a zvyšují riziko chyb.
Přidej do toho ještě asistenty a právní asistenty a riziko dvojitého rezervování se zvyšuje. Přehledný systém ti pomůže tomu všemu předejít, aniž bys musel vést nekonečné e-mailové konverzace.
Proč je to důležité pro právníky
Tvůj čas je tvůj produkt. Každých pět minut přerušování e-maily rozptyluje pozornost. Ovlivňuje to také vnímání ze strany klientů: noví klienti posuzují tvou firmu podle toho, jak rychle a snadno se dá domluvit první hovor.
Dobré plánování ti pomůže:
Zvyš fakturovatelný čas a snižte administrativní zátěž
Omez počet neúčasti a stanov jasnější očekávání
Zlepši evidenci a vyhněte se chybám
Se správným nastavením můžeš odstranit překážky a zároveň si zachovat plnou kontrolu nad svým kalendářem.
Vytvoř si zásady rezervací bez e-mailu, které budou klienti respektovat
Udělej ze svého kalendáře jediný spolehlivý zdroj informací. Nabídni klientům a kontaktům jeden jasný způsob, jak si u tebe rezervovat termín – a drž se ho.
Definuj typy schůzek pomocí pravidel
Ujasni si, jaké typy schůzek nabízíš, a poté nastav pravidla pro délku, místo konání a platbu.
Příklady typů schůzek pro právníky
Typ schůzky
Trvání
Umístění
Poznámky
Konzultace s novým klientem
30 min
Video/telefon
Placená nebo omezená bezplatná konzultace
Aktualizace pro stávající klienty
15 min
Telefon
Pouze rychlé přihlášení
Hovor protistrany
30 min
Video/telefon
Pouze ve všední dny
Příprava znalce
60 min
Video
Potřebné přípravné materiály
Plánování mediace
45 min
Video
Zahrnout spolupracovníka nebo právního asistenta
V Doodle si vytvoř rezervační stránku s různými typy schůzek. Přidej časové rezervy, aby se schůzky nepřekrývaly. Nastav časová okna, aby si klienti nemohli rezervovat schůzku těsně před jednáním.
Stanov si hranice, díky kterým budeš mít vše pod kontrolou
Nabízej termíny rezervací, které vyhovují rozvrhu tvého kurtu
Chraň si bloky pro tvorbu a revizi
Přidej si větší časovou rezervu kolem jednání a cestování
Využij automatickou detekci časového pásma pro právníky z jiných států
Doodle se bezpečně propojuje s Google Calendar, Outlookem a Apple Calendar. V době, kdy máš napilno, se nikdy nezobrazíš jako dostupný a podrobnosti o soukromých událostech zůstanou skryté.
Umísti svůj odkaz na rezervaci kamkoli
Nahraď e-mailovou korespondenci jedním odkazem a jednoduchou větou:
E-mailový podpis → „Pro domluvení termínu použij můj odkaz na Doodle.“
Webové stránky → „Domluv si konzultaci“
Úvodní e-maily → „Pro nové záležitosti použij tuto rezervační stránku.“
QR kód na kartičkách nebo v brožurách
Na rezervační stránce se zobrazují pouze termíny, které si vybereš. Klient si vybere čas a Doodle odešle přehlednou pozvánku.
V případě potřeby vybírej poplatky předem
Pokud si účtuješ poplatky za konzultace, vyber platbu při rezervaci termínu. Doodle je integrován se Stripe na rezervační stránce a v režimu 1:1:
Účtuj si poplatky za konzultace
Zálohy
Nabídni flexibilní platební možnosti
V případě potřeby je vrácení peněz snadné. To šetří tvůj čas a omezuje počet neúčasti.
Přidej jasné kontrolní otázky a kontroly na střet zájmů
Na své rezervační stránce používej krátké, věcné otázky:
Celé jméno + nejlepší telefonní číslo
Typ záležitosti + kraj/soudní obvod
Jména protistran nebo souvisejících stran
Číslo případu (volitelné)
Zachovej důvěrné údaje pro schůzku. Doodle Pro ti umožňuje přidat vlastní branding a prohlášení o vyloučení odpovědnosti, abys posílil profesionalitu a důvěru.
Praktické tipy, jak ještě dnes přestat plánovat e-maily
Svůj pracovní postup můžeš vylepšit už za jediný týden.
Tip 1: Vytvoř si rezervační stránku pro konzultace
Propoj svůj kalendář
Přidej 30minutovou konzultaci pro nové klienty
Nastav pravidlo 24hodinového předběžného upozornění + 10minutovou rezervu
Pokud je anketa placená, zapni Stripe
Tip 2: Využij individuální pozvánky pro konkrétní kontakty
Pro hovory s protistranou nebo odborníky pošli Doodle 1:1 s 3–5 časovými možnostmi. Oni si jednu vyberou a Doodle se postará o potvrzení.
Tip 3: Naplánuj si výslechy pomocí skupinové ankety
Pozvi všechny právní zástupce, svědka a zapisovatele
Nabídni více termínů
Nastav termín pro odpověď
Zapni připomenutí
V případě potřeby použij funkci „Skrýt údaje o účastnících“
Tip 4: Pořádej semináře nebo workshopy s přihlašovací listinou
Skvělé pro poradny pro nájemníky, pro bono akce nebo vzdělávání klientů:
Vytvoř časové intervaly
Nastav limit počtu míst
Nech účastníky vybrat si termín
Využij neomezený počet registrací v Doodle Pro pro opakující se události
Tip 5: Sjednoť formát videí a připomínek
Propoj Zoom, Google Meet, Teams nebo Cisco
Odkazy se připojují automaticky
Zapni připomenutí, abys předešel neúčasti
Tip 6: Udržuj svůj kalendář přehledný
Zarezervuj si termíny u soudu, termíny odevzdání a čas na soustředění
Použij barevné označení
Každý týden zkontroluj dostupnost a uprav otevírací dobu na rezervační stránce
Tip 7: Automatizuj úvodní kroky pomocí Zapieru
Odesílej nové rezervace do svého CRM nebo přijímacího systému. Automaticky spouštěj uvítací e-maily nebo žádosti o dokumenty.
Časté chyby, kterým je třeba se vyhnout
Nabízej volné odpovědi → Nikdy se neptejte: „Co ti vyhovuje?“
Zobrazení celého kalendáře → Vždy používej spravovanou rezervační stránku
Nevybíráme poplatky za konzultace → Účtuj přes Stripe, abys omezil počet neúčasti
Ignorování časových pásem → Používej nástroje, které se přizpůsobují automaticky
Žádné prodlevy před soudem → Zajisti si termíny jednání s dostatečnou časovou rezervou
Žádné termíny pro skupinové plánování → Využij připomenutí a uzávěrky
Přeskočit právní upozornění → Doplnit text objasňující, že plánování ≠ zapojení
Nástroje a řešení přizpůsobené způsobu práce právníků
Rezervační stránka
Automatické plánování schůzek
Synchronizace s kalendářem Google Calendar/Outlook/Apple Calendar
Platby přes Stripe za konzultace nebo zálohy
Vlastní branding
Automatické odkazy na videa
Integrované připomenutí
1:1
Pošli vybrané možnosti jedné osobě
Ideální pro právníky, odborníky nebo úředníky
Doodle drží zbývající termíny, dokud není vybrán jeden z nich
Skupinová anketa
Najdi termín, který vyhovuje všem zúčastněným
Až 1 000 účastníků
Nastav termíny a připomenutí
Skrýt hlasy z důvodu ochrany soukromí
Přihlašovací listina
Ideální pro kliniky, CLE, workshopy
Nastav počet míst a časové intervaly
Doodle Pro / Doodle Teams
Popisy schůzek generované umělou inteligencí
Bez reklam
Skrýt podrobnosti o účastnících
Integrace se Zapierem
Zabezpečení na podnikové úrovni
Neomezený počet registrací
Příklady z praxe pro právníky
Samostatně působící rodinný právník s placenými konzultacemi
Samostatně působící odbornice nahradila bezplatné konzultační e-maily rezervační stránkou v Doodle, která vyžaduje platbu přes Stripe. Počet neúčasti se dramaticky snížil. Přidala otázky týkající se konfliktů zájmů a informace o kraji, aby mohla případy rychleji prověřovat.
Právní asistentka plánuje výslech sedmi stran
Místo několikadenní e-mailové korespondence používá skupinovou anketu se šesti možnostmi termínů. Termín a připomenutí urychlují odpovědi. Jakmile je vše hotovo, pošle všem jednu pozvánku do kalendáře.
Imigrační právník působící napříč časovými pásmy
Vytváří rezervační stránky pro dopoledne (EU) a odpoledne (západní pobřeží USA). Doodle automaticky rozpozná časové pásmo klienta, takže nikdo si rezervaci nezarezervuje ve špatnou hodinu.
PI pořádá seminář o právech nájemníků
Pomocí přihlašovací listiny nabízejí pět časových slotů, každý se čtyřmi místy. Klinika se zaplňuje hladce bez ruční koordinace.
Právní asistent zajišťující odbornou přípravu
Ona pošle pozvánku 1:1 s třemi termíny, které vyhovují partnerovi. Odborník si vybere jeden a Doodle přidá odkaz na Teams. Není potřeba žádná e-mailová konverzace.
Hlavní body
Přehledný rezervační systém eliminuje plánování přes e-mail
Využij rezervační stránku pro konzultace s pravidly, časovými rezervami a platbami
Posílej cílené možnosti v poměru 1:1
Pro plánování s více účastníky použij skupinovou anketu
Použij přihlašovací listinu pro kliniky nebo skupinové akce
Automatizuj připomínky, odkazy na videa a registraci
Přidej branding a právní upozornění pomocí Doodle Pro nebo Teams
Začni s lepším plánováním
Můžeš zastavit plánování e-mailů, aniž bys přidával další administrativu. Vytvoř si rezervační stránku pro konzultace, využij individuální pozvánky na poradenství a pořádaj skupinové ankety pro výslechy. V případě potřeby vybírej poplatky přes Stripe a nech připomínky, aby se postaraly o následné kroky.
Chceš skoncovat s nekonečným dohadováním? Vytvoř anketu na Doodle a podívej se, jak právníci každý týden ušetří spoustu času.
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