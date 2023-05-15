Co je to zasedání akademického sboru?
Aktualizováno: 27. 11. 2026
Co je to zasedání akademického sboru?
Pokud pracuješ na univerzitě nebo na vysoké škole, jsou zasedání fakulty běžnou záležitostí.
Je čas, aby se zaměstnanci sešli a prodiskutovali akademické záležitosti, jako jsou učební plány, výuka a hodnocení. Schůze akademických pracovníků mohou být také příležitostí ke spolupráci na výzkumných projektech, k vypracování plánů profesního rozvoje a ke sdílení osvědčených postupů.
Výhody schůzek akademických pracovníků
Porady pedagogického sboru mohou být cenným nástrojem pro zlepšení výuky a učení. Mohou:
Propaguj spolupráci a komunikaci mezi členy akademického sboru.
Poskytni prostor pro sdílení osvědčených postupů a nápadů.
Pomoz zajistit, aby všichni členové fakulty byli na stejné vlně, pokud jde o nejrůznější záležitosti, od studentských záležitostí až po administrativu.
Poskytni příležitost vyjádřit názor na školní zásady a postupy.
Pomoz budovat pocit sounáležitosti mezi členy akademického sboru.
Tipy pro plánování úspěšné schůze katedry
Zde je několik tipů pro plánování úspěšné schůze katedry:
Stanov si jasný cíl schůzky. Co doufáš, že dosáhneš? Jakmile budeš znát cíl, můžeš začít sestavovat program.
Pozvi ty správné lidi. Pozvi pouze ty, kteří jsou pro diskusi nezbytní. Pomůže to udržet schůzku zaměřenou na podstatu a efektivní.
Vytvoř program schůzky a rozesli ho s předstihem. Díky tomu budou mít všichni možnost se na schůzku připravit a vymyslet otázky nebo nápady.
Začni a skonči včas. Ber ohled na to, že každý má svůj vlastní rozvrh, který musí dodržovat. Tím dáš najevo, že to s tou schůzkou myslíš vážně a že si vážíš času všech zúčastněných.
Podporuj účast. Zajisti, aby měl každý šanci přispět do diskuse. Lidé mohou mít nápady, na které jsi nepomyslel, a tím také zajistíš, že se každý bude cítit vyslyšen a schůzka bude produktivní.
Na konci schůzky shrň klíčové body a další kroky. Pomůže to zajistit, aby všichni byli na stejné vlně a aby bylo postaráno o následné kroky.
Jak naplánovat schůzi katedry pomocí Doodle
Doodle je skvělý nástroj pro plánování schůzek s kolegy. Můžeš s ním vytvořit anketu a poslat ji lidem, se kterými se potřebuješ sejít. Oni si vyberou termíny, které jim nejlépe vyhovují, a ty můžeš mít schůzku zapsanou v diáři během několika minut. Je to skvělý způsob, jak se vyhnout kolizím v rozvrhu.
Zde je několik dalších tipů pro plánování schůzek s vyučujícími pomocí Doodle:
Použij pro svou anketu výstižný název. To pomůže členům tvého sboru rychle pochopit, o čem schůzka je.
Do popisu ankety uveď všechny důležité podrobnosti. Patří sem datum, čas, místo a účel schůzky.
Ujisti se, že budeš mít anketu otevřenou dostatečně dlouho. Každý by měl mít šanci si ji prohlédnout a odpovědět. Stanovení termínu ti však může pomoci získat odpovědi rychleji.
Pošli připomenutí před schůzkou. S Doodle to můžeš automatizovat, což pomůže zajistit, že si všichni schůzku zapamatují a budou na ni připraveni.
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